New York City siap kembali bersinar di panggung dunia sebagai destinasi liburan global unggulan pada Desember 2026.

Setelah musim gugur yang spektakuler, New York City semakin mengukuhkan reputasinya sebagai destinasi musim dingin yang tak terlupakan. Kota ini menawarkan segalanya, mulai dari tradisi Natal yang ikonis hingga pertandingan NBA yang mendebarkan, pertunjukan populer Broadway, dan komedi langsung.

Baik Anda bepergian dari dalam negeri maupun terbang dari luar negeri, GOAL menyediakan panduan lengkap untuk mendapatkan tiket acara, memesan penerbangan terbaik ke JFK atau Newark, dan menemukan akomodasi yang tepat untuk perjalanan musim dingin Anda menjelajahi lima wilayah kota ini.

Bagaimana jadwal acara di New York City pada Desember 2026?

GOAL menyajikan panduan yang jauh lebih lengkap mengenai beragam pilihan hiburan di seluruh kota pada Desember ini. Dari konser besar hingga pertunjukan komedi dalam suasana intim, berikut agenda acaranya:

Tanggal Acara Lokasi Tiket Selasa, 1 Desember Doja Cat Madison Square Garden Tiket Kamis, 3 Desember Wisin United Palace Theatre Tiket Kamis, 3 Desember Brent Faiyaz Barclays Center Tiket Minggu, 6 Desember New York Giants vs San Francisco 49ers MetLife Stadium Tiket Selasa, 8 Desember The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Tiket Jumat, 11 Desember Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Tiket Sabtu, 12 Desember Pertandingan football Amerika Army vs Navy MetLife Stadium Tiket Minggu, 13 Desember Denver Broncos vs New York Jets MetLife Stadium Tiket Minggu, 13 Desember Boston Celtics vs Brooklyn Nets Barclays Center Tiket Selasa, 15 Desember dan Rabu, 16 Desember Trevor Noah Beacon Theatre Tiket Rabu, 16 Desember Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks Barclays Center Tiket Rabu, 16 Desember dan Kamis, 17 Desember Andrea Bocelli Madison Square Garden Tiket Minggu, 20 Desember New York Islanders vs New York Rangers UBS Arena, Elmont Tiket Rabu, 23 Desember Utah Jazz vs New York Knicks Madison Square Garden Tiket Jumat, 25 Desember San Antonio Spurs vs New York Knicks (Hari Natal) Madison Square Garden Tiket Minggu, 27 Desember Brooklyn Nets vs New York Knicks Madison Square Garden Tiket Sepanjang Desember The Great Gatsby Broadway Theatre Tiket Selasa, 29 Desember Detroit Red Wings vs New York Rangers Madison Square Garden Tiket Rabu, 30 Desember hingga Sabtu, 2 Januari Phish New Year's Eve Run Madison Square Garden Tiket Sepanjang Desember Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Tiket Sepanjang Desember George Balanchine's The Nutcracker (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Tiket Sepanjang Desember Alvin Ailey American Dance Theater (mulai 2 Desember) New York City Center Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket acara di New York City pada Desember?

Saat ini, ketersediaan tiket melalui penjualan resmi untuk acara liburan terbesar, seperti pertunjukan Rockettes pada akhir pekan yang paling diminati atau pertandingan Knicks pada pekan liburan, secara resmi mendekati titik terendah sepanjang masa. Dengan jutaan wisatawan berdatangan ke kota ini, ketersediaan tiket di loket sangat terdampak.

Berikut hal-hal penting yang perlu Anda ketahui:

Pasar tiket sekunder sudah tersedia: Jika Anda kehabisan tiket dalam penjualan resmi, platform seperti StubHub menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang Desember. Ini merupakan peluang terbaik Anda untuk mendapatkan tiket pertunjukan Broadway yang telah terjual habis, kursi VIP di Madison Square Garden, atau kursi strategis untuk menyaksikan Trevor Noah di Beacon Theatre.

Jika Anda kehabisan tiket dalam penjualan resmi, platform seperti StubHub menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang Desember. Ini merupakan peluang terbaik Anda untuk mendapatkan tiket pertunjukan Broadway yang telah terjual habis, kursi VIP di Madison Square Garden, atau kursi strategis untuk menyaksikan Trevor Noah di Beacon Theatre. Masuk sepenuhnya dengan tiket digital: Hampir semua lokasi acara besar di NYC hanya menggunakan tiket digital. Anda memerlukan ponsel pintar dengan akses internet untuk menunjukkan tiket di pintu masuk.

Hampir semua lokasi acara besar di NYC hanya menggunakan tiket digital. Anda memerlukan ponsel pintar dengan akses internet untuk menunjukkan tiket di pintu masuk. Harga & keamanan: Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs penjualan tiket sekunder. Menggunakan lokapasar tepercaya seperti StubHub memastikan pembelian Anda dilindungi oleh Jaminan FanProtect 100% mereka.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk perjalanan ke New York City pada Desember?

Untuk mengunjungi New York City, Anda perlu menavigasi salah satu pusat perjalanan tersibuk di dunia. Sebagian besar penggemar dan wisatawan akan terbang ke salah satu dari tiga bandara utama di kawasan ini: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR), atau LaGuardia (LGA).

JFK International (New York): Pusat kedatangan utama bagi wisatawan internasional dari kota-kota Eropa seperti London, Paris, atau Frankfurt. Bandara ini menawarkan akses kereta bawah tanah langsung (melalui AirTrain) dan layanan transportasi berbasis aplikasi ke Manhattan serta Brooklyn.

Pusat kedatangan utama bagi wisatawan internasional dari kota-kota Eropa seperti London, Paris, atau Frankfurt. Bandara ini menawarkan akses kereta bawah tanah langsung (melalui AirTrain) dan layanan transportasi berbasis aplikasi ke Manhattan serta Brooklyn. Newark Liberty (New Jersey): Alternatif yang sangat baik, terutama jika agenda Anda mencakup pertandingan NFL di MetLife Stadium atau Anda menginap di sisi barat Manhattan.

Alternatif yang sangat baik, terutama jika agenda Anda mencakup pertandingan NFL di MetLife Stadium atau Anda menginap di sisi barat Manhattan. Bandara LaGuardia (New York): Pilihan utama untuk penerbangan domestik AS. Bandara yang baru direnovasi ini menawarkan akses cepat ke Midtown dan Queens.

Kami menyarankan penggunaan platform seperti Skyscanner untuk memantau penurunan harga. Maskapai seperti Delta, JetBlue, dan British Airways merupakan pilihan populer untuk perjalanan menuju kota tujuan liburan utama di Amerika Utara.

Berapa harga tiket pesawat ke NYC pada Desember?

Biaya perjalanan selama musim liburan diperkirakan tinggi. Harga penerbangan dari pusat-pusat penerbangan utama di Eropa atau Pantai Barat AS biasanya berkisar antara US$400 hingga US$1.200 selama Desember. Pemesanan lebih awal sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik.

Tanggal Berangkat dari Tujuan Perkiraan biaya (USD) 5 Desember London (LHR) New York (JFK) US$750 10 Desember Los Angeles (LAX) Newark (EWR) US$450 18 Desember Paris (CDG) New York (JFK) US$850

Di mana sebaiknya menginap saat berlibur ke NYC pada Desember?

Karena berbagai acara tersebar di Manhattan, Brooklyn, bahkan New Jersey, pengunjung sebaiknya mencari akomodasi yang memberikan keleluasaan dan kehangatan selama bulan-bulan musim dingin.

Midtown Manhattan (untuk Broadway, MSG & wisata Natal): Menginap di Midtown menempatkan Anda tepat di pusat keramaian. Radio City Christmas Spectacular, kawasan teater untuk pertunjukan Broadway, serta Madison Square Garden untuk pertandingan Knicks dan Rangers dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Kawasan ini menawarkan suasana ramai, dengan akses langsung ke jalur-jalur utama kereta bawah tanah dan tempat-tempat ikonis.

Downtown Brooklyn (untuk NBA & konser) Jika agenda Anda dipenuhi pertandingan Brooklyn Nets atau konser di Barclays Center, menginap di Downtown Brooklyn menawarkan lingkungan yang lebih trendi dan sedikit lebih santai. Hotel-hotel butik di kawasan ini menyuguhkan pemandangan cakrawala kota yang luar biasa serta akses mudah ke Manhattan dengan kereta bawah tanah.

Bagaimana cara bepergian di New York City?

Untuk menghadapi hari pertandingan, keramaian seusai pertunjukan teater, dan padatnya pengunjung pada musim liburan, ada beberapa hal setempat yang perlu diketahui:

Transportasi berbasis aplikasi: Lyft sangat berguna di AS, terutama di NYC. Meski kereta bawah tanah cocok untuk bepergian pada siang hari, memesan Lyft adalah pilihan paling aman, hangat, dan andal bagi pengunjung yang pulang larut malam dari acara di Madison Square Garden atau kembali ke hotel setelah menghabiskan malam yang dingin pada Desember.

Lyft sangat berguna di AS, terutama di NYC. Meski kereta bawah tanah cocok untuk bepergian pada siang hari, memesan Lyft adalah pilihan paling aman, hangat, dan andal bagi pengunjung yang pulang larut malam dari acara di Madison Square Garden atau kembali ke hotel setelah menghabiskan malam yang dingin pada Desember. Transportasi umum: NYC memiliki jaringan kereta bawah tanah yang luas dan beroperasi 24 jam (MTA). Jaringan ini sangat membantu untuk menghindari kemacetan musim liburan di Midtown, meski Penn Station (di bawah MSG) akan sangat ramai seusai pertandingan. Menyiapkan aplikasi transportasi berbasis aplikasi merupakan pilihan cadangan yang tepat.

Bagaimana cara tetap terhubung selama perjalanan ke NYC?

Bepergian ke Amerika Serikat berarti Anda membutuhkan paket data yang langsung berfungsi begitu turun dari pesawat. Koneksi internet sangat penting untuk menunjukkan tiket digital StubHub di pintu masuk, menggunakan Google Maps guna menemukan lokasi teater, atau memesan Lyft seusai pertandingan.

Untuk menghindari tagihan roaming yang besar dari operator asal Anda, eSIM adalah pilihan yang tepat. Dengan eSIM.sm, Anda bisa memperoleh data berkecepatan tinggi untuk seluruh perjalanan dengan harga mulai dari beberapa dolar saja. Aktivasi mudah dilakukan melalui kode QR, sehingga Anda bisa langsung terhubung saat tiba di JFK atau Newark. Anda juga dapat dengan mudah menambah kuota jika membutuhkannya saat mengikuti tim favorit atau menjelajahi kota.

Hal-hal menarik yang patut disaksikan di New York City pada Desember: