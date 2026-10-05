Seperti yang diketahui banyak penggemar, mendapatkan tiket general admission di Anfield tanpa tiket musiman resmi atau kredit pertandingan selama satu dekade nyaris mustahil.

Untuk laga-laga besar Premier League dan Liga Champions UEFA, pemungutan suara Official Membership Liverpool FC yang digelar dua kali setahun mengharuskan suporter melewati antrean digital berisi lebih dari 100.000 orang yang memperebutkan hanya beberapa ratus kursi.

Pertandingan Kategori A, seperti melawan Manchester United, Everton, dan Manchester City, menerapkan ambang ketat 13+ kredit pertandingan dari musim-musim sebelumnya hanya untuk bisa masuk undian.

Hospitality resmi hari pertandingan tetap menjadi satu-satunya jalur belakang yang terjamin dan terverifikasi secara legal untuk masuk ke Anfield bagi pemegang non-tiket musiman, suporter internasional, dan penggemar yang merencanakan perjalanan ke Merseyside, serta tidak membutuhkan status keanggotaan atau kredit prioritas sama sekali.

Bagaimana cara memesan tiket premium Liverpool?

Untuk menghindari pasar tiket sekunder pihak ketiga yang tidak valid, hospitality resmi Liverpool FC sebaiknya dipesan melalui kanal langsung klub atau mitra perjalanan utama yang berwenang:

Portal Hospitality Resmi Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com): Mesin pemesanan langsung milik klub untuk lounge satu pertandingan, malam Liga Champions, dan penyewaan Executive Suite musiman.

Seat Unique: Reseller resmi yang berwenang dan mitra platform tiket, menawarkan pass hospitality Liverpool FC terverifikasi, tempat duduk VIP seperti Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge, dan Founders Lounge, serta pengalaman premium di hari pertandingan. Pesan tiket premium Liverpool di Seat Unique.

Champions Travel: Mitra reseller resmi yang menawarkan kursi hospitality Anfield terjamin yang dipaketkan dengan akomodasi hotel di pusat kota Liverpool dan transfer. Pesan tiket premium Liverpool di Champions Travel.

Sekilas: paket hospitality & VIP Anfield

Tiket Premium Kategori Kisaran Harga (per orang)* Lokasi Termasuk Brodie's Lounge Lounge £295 - £595 Anfield Road Stand (Upper Level 1) Street food, minuman saat jeda, kehadiran legenda, pemandangan panorama menghadap The Kop Carlsberg Dugout Lounge £295 - £595 Main Stand (Middle Tier Wing) Stan street food, minuman saat jeda, kunjungan legenda LFC, pemandangan dekat bangku cadangan Premier Club Club Level £350 - £650 Sir Kenny Dalglish Stand Buffet panas & dingin, sajian saat jeda, sudut pandang kamera siaran mengarah ke area dugout The Beautiful Game / Chemistry Dining £650 - £1.150 Main Stand (Middle Tier Central) Sajian tiga hidangan, bir/anggur/minuman beralkohol termasuk, garis pandang lini tengah sentral 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 - £1.800 Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Jamuan gourmet empat hidangan, bar termasuk, pintu masuk berdampingan dengan terowongan pemain Executive Boxes Box £9.500 - £22.000 (per box) Main Stand (Level 3) Suite privat tertutup untuk 10-20 tamu, tempat duduk balkon luar ruang, host & menu multi-hidangan

Berapa harga tiket hospitality dan premium Liverpool?

Harga untuk tiket hospitality dan premium Liverpool FC bervariasi tergantung pada tiga faktor utama: tingkatan laga (Kategori A vs. Kategori B/C), gaya bersantap (street food informal vs. fine dining multi-hidangan), dan posisi terhadap lapangan (tribun atas vs. level Directors' Box).

Sports Bar & Lounge informal (£295 - £595 per orang): Opsi level awal seperti Brodie's Lounge di Anfield Road Stand atau Carlsberg Dugout di Main Stand. Termasuk tiket pertandingan dengan kursi empuk, stan street food gratis sebelum laga, dan satu minuman gratis saat jeda.

Buffet tradisional & Club Lounge (£350 - £650 per orang): Pilihan tingkat menengah seperti Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) atau The Anfield Beat. Termasuk buffet panas dan dingin multi-hidangan, akses cash bar, dan kehadiran mantan pemain LFC.

Fine Dining & Lounge premium (£650 - £1.450 per orang): Pengalaman kelas atas seperti The Beautiful Game, Chemistry Lounge, atau Japan Airlines Lounge (sebelumnya 1892 Lounge). Termasuk jamuan gourmet tiga hingga empat hidangan, bir, anggur, dan minuman beralkohol yang sudah termasuk, sampanye sambutan, serta garis pandang sentral terbaik yang berdampingan dengan Directors' Box atau bangku tim.

Lounge unggulan & ultra-VIP (£1.800 - £2.500+ per orang): Ruang ultra-eksklusif seperti Founders Lounge di Anfield Road Stand yang baru. Menawarkan konsep bersantap lima hidangan "theatre of food", open bar, kursi empuk berpemanas, dan hadiah pertandingan yang dipersonalisasi.

Executive Box privat (£9.500 - £22.000 per box): Suite privat untuk 10 hingga 20 tamu di Main Stand. Harga tergantung lawan; termasuk santapan khusus, layanan pramusaji pribadi, dan tempat duduk balkon privat di luar suite Anda.

Paket premium Liverpool apa saja yang tersedia?

Liverpool FC menawarkan beragam ruang hospitality yang dirancang untuk penggemar individu, klien korporat, dan grup yang mencari atmosfer hari pertandingan yang berbeda:

Executive Box privat (Main Stand)

Berada di Level 3 Main Stand, executive box menampung total 10, 12, atau 20 tamu dalam privasi penuh.

Pengalaman : Layanan pramusaji dan host pribadi, santapan multi-hidangan sesuai pesanan atau buffet mewah, bar privat berstok penuh, serta akses langsung ke kursi balkon empuk pribadi yang terletak tepat di luar pintu suite kaca.

Lounge unggulan & level Directors'

Japan Airlines Lounge (sebelumnya 1892 Lounge) : Menghormati tahun berdirinya LFC setelah perpecahan dengan Everton. Berada di Blok L14 Main Stand Lower Tier dekat Directors' Box dan terowongan pemain, menawarkan menu fine dining, minuman yang sudah termasuk, dan kedekatan dengan lapangan.

Founders Lounge : Terletak di Anfield Road Stand yang telah diperluas, menampilkan konsep multi-hidangan "theatre of food", bar sampanye terbuka, dan kursi empuk berpemanas yang berada tepat di belakang gawang menghadap The Kop.

Suite fine dining premium

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Terletak di Level 2 Main Stand, menawarkan menu chef tiga hidangan, layanan minuman gratis yang sudah termasuk, hadiah pertandingan, dan garis pandang sentral ke lapangan di Blok M4 dan M6.

Sports bar & buffet

Brodie's Lounge: Dinamai dari John Alexander Brodie, insinyur sipil Liverpool yang menemukan jaring gawang sepakbola pada 1889. Menyajikan stan street food gratis, musik prapertandingan, satu minuman saat jeda, dan kursi empuk di Upper Tier Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Ruang yang hidup dan sosial yang membentang di sisi-sisi middle tier Main Stand. Menawarkan street food, layanan cash bar, dan kursi empuk yang berdampingan dengan area teknis manajer.

Premier Club: Terletak di Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), dengan buffet prapertandingan dua hidangan panas dan dingin, program, serta pemandangan lapangan dari samping yang lebih tinggi.

Paket off-site

The Sandon & Isla Gladstone : Pass hospitality off-site yang mencakup santapan prapertandingan di lokasi ikonik Liverpool, seperti The Sandon di Oakfield Road, tempat bersejarah kelahiran Liverpool FC ketika John Houlding mendirikan klub itu pada 1892, dipadukan dengan tiket pertandingan resmi lower-tier di Anfield.

Apa yang perlu diketahui soal tribune Anfield, pemandangan lapangan, dan sejarah lokal?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Menjadi lokasi executive box dan suite fine dining. Blok M4 hingga M6 berada tepat di atas garis tengah lapangan, memberikan garis pandang kamera taktis.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Berada berseberangan dengan Kop yang ikonik. Menyaksikan 12.000 suporter di The Kop menyanyikan 'You'll Never Walk Alone' dari seberang lapangan memberikan salah satu perspektif visual paling mencolok dalam sepakbola dunia.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Berada berseberangan dengan Main Stand di lokasi bekas Centenary Stand. Menawarkan pemandangan bersih dan lebih tinggi ke kedua area teknis.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Liverpool FC Women?

Bagi suporter yang menginginkan pengalaman hospitality Anfield dengan harga lebih rendah, pertandingan-pertandingan terpilih Liverpool FC Women di Women’s Super League (WSL) yang digelar di Anfield menawarkan titik masuk yang lebih terjangkau.

Paket hospitality hari pertandingan untuk laga wanita menghadirkan akses lounge Main Stand, pilihan makanan prapertandingan, dan kursi empuk dengan harga yang lebih rendah, sehingga ideal untuk keluarga dan penggemar muda.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Liverpool?

Tingkat informal (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart casual. Jersey kandang resmi LFC dan warna klub diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, warna tim tamu, dan jersey lawan dilarang keras.

Lounge & box formal (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana tailored atau jeans rapi, kaus polo atau kemeja berkerah, serta dress trainers yang bersih. Jersey replika sepakbola umumnya dibatasi di ruang makan formal tingkat atas.

Apakah ada pembatasan bagasi dan tas di Anfield?

Batas tas: Anfield menerapkan batas ukuran A4 yang ketat, 297mm x 210mm x 210mm, untuk semua tas yang masuk melalui turnstile.

Tidak ada penyimpanan di lokasi: Tidak ada fasilitas penyimpanan bagasi atau penitipan tas di Anfield. Koper dan ransel besar akan ditolak oleh petugas keamanan di perimeter luar.

Solusi penyimpanan: Simpan bagasi yang lebih besar di fasilitas penitipan bagasi di dalam Liverpool Lime Street Station di pusat kota sebelum naik transportasi ke stadion.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Anfield dengan tiket premium?

Lounge hospitality Anfield buka 3 jam sebelum kickoff dan tetap buka hingga 1 jam setelah pertandingan.

Kedatangan: Opsi transportasi umum paling andal dari pusat kota Liverpool adalah layanan bus ekspres Stagecoach 917 , yang berjalan langsung dari Commutation Row / St George's Hall ke Anfield. Alternatifnya, naik Merseyrail ke Sandhills Station lalu pindah ke Soccerbus.

Trik keluar setelah laga: Penutupan jalan di sekitar Walton Breck Road menciptakan kemacetan berat setelah pertandingan dan waktu tunggu taksi yang panjang. Karena tiket hospitality Anda memberi akses lounge selama satu jam setelah peluit akhir, bersantailah di dalam, tonton analisis pascapertandingan di monitor lounge langsung, dan biarkan kerumunan 60.000 orang bubar sebelum pergi.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

Pass hospitality digital resmi Liverpool FC dikirim melalui email kepada pemesan utama sekitar tiga hingga lima hari sebelum hari pertandingan. Pass dapat disimpan langsung ke Apple Wallet atau Google Wallet untuk dipindai di turnstile VIP.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League sering dijadwal ulang untuk siaran, berpindah antara slot Jumat malam, Sabtu, Minggu, atau Senin. Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk waktu pertandingan yang telah dijadwal ulang. Selalu siapkan fleksibilitas saat mengatur perjalanan dan akomodasi.

Apakah anak-anak diizinkan masuk ke lounge hospitality Anfield?

Ya. Anak-anak diterima di semua area hospitality Anfield. Setiap peserta, tanpa memandang usia, harus memegang tiket hospitality hari pertandingan yang sah, dan tamu berusia di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa.