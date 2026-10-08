Cara mendapatkan tiket premium Tottenham Hotspur FC: tiket hospitality, informasi Tottenham Hotspur Stadium, harga executive box, dan lainnya

Dengan kapasitas lebih dari 62.000 kursi yang terus terisi penuh serta tingginya permintaan di laga Premier League dan kompetisi Eropa, mendapatkan tiket regular admission Tottenham Hotspur bisa menjadi tantangan.

Hospitality resmi Tottenham Hotspur memberikan akses masuk yang terjamin, dipadukan dengan hidangan racikan chef, minuman yang sudah termasuk dalam paket, dan sudut pandang panorama di salah satu venue modern terbaik di dunia.

Sekilas: Hospitality Stadion Tottenham Hotspur, tiket premium & paket VIP

Paket premium Kategori Kisaran harga (per orang)* Lokasi Termasuk Premium Seats / Travel Club Lounge £199 - £349 Tribun Timur & Barat (Level 2 & 3) Kursi empuk di tepi lapangan, makanan ringan genggam sebelum pertandingan, cash bar, minuman saat turun minum, program pertandingan resmi Stratus / Stadium Social Lounge £349 - £549 Level 5 (Tribun Atas Timur & Barat) Kursi empuk di garis tengah, bowl food deconstructed atau jamuan Mediterania, minuman yang sudah termasuk dalam paket, DJ live The Residency & Grill Santap mewah £549 - £999 Level 2 Timur & Level 3 Barat Santap mewah 3 hidangan, meja privat sebelum/setelah pertandingan, open bar yang sudah termasuk dalam paket, kursi empuk di area tengah The Tunnel Club & H Club Premium £750 - £1.500+ Tribun Barat (Level 1 & Level 2) Pemandangan area lorong pemain dari balik layar, santapan berstandar Michelin, padanan wine oleh sommelier, kursi di tier Directors' Private Loge Suites & Executive Boxes Box £1.494 - £12.000+ (per box) Tribun Timur & Barat Box privat tertutup atau loge semi-privat, host pribadi, santapan khusus multi-hidangan, tempat duduk balkon langsung

*Harga berfluktuasi tergantung tier pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C).

Bagaimana cara memesan tiket premium Tottenham Hotspur?

Berapa harga tiket hospitality dan premium Tottenham Hotspur FC?

Harga hospitality Tottenham Hotspur pada hari pertandingan bervariasi tergantung tier pertandingan (derbi London Kategori A vs. laga Kategori B/C), gaya katering (street food kasual vs. fine dining), dan lokasi kursi (panorama level atas vs. kursi tepi lapangan di garis tengah):

Sports bar informal & kursi premium (£199 - £349 per orang): Titik masuk yang mudah dijangkau di concourse premium Tribun Timur dan Barat . Menyajikan kursi empuk di tepi lapangan, voucher food hall santai, minuman saat turun minum, dan akses ke bar microbrewery stadion.

Lounge kontemporer level atas (£349 - £549 per orang): Suasana berenergi tinggi seperti Stratus atau Stadium Social di Level 5. Termasuk pemandangan yang lebih tinggi, bowl food multi-hidangan atau santapan Mediterania, paket bar yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan.

Fine dining & chef lounges (£549 - £999 per orang): Ruang kuliner premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet multi-hidangan, meja makan privat, minuman gratis, dan kursi empuk di area tengah.

Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang): Suasana hari pertandingan kelas dunia termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Menawarkan pemandangan berdinding kaca ke area lorong pemain, fine dining, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah yang berdampingan dengan Directors' Box.

Private Loge Suites & Executive Boxes (£1.494 - £12.000+ per box): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4 hingga 20 tamu. Termasuk santapan multi-hidangan khusus, staf layanan pribadi, dan kursi stadion privat tepat di luar suite Anda.

Paket premium apa saja yang tersedia di Tottenham Hotspur FC?

Private Loge Suites & Executive Boxes (4-20 tamu)

Terletak di sepanjang level eksekutif khusus, box privat dan suite loge menawarkan privasi penuh disertai tempat duduk balkon langsung yang menghadap lapangan.

Harga: Mulai dari £1.494 per box/suite (4 hingga 20 tamu)

Apa saja yang termasuk: Suite privat tertutup atau area makan loge dengan pemandangan lapangan, layanan pelayan pribadi, santapan khusus racikan chef atau hidangan prasmanan, bar privat yang terisi, program resmi, dan kunjungan dari legenda klub.

Suite VIP unggulan

Dirancang untuk hiburan korporat, momen spesial, atau suporter yang mencari gastronomi kelas atas dipadukan dengan sudut pandang lini tengah.

Harga: The Tunnel Club mulai £750 per orang | The H Club mulai £850 per orang

Apa saja yang termasuk: Pemandangan eksklusif berdinding kaca ke para pemain saat mereka berjalan melewati lorong sebelum dan sesudah pertandingan, fine dining multi-hidangan, open bar yang sudah termasuk dengan spirit dan sampanye, hadiah pertandingan, dan kursi tengah di belakang bangku cadangan.

Lounge bersantap & pengalaman

Untuk penggemar yang mencari gastronomi kelas atas dan hiburan setelah pertandingan:

Harga: The Residency (£549 - £999) | Stadium Social (£399 - £599) | Galvin at Tottenham

Apa saja yang termasuk: Menu chef tiga hidangan, reservasi meja privat sebelum dan setelah pertandingan, paket open bar yang sudah termasuk, dan kursi empuk tepi lapangan di Level 2/3.

Hospitality informal & bernilai tinggi

Pilihan fleksibel dan dinamis yang dirancang untuk suporter lokal, keluarga, dan pelancong internasional:

Harga: Stratus Lounge (£349 - £549) | Premium Seats / Travel Club (£199 - £349)

Apa saja yang termasuk:

Kursi empuk di Tribun Timur, Tribun Barat, atau tier atas Akses ke lounge kelas atas mulai 3 jam sebelum kick-off dan berlangsung hingga 2 jam setelah pertandingan Bowl food gourmet, voucher street food, atau pilihan santap kasual Minuman gratis saat turun minum atau opsi bar yang sudah termasuk tergantung tier Program suvenir resmi hari pertandingan



Apa yang perlu diketahui tentang tribun & pemandangan di Stadion Tottenham Hotspur?

Empat tribun di Stadion Tottenham Hotspur menawarkan perspektif unik ke seluruh lapangan:

Tribun Barat (Premium Level 2 & 3): Menjadi lokasi suite santap unggulan, The H Club, dan The Tunnel Club. Kursi berada tepat di atas bangku tim dan lorong pemain, memberikan pandangan ke garis tengah.

Tribun Timur (Premium Level 2 & 3): Menampung East Premium Concourse, Stratus Lounge, dan The Residency East. Menawarkan sudut pandang lebar tepat berseberangan dengan kamera siaran.

Tribun Selatan ("The Wall"): Tribun satu tingkat terbesar di Eropa (kapasitas 17.500) yang dirancang untuk mendorong kebisingan stadion. Opsi premium di dekat sudut memungkinkan suporter merasakan atmosfer sambil menikmati akses lounge.

Tribun Utara: Menawarkan tempat duduk ramah keluarga dan paket Travel Club dengan opsi pemandangan mengarah ke Tribun Selatan.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality & premium Tottenham Hotspur Women’s (WSL)?

Bagi suporter yang menginginkan pengalaman hospitality stadion dengan harga yang terjangkau, laga Women’s Super League (WSL) Tottenham Hotspur Women’s yang digelar di Stadion Tottenham Hotspur bisa menjadi pilihan.

Upgrade hospitality untuk laga tim putri menghadirkan akses lounge Tribun Timur, stasiun makanan prasmanan, dan kursi empuk dengan harga masuk yang terjangkau, sehingga populer bagi keluarga dan kelompok usia muda.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Tottenham Hotspur?

Tier informal (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Smart casual. Kaus resmi Tottenham Hotspur dan warna tim diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, warna tim tamu, dan jersey lawan dilarang keras.

Lounge & box formal (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana rapi atau denim yang rapi, kemeja berkerah atau rajutan rapi, serta sepatu bersih atau sneakers polos yang rapi. Kaus sepakbola dibatasi di ruang makan formal tier atas.

Apakah ada pembatasan bagasi & tas untuk tiket premium Tottenham Hotspur?

Batas tas: Stadion Tottenham Hotspur menerapkan kebijakan ketat ukuran tas A4 (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Tas pribadi akan diperiksa sebelum masuk.

Tidak ada penyimpanan di lokasi: Tidak ada fasilitas penitipan bagasi atau penyimpanan tas di Stadion Tottenham Hotspur pada hari pertandingan. Koper besar dan ransel tidak akan diizinkan melewati perimeter keamanan.

Solusi penyimpanan: Simpan bagasi yang lebih besar di fasilitas penitipan bagasi di dalam stasiun London Liverpool Street, Kings Cross, atau London Victoria sebelum berangkat ke Tottenham.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Stadion Tottenham Hotspur dengan tiket premium?

Suite hospitality dibuka 3 jam sebelum kick-off dan tetap buka hingga 2 jam setelah peluit akhir untuk pertandingan akhir pekan (1 jam untuk laga malam).

Kedatangan: Rute perjalanan utama adalah melalui London Overground ke stasiun White Hart Lane, sekitar 5 menit berjalan kaki, atau kereta Greater Anglia ke stasiun Northumberland Park, sekitar 10 menit berjalan kaki. Alternatifnya, naik tube Victoria Line ke stasiun Seven Sisters dan gunakan bus shuttle langsung pada hari pertandingan.

Kepulangan: Antrean setelah pertandingan di stasiun White Hart Lane dan Seven Sisters bisa memakan waktu lebih dari 45 menit untuk terurai. Karena pass hospitality memberikan akses lounge setelah peluit akhir, Anda bisa bersantai di dalam, menikmati minuman setelah laga, menonton wawancara langsung pelatih setelah pertandingan di layar lounge, dan menunggu kepadatan puncak di stasiun mereda sebelum pulang.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

E-ticket hospitality resmi Tottenham Hotspur dikirim melalui email langsung kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. E-ticket dapat ditambahkan ke dompet digital ponsel Anda, Apple Wallet / Google Wallet, atau dipindai sebagai barcode digital di pintu putar masuk VIP.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League sering diubah untuk siaran langsung TV, berpindah antara slot Jumat malam, Sabtu, Minggu, atau Senin. Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk tanggal dan waktu pertandingan yang telah dijadwalkan ulang. Selalu siapkan pengaturan perjalanan yang fleksibel.

Apakah anak-anak diizinkan masuk ke lounge hospitality Tottenham Hotspur?

Ya. Anak-anak diterima di seluruh lounge hospitality Tottenham Hotspur. Setiap pengunjung, tanpa memandang usia, harus memegang tiket hospitality hari pertandingan yang sah, dan pengunjung berusia di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa.