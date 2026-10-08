Cara mendapatkan tiket premium Manchester United FC: tiket hospitality, informasi Old Trafford, harga executive box, dan lainnya

Lewati kerumitan undian tiket: memesan hospitality Manchester United memberi Anda jalur langsung yang terjamin ke Old Trafford tanpa harus bergelut dengan undian keanggotaan atau persyaratan poin yang rumit.

Bahkan dengan kapasitas stadion yang melebihi 74.000, mendapatkan tiket pertandingan reguler untuk duel Premier League berintensitas tinggi atau laga Eropa tetap sangat sulit. Paket resmi matchday menghilangkan stres itu, dengan menghadirkan kursi yang sudah terkonfirmasi, jamuan eksekutif, minuman yang termasuk dalam paket, dan pemandangan lapangan yang luar biasa.

Sekilas: hospitality Old Trafford, tiket premium & paket VIP

Paket premium Kategori Kisaran harga (per orang)* Lokasi Termasuk Kit Room / Salford Suite Lounge £250 – £495 North West Quadrant / SAF Stand Kursi empuk Tier 2/3, street food, cash bar, program pertandingan Victoria Warehouse Lounge di luar lokasi £295 – £580 Di luar lokasi (jalan kaki 5 menit) Kursi di Sir Bobby Charlton Stand, stan street food, minuman termasuk dalam paket Museum Experience & Red Café Level Klub & Experience £350 – £650 Sir Alex Ferguson Stand Kursi empuk di SAF Stand, akses penuh museum 3 lantai, buffet, tanya jawab dengan legenda Knights Lounge & Centennial Jamuan makan £650 – £1.250 North East Quadrant / SAF Stand Jamuan chef 3 hidangan, open bar, kursi empuk di garis tengah lapangan The Gallery & Heritage Club Premium £1.200 – £2.500 SAF Stand / SBC Stand Fine dining 4/5 hidangan, resepsi sampanye, kursi eksekutif sentral Private Executive Boxes (8–10+ Tamu) Box £8.500 – £22.000 (per box) East Stand / SBC Stand Suite privat tertutup, host pribadi, jamuan yang disesuaikan, kursi balkon

*Harga berfluktuasi tergantung tingkat pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C).

Bagaimana cara memesan tiket premium Manchester United?

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 12.30 TOT

Berapa harga hospitality dan tiket premium Manchester United FC?

Harga untuk hospitality matchday Manchester United bervariasi tergantung tingkat pertandingan (rivalitas Kategori A vs. laga Kategori B/C), opsi makanan (dari stan street food santai hingga fine dining multi-hidangan), dan lokasi kursi (dari kuadran tier atas hingga kursi di garis tengah lapangan):

Sports bar informal & lounge kontemporer (£250 – £495 per orang): Ruang level awal seperti The Kit Room atau Salford Suite. Termasuk kursi empuk di tier atas, pilihan street food informal, dan akses pay-bar.

Lounge di luar lokasi & paket pengalaman (£295 – £650 per orang): Opsi khas seperti Victoria Warehouse atau Old Trafford Museum Experience di Sir Alex Ferguson Stand. Menampilkan pameran klub interaktif, sajian buffet hangat, minuman gratis, dan sesi tanya jawab pra-pertandingan dengan mantan pemain.

Fine dining & lounge lini tengah (£650 – £1.250 per orang): Pengaturan mewah level menengah termasuk Knights Lounge, Centennial Suite, atau Evolution Restaurant. Menghadirkan menu gourmet tiga hidangan, bar yang termasuk dalam paket, dan kursi dengan pemandangan utama di sepanjang touchline.

Lounge andalan ultra-VIP (£1.200 – £2.500+ per orang): Ruang tingkat tertinggi seperti The Gallery atau Heritage Club. Menawarkan resepsi sampanye, hidangan empat atau lima menu racikan chef, hadiah resmi, dan kursi empuk mewah dekat Directors' Box.

Private Executive Boxes (£8.500 – £22.000 per box): Suite eksklusif untuk 8 hingga 10+ tamu di sepanjang East Stand dan Sir Bobby Charlton Stand. Termasuk jamuan khusus, layanan host pribadi, dan kursi balkon khusus tepat di luar jendela suite Anda.

Paket premium apa yang tersedia di Manchester United FC?

Private Executive Boxes (8–10+ Tamu)

Terletak di level box eksklusif di East Stand dan Sir Bobby Charlton Stands, suite privat menawarkan privasi total bersama tempat duduk luar ruangan langsung.

Harga: Mulai dari £8.500 per box (8 hingga 10+ tamu)

Apa yang termasuk: Suite privat tertutup dengan pemandangan lapangan, host pribadi dan layanan pramusaji, jamuan multi-hidangan atau sajian buffet, bar privat berisi penuh, program matchday, dan penampilan dari mantan pemain United.

Suite VIP andalan

Dirancang untuk jamuan eksekutif, acara spesial, atau fans yang mencari gastronomi terbaik yang dipadukan dengan garis pandang sentral di garis tengah lapangan.

Harga: The Gallery mulai dari £1.200 per orang | Heritage Club mulai dari £1.500 per orang

Apa yang termasuk: Tempat duduk berlokasi dekat Directors' Lounge, resepsi sampanye, fine dining lima hidangan, bar gratis dengan spirit dan wine, hadiah kenang-kenangan, dan ulasan taktik pra-pertandingan.

Lounge jamuan & pengalaman

Ideal untuk fans yang menginginkan warisan klub yang kaya, makanan kelas atas, atau hiburan matchday yang imersif:

Harga: Knights Lounge (£650 – £1.100) | Museum Experience (Mulai dari £350) | Red Café (Mulai dari £330)

Apa yang termasuk: Menu gourmet multi-hidangan, paket open bar, sesi tanya jawab langsung dengan legenda United, dan kursi empuk premium di Sir Alex Ferguson Stand.

Hospitality informal & bernilai tinggi

Hospitality yang fleksibel dan semarak, ideal untuk keluarga, fans lokal, dan pendukung internasional:

Harga: Victoria Warehouse (£295 – £580) | The Kit Room (£250 – £495) | Salford Suite (£228 – £450)

Apa yang termasuk:

Kursi empuk di Sir Bobby Charlton Stand, Sir Alex Ferguson Stand, atau North West Quadrant

Akses suite dimulai 3 jam sebelum kick-off dan berlangsung hingga 1 jam setelah pertandingan

Voucher street food, buffet hangat, atau konter makan santai

Akses ke fasilitas cash bar atau opsi minuman gratis berdasarkan tingkat paket

Program suvenir resmi matchday

Apa yang perlu diketahui tentang tribun & pemandangan Old Trafford?

Empat tribun berbeda di Old Trafford masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): Tribun raksasa tiga tingkat yang berisi suite eksekutif utama, The Gallery, dan Museum Manchester United. Tempat duduk tier tengah memberikan pemandangan taktis lapangan yang luar biasa.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Membentang di sepanjang touchline utama, menampung dugout, terowongan, dan Directors' Box. Kursi Tier 1 menawarkan perspektif yang intim terhadap area teknis.

Stretford End (West Stand): Episentrum historis atmosfer Old Trafford. Lounge kuadran di dekatnya memungkinkan fans merasakan kebisingan sambil menikmati fasilitas premium.

East Stand (SCORE Stand): Menawarkan kursi kuadran yang lebih tinggi dan box eksekutif yang langsung menghadap pintu masuk Sir Matt Busby Way dan Patung Trinity di luar stadion.

Bagaimana cara mendapatkan hospitality & tiket premium Manchester United Women’s (WSL)?

Bagi fans yang ingin merasakan hospitality Old Trafford dengan harga lebih rendah, laga Women’s Super League (WSL) Manchester United dan pertandingan piala yang dimainkan di Old Trafford menyediakan jalur yang bagus.

Paket untuk laga tim wanita menghadirkan akses lounge Sir Alex Ferguson Stand, sajian buffet berkualitas, dan kursi empuk dengan harga ramah keluarga, menjadikannya favorit untuk tim muda dan acara keluarga.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Manchester United?

Tingkat informal (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart casual. Jersey resmi Manchester United dan pakaian tim diizinkan. Tracksuit, pakaian gym, apparel tim tamu, atau warna rival dilarang keras.

Lounge formal & box (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana rapi atau jeans yang rapi, kemeja berkerah atau rajut rapi, serta sepatu bersih atau sneakers smart polos. Jersey sepakbola tidak diizinkan di suite fine-dining tingkat atas.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Old Trafford dengan tiket premium?

Suite hospitality dibuka 3 jam sebelum kick-off dan tetap buka hingga 1 jam setelah peluit akhir.

Tiba: Cara termudah untuk bepergian adalah melalui Manchester Metrolink. Trem beroperasi dari Manchester Piccadilly atau Victoria ke stasiun Old Trafford (jalan kaki 7 menit), Wharfside (jalan kaki 5 menit), atau Exchange Quay (jalan kaki 10 menit).

Pulang: Antrean stasiun trem setelah pertandingan bisa sangat padat. Karena pass hospitality Anda memberi akses ke lounge setelah laga, tetaplah di dalam, saksikan analisis langsung pascapertandingan di layar lounge, dan tunggu hingga kerumunan di stasiun bubar sebelum kembali ke pusat kota.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

E-ticket hospitality resmi Manchester United FC dikirim melalui email kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum kick-off. E-ticket dapat ditambahkan ke dompet seluler Anda (Apple Wallet / Google Wallet) atau dipindai di turnstile stadion sebagai barcode PDF.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Pertandingan Premier League sering dipindahkan untuk siaran langsung TV, bergeser ke slot Jumat malam, Sabtu, Minggu, atau Senin. Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk waktu kick-off yang baru. Pastikan rencana perjalanan Anda tetap fleksibel.

Apakah anak-anak diizinkan masuk ke lounge hospitality Old Trafford?

Ya. Anak-anak diterima di seluruh lounge hospitality Old Trafford. Semua peserta harus memiliki tiket hospitality yang sah tanpa memandang usia, dan anak-anak di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa.



