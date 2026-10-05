Seperti yang diketahui banyak penggemar, mendapatkan tiket general admission di Anfield tanpa tiket musiman resmi atau kredit pertandingan selama satu dekade nyaris mustahil.

Untuk laga-laga Premier League dan Liga Champions UEFA dengan profil tinggi, ballot Official Membership Liverpool FC yang digelar dua kali setahun mengharuskan penggemar melewati antrean digital berisi lebih dari 100.000 suporter yang memperebutkan beberapa ratus kursi.

Laga Category A, seperti melawan Manchester United, Everton, dan Manchester City, menerapkan ambang ketat 13+ kredit pertandingan dari musim-musim sebelumnya hanya untuk bisa masuk undian.

Hospitality resmi hari pertandingan tetap menjadi satu-satunya jalur belakang ke Anfield yang terjamin dan terverifikasi secara legal bagi pemegang non-tiket musiman, suporter internasional, dan penggemar yang merencanakan perjalanan ke Merseyside, serta tidak memerlukan status keanggotaan atau kredit prioritas sama sekali.

Cara memesan tiket premium Liverpool?

Untuk menghindari pasar tiket sekunder pihak ketiga yang tidak valid, hospitality resmi Liverpool FC sebaiknya dipesan melalui kanal klub langsung atau mitra perjalanan utama yang berwenang:

Portal Hospitality Resmi Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com): Mesin pemesanan langsung milik klub untuk lounge pertandingan tunggal, malam Liga Champions, dan penyewaan Executive Suite musiman.

Seat Unique: Reseller resmi yang berwenang dan mitra platform ticketing, yang menawarkan pass hospitality Liverpool FC terverifikasi, tempat duduk VIP seperti Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge, dan Founders Lounge, serta pengalaman premium hari pertandingan. Pesan tiket premium Liverpool di Seat Unique.

Champions Travel: Mitra reseller resmi yang menawarkan kursi hospitality Anfield terjamin yang dipaketkan dengan akomodasi hotel Liverpool pusat kota dan transfer. Pesan tiket premium Liverpool di Champions Travel.

Sekilas: Paket Hospitality & VIP Anfield

Tiket Premium Kategori Kisaran Harga (per orang)* Lokasi Termasuk Brodie's Lounge Lounge £295 - £595 Anfield Road Stand (Upper Level 1) Street food, minuman saat jeda babak pertama, kehadiran legenda, pemandangan panoramik menghadap The Kop Carlsberg Dugout Lounge £295 - £595 Main Stand (Middle Tier Wing) Stan street food, minuman saat jeda babak pertama, kunjungan legenda LFC, pemandangan dekat bangku cadangan Premier Club Level Klub £350 - £650 Sir Kenny Dalglish Stand Buffet panas & dingin, hidangan ringan saat jeda babak pertama, sudut pandang kamera siaran mengarah ke dugout The Beautiful Game / Chemistry Dining £650 - £1.150 Main Stand (Middle Tier Central) Hidangan 3 menu, bir/anggur/spirits termasuk, garis pandang sentral ke lini tengah 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 - £1.800 Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Hidangan gourmet 4 menu, bar termasuk, pintu masuk bersebelahan dengan terowongan pemain Executive Boxes Box £9.500 - £22.000 (per box) Main Stand (Level 3) Suite privat tertutup untuk 10-20 tamu, tempat duduk balkon luar ruangan, host & menu multi-course

Berapa harga hospitality dan tiket premium Liverpool?

Harga hospitality dan tiket premium Liverpool FC bervariasi tergantung pada tiga faktor utama: tingkatan laga (Category A vs. Category B/C), gaya bersantap (street food informal vs. fine dining multi-course), dan posisi terhadap lapangan (tier atas vs. level Directors' Box).

Sports Bar & Lounge informal (£295 - £595 per orang): Opsi level awal seperti Brodie's Lounge di Anfield Road Stand atau Carlsberg Dugout di Main Stand. Termasuk tiket pertandingan kursi empuk, stan street food gratis sebelum laga, dan satu minuman gratis saat jeda babak pertama.

Buffet tradisional & lounge klub (£350 - £650 per orang): Pilihan level menengah seperti Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) atau The Anfield Beat. Termasuk buffet panas dan dingin multi-course, akses cash bar, dan penampilan mantan pemain LFC.

Fine Dining & Lounge premium (£650 - £1.450 per orang): Pengalaman kelas atas seperti The Beautiful Game, Chemistry Lounge, atau Japan Airlines Lounge, yang sebelumnya bernama 1892 Lounge. Termasuk hidangan gourmet 3 hingga 4 menu, bir, anggur, dan spirits yang sudah termasuk, sampanye sambutan, serta garis pandang sentral utama di dekat Directors' Box atau bangku tim.

Lounge unggulan & Ultra-VIP (£1.800 - £2.500+ per orang): Ruang ultra-eksklusif seperti Founders Lounge di Anfield Road Stand yang baru. Menawarkan konsep bersantap lima menu "theatre of food", open bar, kursi empuk berpemanas, dan hadiah pertandingan yang dipersonalisasi.

Executive Box privat (£9.500 - £22.000 per box): Suite privat untuk 10 hingga 20 tamu di Main Stand. Harga bergantung pada lawan, termasuk sajian khusus, layanan pelayan pribadi, dan tempat duduk balkon privat di luar suite Anda.

Paket premium Liverpool apa saja yang tersedia?

Liverpool FC menawarkan beragam area hospitality yang dirancang untuk penggemar individu, klien korporat, dan grup yang mencari atmosfer hari pertandingan yang berbeda:

Executive Box privat (Main Stand)

Terletak di Level 3 Main Stand, executive box menampung total 10, 12, atau 20 tamu dalam privasi penuh.

Pengalaman : Layanan pelayan dan host pribadi, santapan multi-course khusus atau buffet mewah, bar privat yang terisi penuh, serta akses langsung ke kursi balkon pribadi yang empuk yang berada tepat di luar pintu suite kaca.

Lounge unggulan & level direktur

Japan Airlines Lounge (Sebelumnya 1892 Lounge) : Menghormati tahun berdirinya LFC setelah berpisah dari Everton. Berada di Block L14 Main Stand Lower Tier dekat Directors' Box dan terowongan pemain, dengan menu fine dining, minuman yang sudah termasuk, dan kedekatan dengan lapangan.

Founders Lounge : Terletak di Anfield Road Stand yang diperluas, menampilkan konsep multi-course "theatre of food", bar sampanye terbuka, dan kursi empuk berpemanas yang berada tepat di belakang gawang menghadap The Kop.

Suite fine dining premium

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Terletak di Level 2 Main Stand, menawarkan menu 3 hidangan racikan chef, layanan minuman gratis yang sudah termasuk, hadiah pertandingan, dan garis pandang sentral ke lapangan di Blocks M4 dan M6.

Sports Bar & buffet

Brodie's Lounge: Dinamai dari John Alexander Brodie, insinyur sipil Liverpool yang menemukan jaring gawang pada 1889. Menawarkan stan street food gratis, musik prapertandingan, satu minuman saat jeda babak pertama, dan tempat duduk empuk di Upper Tier Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Ruang yang hidup dan sosial di sisi sayap middle tier Main Stand. Menawarkan street food, layanan cash bar, dan kursi empuk di dekat area teknis manajer.

Premier Club: Terletak di Sir Kenny Dalglish Stand, tepatnya Shanks and Paisley Suites, dengan buffet prapertandingan panas dan dingin dua hidangan, program, dan pemandangan lapangan dari samping yang lebih tinggi.

Paket off-site

The Sandon & Isla Gladstone : Pass hospitality off-site yang mencakup santapan prapertandingan di lokasi ikonik Liverpool, seperti The Sandon di Oakfield Road, tempat kelahiran bersejarah ketika John Houlding mendirikan Liverpool FC pada 1892, dipadukan dengan tiket pertandingan resmi lower-tier di Anfield.

Apa yang perlu diketahui tentang tribune Anfield, pemandangan lapangan & sejarah lokal?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Menjadi rumah bagi executive box dan suite fine dining. Blocks M4 hingga M6 berada tepat di atas garis tengah lapangan, memberikan garis pandang kamera taktis.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Terletak berseberangan dengan Kop yang ikonik. Menyaksikan 12.000 suporter di The Kop menyanyikan 'You'll Never Walk Alone' dari seberang lapangan menghadirkan salah satu perspektif visual paling mencolok dalam sepakbola dunia.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Terletak berseberangan dengan Main Stand di bekas lokasi Centenary Stand. Menawarkan pemandangan bersih dan tinggi ke kedua area teknis.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Liverpool FC Women?

Bagi suporter yang menginginkan pengalaman hospitality Anfield dengan harga yang lebih rendah, sejumlah pertandingan Liverpool FC Women’s Super League (WSL) pilihan yang digelar di Anfield menawarkan titik masuk yang lebih terjangkau.

Paket hospitality hari pertandingan untuk laga wanita menghadirkan akses lounge Main Stand, pilihan makanan prapertandingan, dan tempat duduk empuk dengan harga yang lebih rendah, sehingga ideal untuk keluarga dan penggemar yang lebih muda.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Liverpool?

Tier informal (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart casual. Jersey kandang resmi LFC dan warna klub diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, warna tim tamu, dan jersey lawan dilarang keras.

Lounge & box formal (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana tailored atau jeans rapi, kaus polo atau kemeja berkerah, dan dress trainers yang bersih. Jersey replika sepakbola umumnya dibatasi di ruang makan formal level atas.

Apakah ada pembatasan bagasi & tas di Anfield?

Batas Tas: Anfield memberlakukan batas ukuran A4 yang ketat, yaitu 297mm x 210mm x 210mm, untuk semua tas yang masuk melalui turnstile.

Tidak Ada Penyimpanan di Lokasi: Tidak ada fasilitas penyimpanan bagasi atau penitipan tas di Anfield. Koper dan ransel besar akan ditolak oleh keamanan di perimeter luar.

Solusi Penyimpanan: Simpan bagasi yang lebih besar di fasilitas penitipan bagasi di dalam Liverpool Lime Street Station di pusat kota sebelum menggunakan transportasi menuju stadion.

Transportasi: Bagaimana menuju Anfield dengan tiket premium?

Lounge hospitality Anfield dibuka 3 jam sebelum kickoff dan tetap buka hingga 1 jam setelah pertandingan.

Kedatangan: Opsi transportasi umum paling andal dari pusat kota Liverpool adalah layanan bus ekspres Stagecoach 917 , yang beroperasi langsung dari Commutation Row / St George's Hall ke Anfield. Alternatifnya, naik Merseyrail ke Sandhills Station lalu lanjut ke Soccerbus.

Trik Keluar Setelah Pertandingan: Penutupan jalan di sekitar Walton Breck Road menciptakan lalu lintas padat setelah laga dan waktu tunggu taksi yang lama. Karena tiket hospitality Anda memberikan akses lounge selama satu jam setelah peluit akhir, bersantailah di dalam, saksikan analisis pascalaga di monitor lounge langsung, dan tunggu sampai kerumunan 60.000 orang bubar sebelum pergi.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

Pass hospitality digital resmi Liverpool FC dikirim lewat email kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. Pass dapat disimpan langsung ke Apple Wallet atau Google Wallet untuk dipindai di turnstile VIP.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League sering dijadwalkan ulang untuk siaran, berpindah antara slot Jumat malam, Sabtu, Minggu, atau Senin. Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk waktu pertandingan yang telah dijadwalkan ulang. Selalu siapkan fleksibilitas saat mengatur perjalanan dan akomodasi.

Apakah anak-anak diperbolehkan masuk ke lounge hospitality Anfield?

Ya. Anak-anak diterima di semua area hospitality Anfield. Setiap peserta, tanpa memandang usia, harus memegang tiket hospitality hari pertandingan yang valid, dan tamu di bawah usia 16 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.