Cara mendapatkan tiket premium Chelsea FC: tiket hospitality, informasi Stamford Bridge, harga executive box, dan lainnya

Lewati sepenuhnya drama antrean tiket: hospitality resmi hari pertandingan menawarkan jalur resmi dan prioritas langsung ke Stamford Bridge tanpa harus melalui poin loyalitas, tingkatan keanggotaan, atau undian ballot yang kelebihan peminat.

Dengan kapasitas yang ketat, 40.000 penonton, dan permintaan yang berada di titik tertinggi sepanjang masa, mendapatkan tiket reguler untuk laga besar Premier League dan malam kompetisi Eropa bisa terasa seperti perjuangan berat. Hospitality resmi mengubah situasinya, dengan memberikan akses instan dan terverifikasi disertai fine dining, bar gratis, dan pandangan kelas dunia ke lapangan.

Cara memesan tiket premium Chelsea?

Anda bisa mendapatkan tiket premium resmi Chelsea FC melalui saluran langsung klub dan platform tiket primer resmi berikut:

Portal Hospitality Resmi Chelsea FC (hospitality.chelseafc.com): Mesin pemesanan langsung Chelsea untuk lounge satu pertandingan, laga piala domestik, pertandingan Eropa, dan penyewaan Executive Suite musiman.

SportsBreaks: Reseller resmi yang terotorisasi dan mitra perjalanan suporter, menyediakan paket tiket hospitality Westview dan Under The Bridge (UTB) yang terverifikasi, dipadukan dengan penginapan hotel di London atau travelcard kota. Pesan tiket premium Chelsea di SportsBreaks.

Keith Prowse: Reseller resmi yang terotorisasi dan mitra ticketing, menawarkan paket hospitality Stamford Bridge yang terverifikasi, kursi mewah berlapis bantalan, serta pengalaman fine dining di lounge West Stand dan East Stand. Pesan tiket premium Chelsea di Keith Prowse.

Champions Travel: Reseller resmi yang terotorisasi, menawarkan kursi pertandingan Stamford Bridge yang terjamin, dipadukan dengan akomodasi hotel di West London dan transfer yang mulus. Pesan tiket premium Chelsea di Champions Travel.

Sekilas: Hospitality Stamford Bridge, tiket premium & paket VIP

Paket Premium Kategori Kisaran harga (per orang)* Lokasi Yang termasuk Westview / UTB Sports Lounge Lounge £275 - £550 West Stand / Fulham Road Kursi West Stand berlapis bantalan, food hall/buffet chef sebelum pertandingan, minuman saat jeda babak pertama, program resmi pertandingan Canoville & Champions Club Level Klub £395 - £750 East Stand (Tier Tengah) Kursi berlapis bantalan di garis 18 yard, buffet sebelum pertandingan tiga hidangan, cash bar, camilan setelah pertandingan, sesi tanya jawab dengan legenda klub Tambling’s & Harris Suite Dining £650 - £1.250 West Stand (Tier Tengah) Menu fine dining tiga hidangan, open bar inklusif (bir/anggur/minuman keras), kursi berlapis bantalan di garis tengah Millennium Suite & Club 1905 Premium £1.200 - £2.200 West Stand (Level 2) Santapan gourmet empat hidangan, resepsi sampanye, tempat duduk tengah di samping Directors' Box, kunjungan legenda Executive Boxes (10-20 Tamu) Box £11.000 - £24.000 (per box) West Stand / East Stand Suite privat tertutup, host pribadi, jamuan khusus multi-hidangan, kursi balkon privat di luar suite

*Harga berfluktuasi tergantung tingkatan pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C).

Berapa harga hospitality dan tiket premium Chelsea FC?

Harga hospitality dan paket premium Chelsea FC bervariasi berdasarkan tingkatan pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C), layanan makanan (stan street food vs. santapan chef multi-hidangan), dan posisi terhadap lapangan (tier atas vs. level Directors' Box):

Sports Bar informal & lounge kontemporer (£275 - £550 per orang): Titik masuk yang mudah diakses seperti Westview atau Under The Bridge (UTB). Menawarkan kursi West Stand berlapis bantalan, stan food hall yang meriah sebelum pertandingan, dan voucher minuman saat jeda babak pertama.

Buffet tradisional & lounge klub (£395 - £750 per orang): Pilihan tingkat menengah seperti Canoville Suite atau Champions Club di East Stand. Termasuk buffet panas multi-hidangan, fasilitas cash bar, makanan gurih setelah pertandingan, dan penampilan mantan ikon Chelsea.

Fine dining & lounge lini tengah (£650 - £1.250 per orang): Ruang kuliner premium seperti Tambling’s Suite atau Harris Suite di West Stand. Menawarkan menu gourmet tiga hidangan, paket minuman gratis, dan tempat duduk sentral di garis tengah.

Lounge utama ultra-VIP (£1.200 - £2.200+ per orang): Suasana hari pertandingan kelas dunia seperti Millennium Suite atau The Clubhouse. Menawarkan fine dining empat hidangan, resepsi sampanye, hadiah pertandingan eksklusif, dan tempat duduk tepat di samping Directors' Box.

Executive Box privat (£11.000 - £24.000 per box): Suite tertutup untuk 10 hingga 20 tamu di tier box khusus. Termasuk santapan multi-hidangan yang disesuaikan, layanan host pribadi, dan kursi balkon privat tepat di luar suite Anda.

Paket premium apa saja yang tersedia di Chelsea FC?

Executive Box privat (10-20 Tamu)

Terletak di tier box khusus di West Stand dan East Stand, executive box menghadirkan privasi penuh, dipadukan dengan tempat duduk balkon langsung tepat di luar kaca suite Anda.

Executive Boxes: Mulai dari £11.000 (10 hingga 20 tamu)

Yang termasuk: Suite privat tertutup dengan pemandangan lapangan, pelayan dan host pribadi, fine dining multi-hidangan atau buffet gourmet, bar privat yang terisi penuh, program hari pertandingan, dan kunjungan dari legenda klub.

Suite VIP unggulan

Dirancang untuk jamuan eksekutif, acara spesial, atau kelompok kecil yang menginginkan fine dining disertai pandangan sentral ke area lini tengah.

The Millennium Suite: Mulai dari £1.200 per orang

The Clubhouse: Mulai dari £1.500 per orang

Yang termasuk: Tempat duduk bersebelahan dengan Directors' Lounge yang prestisius, fine dining empat hidangan, open bar inklusif dengan minuman keras dan sampanye, hadiah pertandingan, dan pengarahan taktik sebelum pertandingan.

Lounge dining & pengalaman

Untuk suporter yang mencari gastronomi level atas atau akses lapangan di balik layar:

Tambling’s Suite: £650 - £1.100 per orang (dinamai dari pencetak gol legendaris Bobby Tambling)

Harris Suite: Mulai dari £750 per orang

Under The Bridge (UTB): Mulai dari £350 per orang

Dugout Club: Paket akses premium di sisi lapangan dan terowongan pemain

Yang termasuk: Menu chef tiga hidangan, paket minuman gratis, hiburan lounge sebelum pertandingan, dan kursi West Stand berlapis bantalan.

Hospitality informal & bernilai tinggi

Pilihan fleksibel dan berenergi tinggi yang disesuaikan untuk keluarga, pelancong internasional, dan grup:

Westview: £275 - £510 per orang

Canoville Suite: £395 - £750 per orang

Yang termasuk:

Kursi berlapis bantalan di West Stand Upper atau East Stand Middle Tier

Akses ke concourse modern yang terang atau lounge privat yang dibuka 2,5 jam sebelum pertandingan

Voucher stan makanan sebelum pertandingan atau akses buffet chef

Minuman gratis saat jeda babak pertama (teh/kopi/minuman ringan)

Program resmi hari pertandingan

Apa yang perlu diketahui tentang tribun & pemandangan di Stamford Bridge?

Empat tribun Stamford Bridge menawarkan perspektif unik tergantung apakah Anda lebih menyukai pandangan taktis atau atmosfer hari pertandingan:

West Stand (Tier Tengah & Westview Upper): Menjadi lokasi suite eksekutif dan lounge fine dining. Blok 1-8 di West Stand Middle Tier berada tepat di atas bangku tim dan terowongan pemain, menawarkan pandangan utama di garis tengah.

East Stand (Tier Tengah): Menjadi tempat Canoville Suite, Champions Club, dan Captains Bar. Berada di garis 18 yard, memberikan pandangan tinggi ke kedua area teknis dan tepat berseberangan dengan gantry kamera.

Matthew Harding Stand & Shed End: Tribun di belakang gawang yang dihuni dukungan fanatik tuan rumah. Paket hospitality informal seperti UTB menempatkan Anda dekat dengan area berenergi tinggi ini.

Bagaimana cara mendapatkan hospitality & tiket premium Chelsea Women’s (WSL)?

Bagi fan yang mencari pengalaman hospitality Stamford Bridge dengan harga yang lebih terjangkau, pertandingan Chelsea FC Women's Super League (WSL) dan UEFA Women's Champions League yang digelar di Stamford Bridge menawarkan alternatif yang mudah diakses.

Paket hospitality untuk pertandingan tim putri menghadirkan akses lounge West Stand, pilihan buffet gourmet, dan kursi berlapis bantalan dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga populer bagi keluarga dan grup remaja.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Chelsea?

Tingkat informal (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart casual. Jersey kandang resmi Chelsea dan warna tim diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, warna tim tamu, dan jersey lawan dilarang keras.

Lounge & box formal (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana tailored atau jeans rapi, kemeja berkerah atau knitwear rapi, serta sepatu formal yang bersih atau trainer rapi. Jersey replika sepak bola dibatasi di ruang makan formal tingkat atas.

Apakah ada pembatasan bagasi & tas dengan tiket premium Chelsea?

Batas tas: Stamford Bridge menerapkan batas ukuran A4 yang ketat (297mm x 210mm x 210mm) untuk semua tas yang masuk melalui pintu putar stadion.

Tidak ada penyimpanan di lokasi: Tidak ada fasilitas penyimpanan bagasi atau penitipan tas di Stamford Bridge pada hari pertandingan. Koper dan ransel besar akan ditolak oleh petugas keamanan di perimeter luar.

Solusi penyimpanan: Simpan bagasi yang lebih besar di fasilitas penitipan bagasi di dalam stasiun London Victoria atau Earl's Court sebelum melanjutkan perjalanan ke Fulham Road.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Chelsea dengan tiket premium?

Suite dan lounge hospitality dibuka 2,5 hingga 3 jam sebelum kickoff dan tetap buka hingga 1 sampai 2 jam setelah peluit akhir.

Kedatangan : Stasiun terdekat adalah Fulham Broadway (District Line), yang berjarak 3 menit berjalan kaki dari pintu masuk VIP Stamford Bridge. Sebagai alternatif, gunakan London Overground ke West Brompton atau Imperial Wharf (15 menit berjalan kaki).

Kepulangan : Antrean setelah pertandingan di stasiun tube Fulham Broadway bisa memakan waktu lebih dari 45 menit untuk dilalui. Karena pass hospitality memberi akses lounge setelah pertandingan, Anda bisa bersantai di dalam, menyaksikan wawancara langsung manajer pasca-pertandingan di monitor lounge, dan menunggu keramaian stasiun mereda sebelum berangkat.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

E-ticket hospitality resmi Chelsea FC dikirim melalui email langsung kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. E-ticket dapat disimpan langsung ke dompet digital ponsel pintar (Apple Wallet / Google Wallet) atau dipindai sebagai barcode PDF di pintu putar VIP.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League sering dijadwal ulang untuk siaran, berpindah antara slot Jumat malam, Sabtu, Minggu, atau Senin. Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk waktu pertandingan yang telah dijadwal ulang. Selalu siapkan fleksibilitas saat mengatur perjalanan dan pemesanan hotel.

Apakah anak-anak diperbolehkan masuk ke lounge hospitality Stamford Bridge?

Ya. Anak-anak diterima di semua area hospitality Stamford Bridge. Setiap peserta, tanpa memandang usia, harus memegang tiket hospitality hari pertandingan yang sah, dan tamu di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa.