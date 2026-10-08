Cara mendapatkan tiket premium Chelsea FC: tiket hospitality, informasi Stamford Bridge, harga boks eksekutif, dan lainnya

Lewati sepenuhnya drama antrean tiket: hospitality resmi matchday Chelsea menawarkan jalur resmi dan prioritas langsung masuk ke Stamford Bridge tanpa harus menghadapi poin loyalitas, tingkatan keanggotaan, atau undian ballot yang kelebihan peminat.

Dengan kapasitas 40.000 yang terbatas dan permintaan yang berada di titik tertinggi, mendapatkan tiket general admission untuk laga-laga besar Premier League dan malam-malam kompetisi Eropa bisa terasa seperti perjuangan berat. Hospitality resmi mengubah situasi itu, dengan memberi akses instan dan terverifikasi disertai fine dining, bar gratis, dan pemandangan lapangan kelas dunia.

Bagaimana cara memesan tiket premium Chelsea?

Sekilas: Hospitality Stamford Bridge, tiket premium & paket VIP

Paket premium Kategori Kisaran harga (per orang)* Lokasi Fasilitas Westview / UTB Sports Lounge Lounge £275 – £550 West Stand / Fulham Road Kursi empuk di West Stand, food hall/buffet chef sebelum pertandingan, minuman saat turun minum, program resmi pertandingan Canoville & Champions Club Club Level (Tier Tengah) £395 – £750 East Stand (Tier Tengah) Kursi empuk di garis kotak penalti, buffet tiga hidangan sebelum pertandingan, cash bar, camilan setelah pertandingan, tanya jawab dengan legenda klub Tambling’s & Harris Suite Dining £650 – £1,250 West Stand (Tier Tengah) Menu fine dining tiga hidangan, open bar inklusif (bir/anggur/spirits), kursi empuk di garis tengah Millennium Suite & Club 1905 Premium £1,200 – £2,200 West Stand (Level 2) Jamuan gourmet empat hidangan, resepsi sampanye, kursi sentral bersebelahan dengan Directors' Box, kunjungan legenda Executive Boxes (10–20 Tamu) Box £11,000 – £24,000 (per box) West Stand / East Stand Suite pribadi tertutup, host pribadi, jamuan khusus multi-hidangan, kursi balkon pribadi di luar suite

*Harga berfluktuasi tergantung tier pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C).

Berapa harga hospitality dan tiket premium Chelsea FC?

Harga untuk hospitality Chelsea FC dan paket premium bervariasi berdasarkan tier pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C), layanan makanan (stan street food vs. jamuan chef multi-hidangan), dan posisi terhadap lapangan (tier atas vs. level Directors' Box):

Sports bar informal & lounge kontemporer (£275 – £550 per orang): Titik masuk yang lebih mudah diakses seperti Westview atau Under The Bridge (UTB). Menawarkan kursi empuk di West Stand, stan food hall yang semarak sebelum pertandingan, dan voucher minuman saat turun minum.

Buffet tradisional & lounge klub (£395 – £750 per orang): Pilihan tier menengah seperti Canoville Suite atau Champions Club di East Stand. Termasuk buffet panas multi-hidangan, fasilitas cash bar, makanan ringan gurih setelah pertandingan, dan kehadiran mantan ikon Chelsea.

Fine dining & lounge lini tengah (£650 – £1,250 per orang): Ruang kuliner premium seperti Tambling’s Suite atau Harris Suite di West Stand. Menyediakan menu gourmet tiga hidangan, paket minuman gratis, dan tempat duduk sentral di garis tengah.

Lounge flagship ultra-VIP (£1,200 – £2,200+ per orang): Suasana matchday kelas dunia seperti Millennium Suite atau The Clubhouse. Menawarkan fine dining empat hidangan, resepsi sampanye, hadiah pertandingan eksklusif, dan kursi tepat di samping Directors' Box.

Executive Box pribadi (£11,000 – £24,000 per box): Suite tertutup untuk 10 hingga 20 tamu di tier box khusus. Termasuk jamuan multi-hidangan yang disesuaikan, layanan host pribadi, dan kursi balkon pribadi tepat di luar suite Anda.

Paket premium apa saja yang tersedia di Chelsea FC?

Executive Boxes pribadi (10–20 Tamu)

Berada di tier box khusus di West Stand dan East Stand, executive box menghadirkan privasi total yang dipadukan dengan tempat duduk balkon langsung tepat di luar kaca suite Anda.

Executive Boxes: Mulai dari £11,000 (10 hingga 20 tamu)

Apa saja yang termasuk: Suite pribadi tertutup dengan pemandangan lapangan, pelayan dan host pribadi, fine dining multi-hidangan atau buffet gourmet, bar pribadi yang terisi penuh, program matchday, dan kunjungan dari legenda klub.

Suite VIP flagship

Dirancang untuk jamuan eksekutif, acara khusus, atau kelompok kecil yang menginginkan fine dining dengan pemandangan lini tengah yang sentral.

The Millennium Suite: Mulai dari £1,200 per orang

The Clubhouse: Mulai dari £1,500 per orang

Apa saja yang termasuk: Tempat duduk bersebelahan dengan Directors' Lounge yang prestisius, fine dining empat hidangan, open bar inklusif dengan spirits dan sampanye, hadiah pertandingan, dan briefing taktik sebelum pertandingan.

Lounge dining & pengalaman

Untuk suporter yang menginginkan gastronomi kelas atas atau akses lapangan di balik layar:

Tambling’s Suite: £650 – £1,100 per orang (dinamai dari pencetak gol legendaris Bobby Tambling)

Harris Suite: Mulai dari £750 per orang

Under The Bridge (UTB): Mulai dari £350 per orang

Dugout Club: Paket akses premium sisi lapangan dan terowongan pemain

Apa saja yang termasuk: Menu chef tiga hidangan, paket minuman gratis, hiburan lounge sebelum pertandingan, dan kursi empuk di West Stand.

Hospitality informal & bernilai tinggi

Pilihan fleksibel dan berenergi tinggi yang ditujukan untuk keluarga, pelancong internasional, dan grup:

Westview: £275 – £510 per orang

Canoville Suite: £395 – £750 per orang

Apa saja yang termasuk:

Kursi empuk di West Stand Upper atau East Stand Middle Tier

Akses ke concourse modern yang terang atau lounge pribadi yang dibuka 2,5 jam sebelum pertandingan

Voucher stan makanan sebelum pertandingan atau akses buffet chef

Minuman gratis saat turun minum (teh/kopi/minuman ringan)

Program resmi matchday

Apa yang perlu diketahui tentang tribune & pemandangan di Stamford Bridge?

Empat tribune di Stamford Bridge menawarkan perspektif unik, tergantung apakah Anda lebih menyukai sudut pandang taktis atau atmosfer matchday:

West Stand (Tier Tengah & Westview Upper): Menjadi rumah bagi suite eksekutif dan lounge fine dining. Blok 1–8 di West Stand Tier Tengah berada tepat di atas bangku cadangan tim dan terowongan pemain, menawarkan sudut pandang utama di garis tengah.

East Stand (Tier Tengah): Menjadi lokasi Canoville Suite, Champions Club, dan Captains Bar. Berada di garis kotak penalti, memberikan pemandangan tinggi ke dua area teknis dan berhadapan dengan camera gantry.

Matthew Harding Stand & Shed End: Tribune di belakang gawang yang menjadi tempat dukungan penuh gairah dari suporter tuan rumah. Paket hospitality informal seperti UTB menempatkan Anda dekat dengan area berenergi tinggi ini.

Bagaimana cara mendapatkan hospitality & tiket premium Chelsea Women’s (WSL)?

Bagi fan yang mencari pengalaman hospitality Stamford Bridge dengan harga yang lebih terjangkau, pertandingan Chelsea FC Women's Super League (WSL) dan UEFA Women's Champions League yang digelar di Stamford Bridge menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses.

Paket hospitality untuk pertandingan tim putri menghadirkan akses lounge West Stand, pilihan buffet gourmet, dan kursi empuk dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga populer untuk keluarga dan kelompok muda.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Chelsea?

Tier informal (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart casual. Jersey kandang resmi Chelsea dan warna tim diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, warna tim tamu, dan jersey lawan dilarang keras.

Lounge & box formal (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana bahan atau jeans rapi, kemeja berkerah atau knitwear rapi, serta sepatu formal bersih atau trainer rapi. Jersey replika sepakbola dibatasi di ruang makan formal tingkat atas.

Apakah ada pembatasan bagasi & tas untuk tiket premium Chelsea?

Batas tas: Stamford Bridge memberlakukan batas ukuran A4 yang ketat (297mm x 210mm x 210mm) untuk semua tas yang masuk melalui turnstile stadion.

Tidak ada penyimpanan di lokasi: Tidak ada fasilitas penitipan bagasi atau drop bag di Stamford Bridge pada hari pertandingan. Koper dan ransel besar akan ditolak oleh keamanan di perimeter luar.

Solusi penyimpanan: Simpan bagasi yang lebih besar di fasilitas penitipan di dalam stasiun London Victoria atau Earl's Court sebelum menggunakan transportasi ke Fulham Road.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Chelsea dengan tiket premium?

Suite dan lounge hospitality dibuka 2,5 hingga 3 jam sebelum kickoff dan tetap buka hingga 1 sampai 2 jam setelah peluit akhir.

Kedatangan : Stasiun terdekat adalah Fulham Broadway (District Line), yang berjarak 3 menit berjalan kaki dari pintu masuk VIP Stamford Bridge. Sebagai alternatif, gunakan London Overground ke West Brompton atau Imperial Wharf (15 menit berjalan kaki).

Kepulangan : Antrean setelah pertandingan di stasiun Tube Fulham Broadway bisa memakan waktu lebih dari 45 menit. Karena pass hospitality memberi akses lounge setelah pertandingan, bersantailah di dalam, tonton wawancara langsung manajer usai laga di monitor lounge, dan tunggu keramaian di stasiun mereda sebelum berangkat.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

E-ticket hospitality resmi Chelsea FC dikirim melalui email langsung kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan. E-ticket dapat disimpan langsung ke dompet digital ponsel pintar (Apple Wallet / Google Wallet) atau dipindai sebagai barcode PDF di turnstile VIP.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League sering diubah untuk siaran, berpindah antara slot Jumat malam, Sabtu, Minggu, atau Senin. Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk waktu pertandingan yang telah dijadwalkan ulang. Selalu sediakan fleksibilitas saat mengatur perjalanan dan pemesanan hotel.

Apakah anak-anak diperbolehkan masuk ke lounge hospitality Stamford Bridge?

Ya. Anak-anak diterima di semua area hospitality Stamford Bridge. Setiap peserta, tanpa memandang usia, harus memegang tiket hospitality matchday yang valid, dan tamu berusia di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa.