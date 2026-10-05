Cara mendapatkan tiket premium Arsenal: tiket hospitality, Stadion Emirates, harga executive box, dan lainnya

Inilah tiket emas Anda ke Emirates Stadium milik Arsenal: hospitality matchday dan paket premium menyediakan akses masuk resmi yang terjamin ke Emirates Stadium, tanpa repot undian dan keanggotaan.

Bagi penggemar internasional, pendukung kasual, atau mereka yang merencanakan perjalanan ke London Utara, mendapatkan tiket reguler melalui undian keanggotaan resmi bisa terasa nyaris mustahil, dengan tingkat keberhasilan undian keanggotaan Red yang kerap turun di bawah 10%.

Cara memesan tiket premium Arsenal?

Kursi reguler mengharuskan Anda membayar keanggotaan resmi Arsenal Adult Red atau Silver Membership (£35–£55) tanpa jaminan memenangkan undian pertandingan. Paket hospitality matchday TIDAK memerlukan keanggotaan.

Anda dapat memesan tiket premium resmi Arsenal melalui dua sumber utama:

Portal Hospitality Resmi Arsenal (hospitality.arsenal.com): Portal pemesanan langsung milik klub untuk hospitality pertandingan individu, pemesanan executive box satu pertandingan, keanggotaan musiman, dan laga besar piala/Eropa.

Keith Prowse: Reseller resmi berwenang & mitra tiket Arsenal, yang menjual tiket Club Level dan Cannon Club terverifikasi dengan hospitality, korporat, dan paket matchday. Pesan tiket premium Arsenal di Keith Prowse.

Champions Travel: Reseller resmi berwenang & mitra tiket Arsenal, yang menjual tiket Club Level dan Cannon Club terverifikasi beserta paket voucher Uber, pemesanan hotel, dan lainnya. Pesan tiket premium Arsenal di Champions Travel.

Sekilas: Hospitality Arsenal, tiket premium & paket VIP

Paket Kategori Kisaran harga (per orang)* Fasilitas Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 – £695 Kursi empuk Club Level, voucher makanan & minuman, minuman saat jeda babak, tiket masuk tur museum/stadion Club 1886 & Woolwich Restaurant Dining £695 – £995 Hidangan à la carte 3 menu, bar gratis, kehadiran legenda klub, kursi Club Level di area tengah The Avenell & The Heritage Lounge £1,595 – £1,795 Kursi Box Level di lini tengah, jamuan untuk grup kecil, resepsi sampanye premium & bar terbuka Hero & Inner Circle Premium £1,895 – £2,695 Akses VIP di balik layar, sesi bertemu pemain, jamuan mewah, tempat duduk di dekat lapangan Executive Boxes (N5, N7, N7+) Box £12,950 – £29,595 (per box) Suite privat tertutup, host pribadi, jamuan multi-menu, kursi balkon privat tepat di luar box

*Harga sangat bervariasi tergantung tingkat pertandingan (Kategori A vs. Kategori B/C).

Apa yang perlu diketahui tentang Club Level Emirates Stadium & pemandangan blok?

Tingkat tengah Arsenal, yang dikenal sebagai Club Level, mengelilingi seluruh stadion dan berada di antara Lower Tier dan Upper Tier. Memilih blok yang tepat bergantung pada apakah Anda memprioritaskan pandangan taktis, kedekatan dengan bangku tim, atau atmosfer.

Tribune Timur & Barat Tengah (Blok 60-64 & 69-73) : Berada dekat garis tengah lapangan. Blok 62 terletak tepat di atas terowongan pemain dan dugout, menawarkan perspektif taktis utama. Blok 70–72 sejajar dengan sudut kamera televisi utama.

Blok Hospitality Garis Gawang (Blok 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Menjadi lokasi paket seperti Cannon Club . Kursi-kursi ini menawarkan pandangan imersif atas permainan menyerang, aksi di mulut gawang, dan kedekatan dengan area kandang yang penuh gairah.

Baris 1 vs. Baris 3-6 : Meski Baris 1 menempatkan Anda paling dekat ke tepi lapangan, pagar pembatas kaca pengaman di Club Level bisa sedikit memotong garis pandang bagi penonton yang lebih pendek atau anak-anak. Baris 3 hingga 6 secara luas dianggap sebagai "titik ideal" di Club Level, memberi ketinggian yang pas untuk melihat seluruh lapangan tanpa halangan sambil tetap sepenuhnya terlindung dari hujan.

Paket hospitality apa saja yang tersedia di Arsenal?

Executive Box Privat (10–15 Tamu)

Terletak di Box Level khusus, executive box menawarkan privasi penuh dengan kursi balkon luar ruang khusus yang berada tepat di depan suite pribadi Anda.

Executive Box N7: Mulai dari £12,950 (10–15 tamu)

Executive Box N5: Mulai dari £13,140 (12 tamu)

Executive Box N7+: Mulai dari £29,595 (15 tamu)

Apa saja yang termasuk: Kursi suite privat tepat di luar box Anda, jamuan multi-menu, bar inklusif, host khusus, program matchday resmi, serta paket tertentu yang menampilkan sesi bertemu pemain atau jersey personalisasi.

Lounge Eksekutif Eksklusif

Dirancang untuk pasangan, pendukung individu, atau grup kecil yang menginginkan suasana restoran fine dining yang dipadukan dengan pandangan dari lini tengah.

The Avenell: Mulai dari £1,595 per orang (dijual berpasangan)

The Heritage: Mulai dari £1,795 per orang (dijual berpasangan)

Apa saja yang termasuk: Kursi premium di samping garis tengah di Box Level, fine dining dan minuman inklusif, program matchday resmi, serta kunjungan dari legenda klub Arsenal.

Paket Dining & Pengalaman

Jika gastronomi tingkat atas atau akses eksklusif menjadi prioritas Anda, paket-paket terkurasi ini menghadirkan pengalaman matchday yang imersif.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 per orang

Foundry Legends: Mulai dari £995 per orang

Inner Circle: Mulai dari £1,895 per orang (grup 4 atau 8 orang)

Hero Experience: Mulai dari £2,695 per orang (grup 4 orang)

Apa saja yang termasuk: Pilihan makanan multi-menu, resepsi sampanye, briefing taktis pra-pertandingan, akses stadion di balik layar, dan kursi premium Club Level.

Hospitality Informal & Bernilai Tinggi (Club Level)

Pilihan fleksibel dan berenergi tinggi yang dirancang untuk keluarga, pendukung, dan pelancong internasional yang mencari kenyamanan serta akses yang mudah.

Apa saja yang termasuk:

Kursi empuk premium di Club Level (misalnya, Blok 66)

Akses lounge pra-pertandingan (dibuka 2,5 jam sebelum kickoff)

Voucher makanan dan minuman (bir, anggur, minuman ringan)

Minuman gratis saat jeda babak

Tiket tur Stadion dan Museum

Bagaimana cara mendapatkan hospitality & tiket premium Arsenal Women (WSL)?

Bagi penggemar yang mencari pengalaman hospitality Emirates Stadium dengan titik harga masuk yang lebih rendah, laga Arsenal Women di Women's Super League (WSL) dan Liga Champions Wanita UEFA yang digelar di Emirates menawarkan alternatif yang sangat baik.

Paket hospitality untuk laga tim putri menghadirkan akses Club Level yang identik, pilihan fine dining, dan ketersediaan box privat dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga menjadi pilihan populer bagi keluarga dan pendukung internasional.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Arsenal?

Tingkat informal (Cannon Club / Bar Club Level): Smart casual. Jersey replika Arsenal dan warna tim kandang sepenuhnya diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, denim robek, dan warna tim tandang dilarang keras.

Lounge & Box Formal (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana bahan atau jeans rapi, kemeja berkerah atau sweater rapi, serta sepatu formal bersih/sneaker rapi. Jersey tim umumnya dibatasi di ruang makan formal tingkat atas, periksa itinerary konfirmasi pemesanan spesifik Anda.

Apakah ada pembatasan bagasi & tas dengan tiket premium Arsenal?

Jika Anda bepergian, jangan membawa bagasi ke stadion.

Batas tas: Ukuran tas maksimum yang diizinkan adalah ukuran A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Tidak ada penyimpanan di lokasi: Emirates Stadium tidak memiliki fasilitas penitipan tas atau bagasi.

Tas kabin, koper, dan ransel besar akan ditolak di pintu putar keamanan.

Gunakan layanan penyimpanan bagasi di pusat stasiun kereta utama (Kings Cross, Euston, atau St Pancras) sebelum menuju stadion.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Arsenal dengan tiket premium?

Suite hospitality dan lounge Club Level dibuka 2,5 jam sebelum kickoff dan tetap buka hingga 2 jam setelah peluit akhir.

Datanglah lebih awal untuk memaksimalkan voucher makanan/minuman Anda dan menghindari antrean di gerbang.

Kedatangan : Meski stasiun bawah tanah Holloway Road dan Arsenal adalah yang terdekat, keduanya menjadi sangat padat 60–90 menit sebelum kickoff. Gunakan Finsbury Park (jalur Victoria/Piccadilly dan National Rail) atau Highbury & Islington (jalur Victoria / Overground), lalu nikmati berjalan kaki 10–15 menit ke Pintu Masuk Hospitality East Stand (turnstile X dan Y).

Kepulangan : Antrean pasca-pertandingan di stasiun Arsenal bisa memakan waktu lebih dari 45 menit. Karena paket hospitality memberi Anda akses ke lounge Club Level hingga dua jam setelah pertandingan, bersantailah di dalam, saksikan analisis TV pasca-pertandingan, dan hindari sepenuhnya antrean puncak di stasiun.

Apa itu paket premium dan tiket hospitality?

Hospitality, dalam konteks sepak bola, adalah nama yang diberikan untuk paket matchday kelas atas yang melampaui pengalaman tiket reguler biasa.

Pengalaman ini bisa berkisar dari sekadar menawarkan akses ke lounge dan bar pra-pertandingan untuk menikmati atmosfer, hingga berbagai pilihan bersantap, mulai dari prasmanan hingga makanan multi-menu, sampai ke level suite privat untuk jumlah tamu yang terbatas.

Paket premium ini kerap dipilih untuk acara spesial, menjamu klien, atau meningkatkan kenikmatan keseluruhan saat menyaksikan pertandingan.

Berbeda dari masa lalu, ketika area-area ini terutama disediakan untuk selebritas, kini tersedia beragam penawaran untuk penggemar, pebisnis, dan masyarakat umum.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

E-tiket hospitality resmi Arsenal dikirim melalui email langsung kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum tanggal pertandingan.

E-tiket dapat dimasukkan langsung ke dompet digital smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) atau dipindai sebagai barcode PDF di turnstile VIP East Stand.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League kerap diubah untuk kebutuhan siaran televisi, dari Sabtu pukul 15.00 ke Jumat malam, Minggu, atau Senin malam.

Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk tanggal dan waktu yang sudah dijadwalkan ulang. Selalu pastikan itinerary perjalanan Anda memiliki buffer 24 hingga 48 jam di sekitar akhir pekan yang dijadwalkan.

Apakah anak-anak diperbolehkan masuk ke lounge hospitality Emirates?

Ya. Anak-anak diterima di semua area hospitality.

Setiap pengunjung, tanpa memandang usia, harus memiliki tiket hospitality yang sah.

Demi alasan keselamatan, anak di bawah 14 tahun harus didampingi orang dewasa, dan pembatasan berlaku untuk bayi yang duduk di Baris 1 Club Level.