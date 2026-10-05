Cara mendapatkan tiket premium Arsenal: Tiket hospitality, paket premium Emirates Stadium, harga executive box, dan lainnya

Percayai prosesnya, tegas Mikel Arteta. Saat Arsenal terus memburu trofi domestik dan Eropa, permintaan tiket pertandingan di Emirates Stadium yang berkapasitas 60.000 penonton telah mencapai level bersejarah.

Bagi penggemar internasional, pendukung kasual, atau mereka yang merencanakan perjalanan sekali seumur hidup ke London Utara, mendapatkan tiket reguler melalui ballot keanggotaan resmi bisa terasa nyaris mustahil, dengan tingkat keberhasilan undian keanggotaan Red kerap turun di bawah 10%.

Rute resmi hospitality hari pertandingan dan paket premium Arsenal memberikan akses masuk yang terjamin ke Emirates Stadium jika Anda ingin mengamankan paket premium atau mendapatkan akses ke laga Arsenal.

Sekilas: Hospitality Arsenal, tiket premium & paket VIP

Tingkat paket Cocok untuk Kisaran harga (per orang)* Termasuk Cannon Club / Club Arsenal Suporter yang bepergian & acara spesial £350 - £695 Kursi empuk Club Level, voucher makanan & minuman, minuman saat jeda babak pertama, tiket tur museum/stadion Club 1886 & Woolwich Restaurant Santapan gourmet & hospitality £695 - £995 Santapan à la carte 3 hidangan, bar gratis, kemunculan legenda klub, kursi tengah di Club Level The Avenell & The Heritage Santapan mewah & hospitality bisnis £1.595 - £1.795 Kursi Box Level di area tengah lapangan, santapan kelompok kecil, resepsi sampanye premium & open bar Hero & Inner Circle Tamu pengalaman / VIP £1.895 - £2.695 Akses VIP di balik layar, sesi bertemu pemain, santapan mewah, kursi di dekat lapangan Executive Boxes (N5, N7, N7+) Grup besar (10-15 tamu) £12.950 - £29.595 (per boks) Suite privat tertutup, host pribadi, santapan multi-hidangan, kursi balkon privat tepat di luar boks

*Harga sangat bervariasi tergantung tingkat laga (Kategori A vs. Kategori B/C) dan belum termasuk VAT jika berlaku.

Apa yang perlu diketahui tentang Club Level Emirates Stadium & pemandangan blok?

Tingkat tengah Arsenal, yang dikenal sebagai Club Level, mengelilingi seluruh stadion dan berada di antara Lower Tier dan Upper Tier. Memilih blok yang tepat bergantung pada apakah Anda memprioritaskan sudut pandang taktis, kedekatan dengan bangku tim, atau atmosfer.

Tribune Timur & Barat tengah (Blok 60-64 & 69-73) : Terletak dekat garis tengah. Blok 62 berada tepat di atas terowongan pemain dan bangku cadangan, menawarkan perspektif taktis utama. Blok 70-72 sejajar dengan sudut kamera televisi utama.

Blok hospitality garis gawang (Blok 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Menjadi lokasi paket seperti Cannon Club . Kursi-kursi ini menawarkan pandangan imersif atas permainan menyerang, aksi di mulut gawang, dan kedekatan dengan area kandang yang penuh gairah.

Baris 1 vs. Baris 3-6 : Meski Baris 1 menempatkan Anda paling dekat dengan tepi lapangan, pagar pengaman kaca di Club Level bisa sedikit memotong garis pandang bagi penonton yang lebih pendek atau anak-anak. Baris 3 hingga 6 secara luas dianggap sebagai "sweet spot" di Club Level, memberi ketinggian yang pas untuk melihat seluruh lapangan tanpa halangan sambil tetap sepenuhnya terlindung dari hujan.

Paket hospitality apa saja yang tersedia di Arsenal?

Boks Eksekutif privat (10-15 tamu)

Terletak di Box Level khusus, boks eksekutif menawarkan privasi penuh dengan kursi balkon luar ruangan khusus tepat di depan suite pribadi Anda.

Executive Box N7: Mulai dari £12.950 (10-15 tamu)

Executive Box N5: Mulai dari £13.140 (12 tamu)

Executive Box N7+: Mulai dari £29.595 (15 tamu)

Apa saja yang termasuk: Kursi suite privat tepat di luar boks Anda, santapan multi-hidangan, bar inklusif, host khusus, program resmi hari pertandingan, serta paket tertentu yang menampilkan sesi bertemu pemain atau jersey yang dipersonalisasi.

Lounge Eksekutif eksklusif

Dirancang untuk pasangan, pendukung individu, atau grup kecil yang menginginkan suasana restoran fine dining dipadukan dengan pandangan tengah lapangan.

The Avenell: Mulai dari £1.595 per orang (dijual berpasangan)

The Heritage: Mulai dari £1.795 per orang (dijual berpasangan)

Apa saja yang termasuk: Kursi premium di dekat garis tengah di Box Level, fine dining dan minuman inklusif, program resmi hari pertandingan, serta kunjungan dari legenda klub Arsenal.

Paket bersantap & pengalaman

Jika gastronomi kelas atas atau akses eksklusif adalah prioritas Anda, paket-paket pilihan ini menghadirkan pengalaman hari pertandingan yang imersif.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 - £725 per orang

Foundry Legends: Mulai dari £995 per orang

Inner Circle: Mulai dari £1.895 per orang (grup 4 atau 8 orang)

Hero Experience: Mulai dari £2.695 per orang (rombongan 4 orang)

Apa saja yang termasuk: Pilihan santapan multi-hidangan, resepsi sampanye, pengarahan taktis pra-pertandingan, akses stadion di balik layar, dan kursi premium Club Level.

Hospitality informal & bernilai tinggi (Club Level)

Pilihan fleksibel dan penuh energi yang disesuaikan untuk keluarga, pendukung, dan pelancong internasional yang mencari kenyamanan serta akses yang mudah.

The Academy / Academy+: £525 - £745 per orang

Cannon Club: Mulai dari £350 - £695 per orang

Apa saja yang termasuk:

Kursi premium empuk di Club Level (misalnya, Blok 66)

Akses lounge pra-pertandingan, buka 2,5 jam sebelum kickoff

Voucher makanan dan minuman, termasuk bir, wine, dan minuman ringan

Minuman gratis saat jeda babak pertama

Tiket tur stadion dan museum

Bagaimana cara mendapatkan hospitality & tiket premium Arsenal Women’s (WSL)?

Bagi penggemar yang mencari pengalaman hospitality Emirates Stadium dengan harga masuk yang lebih rendah, laga Arsenal Women’s Super League (WSL) dan UEFA Women's Champions League yang digelar di Emirates menawarkan alternatif yang sangat baik.

Paket hospitality untuk laga tim putri menghadirkan akses Club Level yang sama, pilihan fine dining, dan ketersediaan boks privat dengan harga yang jauh lebih rendah, sehingga menjadi pilihan populer bagi keluarga dan pendukung internasional.

Bagaimana saya bisa memesan tiket hospitality Arsenal?

Kursi reguler mengharuskan pembayaran keanggotaan resmi Arsenal Adult Red atau Silver Membership (£35-£55) tanpa jaminan memenangi undian pertandingan. Paket hospitality hari pertandingan TIDAK memerlukan keanggotaan.

Pengunjung internasional dapat membeli langsung melalui departemen hospitality resmi Arsenal (hospitality.arsenal.com) berbulan-bulan sebelum jendela ballot umum dibuka, menjadikannya opsi paling aman saat memesan penerbangan dan hotel yang tidak dapat dikembalikan dananya.

Kode berpakaian: Apa yang harus saya kenakan dengan tiket premium Arsenal?

Tingkat informal (Cannon Club / Bar Club Level): Smart casual. Jersey replika Arsenal dan warna tim kandang sepenuhnya diperbolehkan. Tracksuit, pakaian gym, denim robek, dan warna tim tandang dilarang keras.

Lounge & boks formal (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Smart casual hingga formal. Celana tailored atau jeans rapi, kemeja berkerah atau sweater rapi, serta sepatu formal bersih atau sneaker rapi. Jersey tim umumnya dibatasi di ruang makan formal tingkat atas, jadi periksa itinerary konfirmasi pemesanan spesifik Anda.

Apakah ada pembatasan bagasi & tas dengan tiket premium Arsenal?

Jika Anda bepergian, jangan membawa bagasi ke stadion.

Batas tas: Ukuran tas maksimum yang diizinkan adalah ukuran A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Tidak ada penyimpanan di lokasi: Emirates Stadium tidak memiliki fasilitas penitipan tas atau bagasi.

Tas kabin, koper, dan ransel besar akan ditolak di pintu putar keamanan.

Gunakan layanan penyimpanan bagasi di pusat stasiun kereta utama, Kings Cross, Euston, atau St Pancras, sebelum menuju stadion.

Transportasi: Bagaimana cara ke Arsenal dengan tiket premium?

Suite hospitality dan lounge Club Level dibuka 2,5 jam sebelum kickoff dan tetap buka hingga 2 jam setelah peluit akhir.

Datanglah lebih awal untuk memaksimalkan voucher makanan/minuman Anda dan menghindari antrean di gerbang.

Kedatangan : Meski stasiun Holloway Road dan Arsenal Underground adalah yang paling dekat, keduanya menjadi sangat padat 60-90 menit sebelum kickoff. Gunakan Finsbury Park (jalur Victoria/Piccadilly dan National Rail) atau Highbury & Islington (jalur Victoria / Overground) dan nikmati jalan kaki 10-15 menit yang menyenangkan menuju East Stand Hospitality Entrance (turnstile X dan Y).

Kepulangan : Antrean setelah pertandingan di stasiun Arsenal bisa memakan waktu lebih dari 45 menit. Karena paket hospitality memberi Anda akses ke lounge Club Level hingga dua jam setelah pertandingan, bersantailah di dalam, saksikan analisis TV pascapertandingan, dan hindari sepenuhnya antrean puncak di stasiun.

Apa itu paket premium dan tiket hospitality?

Hospitality, dalam konteks sepak bola, adalah istilah untuk paket hari pertandingan kelas atas yang melampaui pengalaman tiket reguler biasa.

Pengalaman ini bisa berkisar dari sekadar menawarkan akses ke lounge dan bar pra-pertandingan untuk menikmati atmosfer, hingga berbagai pilihan bersantap, mulai dari prasmanan hingga santapan multi-hidangan, sampai ke suite privat untuk jumlah tamu yang terbatas.

Paket premium ini sering dipilih untuk acara spesial, menjamu klien, atau untuk meningkatkan kenikmatan keseluruhan saat menyaksikan pertandingan.

Berbeda dengan masa lalu, ketika area-area ini terutama diperuntukkan bagi selebritas, kini tersedia beragam penawaran untuk penggemar, pebisnis, dan masyarakat umum.

Sejarah Emirates Stadium

Emirates Stadium terletak di Holloway, London. Stadion ini telah menjadi kandang Arsenal sejak 2006 dan memiliki kapasitas sekitar 60.000 penonton, yang menjadikannya stadion sepak bola terbesar ke-6 di Inggris. Emirates membeli hak penamaan stadion ini dalam kesepakatan 15 tahun yang diperkirakan bernilai £100 juta, yang juga mencakup sponsor jersey. Kedua kesepakatan itu kini telah diperpanjang hingga setidaknya 2028.

Selain untuk penggunaan olahraga, Emirates juga telah dipakai sebagai venue musik. Pada 2008, Bruce Springsteen and the E Street Band menjadi band pertama yang menggelar konser di stadion tersebut. Coldplay dan The Killers juga tampil dalam konser yang tiketnya habis terjual di Emirates pada tahun-tahun berikutnya.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik saya?

E-ticket hospitality resmi Arsenal dikirim melalui email langsung kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum tanggal pertandingan.

E-ticket dapat dimuat langsung ke dompet digital smartphone, Apple Wallet / Google Wallet, atau dipindai sebagai barcode PDF di turnstile VIP East Stand.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah untuk siaran televisi?

Jadwal Premier League kerap dijadwal ulang untuk kebutuhan siaran televisi, berpindah dari Sabtu pukul 15.00 ke Jumat malam, Minggu, atau Senin malam.

Tiket hospitality otomatis tetap berlaku untuk tanggal dan waktu baru. Selalu pastikan itinerary perjalanan Anda memiliki jeda 24 hingga 48 jam di sekitar akhir pekan yang dijadwalkan.

Apakah anak-anak diizinkan masuk ke lounge hospitality Emirates?

Ya. Anak-anak diterima di semua area hospitality.

Setiap peserta, tanpa memandang usia, harus memegang tiket hospitality yang sah.

Untuk alasan keselamatan, anak-anak di bawah usia 14 tahun harus didampingi orang dewasa, dan pembatasan berlaku untuk bayi yang duduk di Baris 1 Club Level.