Inilah cara mendapatkan akses ke Emirates Stadium milik Arsenal: paket hospitality dan premium pada hari pertandingan menyediakan akses masuk resmi yang terjamin ke Emirates Stadium, tanpa perlu repot mengikuti undian atau menjadi anggota.

Mendapatkan tiket reguler melalui undian resmi bagi anggota bisa terasa hampir mustahil, dengan tingkat keberhasilan undian keanggotaan Red kerap turun di bawah 10%. Berikut cara mendapatkan tiket premium Arsenal sekarang.

Bagaimana cara memesan tiket premium Arsenal?

Untuk mendapatkan kursi reguler, Anda harus membayar keanggotaan resmi Arsenal Adult Red atau Silver (£35–£55), tanpa jaminan memenangi undian tiket pertandingan. Paket hospitality pada hari pertandingan TIDAK memerlukan keanggotaan.

Sekilas: Paket hospitality, tiket premium & paket VIP Arsenal

Paket Kategori Kisaran harga (per orang)* Fasilitas Cannon Club / Club Arsenal Club Level (tribun tengah) £350–£695 Kursi empuk di Club Level, voucher makanan & minuman, minuman saat jeda, tiket tur museum/stadion Club 1886 & Woolwich Restaurant Bersantap £695–£995 Hidangan à la carte tiga sajian, minuman gratis di bar, kehadiran legenda klub, kursi di bagian tengah Club Level The Avenell & The Heritage Ruang tunggu £1.595–£1.795 Kursi Box Level di area tengah lapangan, jamuan makan untuk kelompok kecil, sambutan dengan sampanye premium & bar dengan minuman tanpa biaya tambahan Hero & Inner Circle Premium £1.895–£2.695 Akses VIP ke balik layar, kesempatan bertemu dan menyapa pemain, santapan mewah, kursi di dekat lapangan Executive Boxes (N5, N7, N7+) Ruang privat £12.950–£29.595 (per ruang) Ruang privat tertutup, petugas khusus, santapan dengan beberapa sajian, kursi balkon pribadi tepat di luar ruang

*Harga sangat bervariasi bergantung pada tingkat pertandingan (Kategori A dibandingkan dengan Kategori B/C).

Apa yang perlu diketahui tentang Club Level Emirates Stadium & pemandangan dari tiap blok?

Tribun tengah Arsenal, yang dikenal sebagai Club Level, mengelilingi seluruh stadion dan terletak di antara tribun bawah dan atas. Pilihan blok yang tepat bergantung pada apakah Anda lebih mengutamakan pemandangan untuk mengamati taktik, kedekatan dengan bangku cadangan tim, atau atmosfer.

Tribun tengah sisi timur & barat (Blok 60-64 & 69-73) : Terletak dekat garis tengah lapangan. Blok 62 berada tepat di atas terowongan pemain dan bangku cadangan, sehingga menawarkan sudut pandang ideal untuk mengamati taktik. Blok 70–72 sejajar dengan sudut kamera televisi utama.

Blok hospitality di dekat garis gawang (Blok 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Lokasi paket seperti Cannon Club . Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan dekat aksi menyerang dan peluang di depan gawang, serta berada tak jauh dari tribun pendukung tuan rumah yang penuh semangat.

Baris 1 dibandingkan dengan baris 3-6 : Meski Baris 1 menempatkan Anda paling dekat dengan tepi lapangan, pagar pengaman kaca di Club Level dapat sedikit menghalangi pandangan penonton bertubuh pendek atau anak-anak. Baris 3 hingga 6 secara luas dianggap sebagai posisi terbaik di Club Level karena cukup tinggi untuk melihat seluruh lapangan tanpa halangan, sekaligus tetap terlindung sepenuhnya dari hujan.

Paket hospitality apa saja yang tersedia di Arsenal?

Ruang eksekutif privat (10–15 tamu)

Terletak di Box Level khusus, ruang-ruang eksekutif ini menawarkan privasi penuh dengan kursi balkon luar ruangan tepat di depan ruang privat Anda.

Executive Box N7: Mulai £12.950 (10–15 tamu)

Executive Box N5: Mulai £13.140 (12 tamu)

Executive Box N7+: Mulai £29.595 (15 tamu)

Fasilitas yang termasuk: Kursi privat tepat di luar ruang Anda, santapan dengan beberapa sajian, minuman di bar tanpa biaya tambahan, petugas khusus, buku program resmi pertandingan, serta pada paket tertentu kesempatan bertemu dan menyapa pemain atau mendapatkan jersi dengan personalisasi.

Ruang tunggu eksekutif eksklusif

Dirancang untuk pasangan, suporter yang datang sendiri, atau kelompok kecil yang menginginkan suasana restoran dengan hidangan berkualitas tinggi serta pemandangan ke area tengah lapangan.

The Avenell: Mulai £1.595 per orang (dijual untuk dua orang)

The Heritage: Mulai £1.795 per orang (dijual untuk dua orang)

Fasilitas yang termasuk: Kursi premium di dekat garis tengah lapangan pada Box Level, santapan berkualitas tinggi dan minuman tanpa biaya tambahan, buku program resmi pertandingan, serta kunjungan legenda klub Arsenal.

Paket bersantap & pengalaman eksklusif

Jika hidangan kelas atas atau akses eksklusif menjadi prioritas Anda, paket-paket pilihan ini menghadirkan pengalaman hari pertandingan yang lebih mendalam.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695–£725 per orang

Foundry Legends: Mulai £995 per orang

Inner Circle: Mulai £1.895 per orang (kelompok berisi 4 atau 8 orang)

Hero Experience: Mulai £2.695 per orang (kelompok berisi 4 orang)

Fasilitas yang termasuk: Pilihan santapan dengan beberapa sajian, sambutan dengan sampanye, pengarahan taktik sebelum pertandingan, akses ke balik layar stadion, dan kursi premium di Club Level.

Hospitality santai & bernilai tinggi (Club Level)

Pilihan fleksibel dengan suasana semarak bagi keluarga, suporter, dan wisatawan internasional yang mencari kenyamanan serta akses yang praktis.

The Academy / Academy+: £525–£745 per orang

Cannon Club: Mulai £350–£695 per orang

Fasilitas yang termasuk:

Kursi premium dengan bantalan di Club Level (misalnya, Blok 66)

Akses ke ruang tunggu sebelum pertandingan (dibuka 2,5 jam sebelum sepak mula)

Voucher makanan dan minuman (bir, anggur, minuman ringan)

Minuman gratis saat jeda

Tiket tur stadion dan museum

Bagaimana cara mendapatkan paket hospitality & tiket premium Arsenal Women (WSL)?

Bagi penggemar yang mencari pengalaman hospitality di Emirates Stadium dengan harga awal lebih rendah, pertandingan Arsenal di Women’s Super League (WSL) dan UEFA Women's Champions League yang digelar di Emirates menawarkan alternatif yang sangat baik.

Paket hospitality untuk pertandingan sepakbola wanita menawarkan akses Club Level, pilihan santapan berkualitas tinggi, dan ketersediaan ruang privat yang sama dengan harga jauh lebih rendah, sehingga menjadi pilihan populer bagi keluarga dan suporter internasional.

Aturan berpakaian: Apa yang harus saya kenakan saat menggunakan tiket premium Arsenal?

Area santai (Cannon Club / bar Club Level): Kasual rapi. Jersi replika Arsenal dan pakaian berwarna tim tuan rumah diperbolehkan sepenuhnya. Pakaian olahraga, pakaian untuk berolahraga di pusat kebugaran, celana jin robek, dan pakaian berwarna tim tamu dilarang keras.

Ruang tunggu & ruang privat formal (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Kasual rapi hingga formal. Celana berpotongan rapi atau celana jin yang rapi, kemeja berkerah atau sweter rapi, serta sepatu formal yang bersih atau sepatu olahraga yang rapi. Jersi tim umumnya dibatasi di ruang makan formal kelas atas. Periksa rincian jadwal pada konfirmasi pemesanan Anda.

Apakah ada pembatasan koper & tas bagi pemegang tiket premium Arsenal?

Jika Anda sedang bepergian, jangan membawa koper ke stadion.

Batas ukuran tas: Ukuran tas maksimum yang diizinkan adalah ukuran A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Tidak ada tempat penitipan di stadion: Emirates Stadium tidak memiliki fasilitas penitipan tas atau koper.

Tas kabin, koper, dan ransel besar akan ditolak di pintu putar pemeriksaan keamanan.

Gunakan layanan penitipan barang di stasiun kereta utama (Kings Cross, Euston, atau St Pancras) sebelum menuju stadion.

Transportasi: Bagaimana cara menuju Arsenal dengan tiket premium?

Ruang privat hospitality dan ruang tunggu Club Level dibuka 2,5 jam sebelum sepak mula dan tetap buka hingga 2 jam setelah peluit akhir.

Datanglah lebih awal agar Anda dapat memanfaatkan voucher makanan/minuman semaksimal mungkin dan menghindari antrean di pintu masuk.

Saat datang : Meski stasiun bawah tanah Holloway Road dan Arsenal adalah yang terdekat, keduanya menjadi sangat padat 60–90 menit sebelum sepak mula. Gunakan Finsbury Park (jalur Victoria/Piccadilly dan National Rail) atau Highbury & Islington (jalur Victoria / Overground), lalu berjalan kaki selama 10–15 menit menuju pintu masuk hospitality Tribun Timur (pintu putar X dan Y).

Saat pulang : Antrean setelah pertandingan di stasiun Arsenal bisa memakan waktu lebih dari 45 menit. Karena paket hospitality memberi Anda akses ke ruang tunggu Club Level hingga dua jam setelah pertandingan, Anda bisa bersantai di dalam, menyaksikan analisis pascapertandingan di televisi, dan sepenuhnya menghindari antrean stasiun pada jam tersibuk.

Apa itu paket premium dan tiket hospitality?

Dalam sepakbola, hospitality adalah sebutan untuk paket hari pertandingan kelas atas yang menawarkan pengalaman lebih dari sekadar tiket biasa.

Pengalaman ini bisa berupa akses ke ruang tunggu dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati atmosfer, beragam pilihan bersantap, mulai dari prasmanan hingga hidangan dengan beberapa sajian, sampai ruang privat untuk jumlah tamu terbatas.

Paket premium ini sering dipilih untuk acara khusus, menjamu klien, atau meningkatkan kenikmatan menyaksikan pertandingan secara keseluruhan.

Berbeda dengan masa lalu, ketika area-area ini terutama diperuntukkan bagi selebritas, kini tersedia beragam penawaran bagi penggemar, pebisnis, dan masyarakat umum.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Kapan saya menerima tiket elektronik?

Tiket elektronik hospitality resmi Arsenal dikirim melalui email langsung kepada pemesan utama sekitar 3 hingga 5 hari sebelum tanggal pertandingan.

Tiket elektronik dapat langsung disimpan di dompet digital ponsel (Apple Wallet / Google Wallet) atau dipindai sebagai kode batang PDF di pintu putar VIP Tribun Timur.

Apa yang terjadi jika tanggal pertandingan berubah karena siaran televisi?

Jadwal pertandingan Liga Primer Inggris kerap diubah demi siaran televisi (dipindahkan dari Sabtu pukul 15.00 ke Jumat malam, Minggu, atau Senin malam).

Tiket hospitality secara otomatis tetap berlaku pada tanggal dan waktu yang baru. Selalu pastikan rencana perjalanan Anda memiliki kelonggaran 24 hingga 48 jam di sekitar akhir pekan yang dijadwalkan.

Apakah anak-anak diperbolehkan masuk ke ruang tunggu hospitality Emirates?

Ya. Anak-anak diperbolehkan masuk ke semua area hospitality.

Setiap pengunjung, berapa pun usianya, harus memiliki tiket hospitality yang sah.

Demi keselamatan, anak-anak di bawah usia 14 tahun harus didampingi orang dewasa, dan pembatasan berlaku bagi bayi yang duduk di Baris 1 Club Level.