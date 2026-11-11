Grand Prix Las Vegas membawa Formula 1 kembali ke Nevada untuk balapan malam berkecepatan tinggi di sepanjang Las Vegas Strip yang ikonis. Para juara balap, termasuk Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Lando Norris, berduel dengan kecepatan puncak di bawah gemerlap lampu neon.

GOAL menyajikan tanggal-tanggal penting balapan, rincian harga, dan tautan pemesanan. Simak selengkapnya untuk mendapatkan tiket F1 GP Las Vegas Anda hari ini.

Kapan F1 GP Las Vegas digelar?

Tanggal & Waktu Agenda Lokasi Tiket 19 November 2026 F1 GP Las Vegas: Latihan Bebas 1 & 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, AS Tiket 20 November 2026 F1 GP Las Vegas: Latihan Bebas 3 & Kualifikasi Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, AS Tiket 21 November 2026 F1 GP Las Vegas: Hari Balapan Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, AS Tiket

Di mana membeli tiket F1 GP Las Vegas?

Tiket resmi Grand Prix Las Vegas tersedia di situs resmi F1 GP Las Vegas dan melalui Ticketmaster. Pembelian langsung melalui saluran resmi memberi penggemar kesempatan pertama untuk memilih zona tiket masuk umum dan tempat duduk tribun.

Jika alokasi tiket resmi terjual habis, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket F1 GP Las Vegas?

Di portal penjualan tiket resmi, harga tiket masuk umum untuk satu hari mulai dari US$50 untuk sesi latihan Kamis, US$99 untuk kualifikasi Jumat, dan US$393 untuk hari balapan Sabtu. Untuk mengikuti seluruh rangkaian akhir pekan, harga tiket masuk umum Flamingo untuk tiga hari mulai dari US$492, sedangkan tempat duduk tribun dengan nomor kursi mulai dari US$925 melalui saluran resmi.

Jika alokasi tiket masuk umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan alternatif untuk mendapatkan tempat menonton menjelang acara. Harga di pasar penjualan kembali StubHub mulai sekitar US$150 untuk tiket satu hari atau US$350 untuk tiket beberapa hari, bergantung pada permintaan dan pilihan tempat duduk.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang F1 GP Las Vegas

Grand Prix Las Vegas merupakan salah satu ajang yang paling dinantikan dalam dunia balap internasional. Berlokasi di sirkuit jalan raya di Las Vegas, Nevada, lintasan sepanjang sekitar 6,1 km ini memiliki 17 tikungan dan trek lurus panjang di sepanjang Las Vegas Boulevard yang terkenal.

Karakteristik lintasan dan daya tarik balapan

Para pembalap melintasi resor-resor ikonis, termasuk Bellagio, Caesars Palace, dan Venetian. Di sepanjang Strip, kecepatan puncak melampaui 341 km/jam, sehingga manuver menyalip menjelang Tikungan 14 menjadi salah satu daya tarik utama balapan.

Pilihan tiket dan zona menonton

Tiket masuk umum: Pilihan paling terjangkau untuk menikmati Formula 1 di Las Vegas. Tiket masuk umum, mulai dari Zona Flamingo, memberikan akses ke area berdiri, layar video besar, zona penggemar interaktif, dan hiburan langsung.

Pilihan paling terjangkau untuk menikmati Formula 1 di Las Vegas. Tiket masuk umum, mulai dari Zona Flamingo, memberikan akses ke area berdiri, layar video besar, zona penggemar interaktif, dan hiburan langsung. Tribun: Tribun dengan nomor kursi, termasuk di zona Heineken dan T-Mobile, menyediakan tempat duduk dengan pemandangan langsung ke titik-titik penting untuk menyalip dan zona akselerasi.

Tips perjalanan dan acara

Bandara Internasional Harry Reid Las Vegas terletak hanya beberapa menit dari sirkuit. Penonton disarankan menggunakan monorel atau layanan transportasi berbasis aplikasi untuk mencapai pintu masuk sirkuit. Memesan lebih awal memberi Anda peluang mendapatkan tiket termurah yang tersedia untuk balapan malam ini.