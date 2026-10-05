Masih punya hasrat untuk pergi ke Grand Prix sebelum tirai ditutup pada kampanye F1 yang sensasional ini? Tidak ada yang lebih baik daripada hidup di momen ini. Wujudkan impian itu di Mexico City Grand Prix, yang berlangsung pada 30 Oktober - 1 November.

Grand Prix Meksiko, atau Mexico City Grand Prix seperti namanya sejak 2021, telah digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez sejak ajang ini pertama kali masuk kalender F1 pada 1963.

Meski sempat mengalami beberapa periode vakum ketika balapan ini tidak digelar, kini ajang tersebut menjadi bagian rutin dalam kalender motorsport dan merupakan venue yang sangat populer, terkenal karena fans yang penuh gairah serta balapan yang dramatis.

Baik Anda penggemar berat balap F1 maupun penonton kasual, Mexico City Grand Prix pasti mampu memanjakan indera. Biarkan GOAL memberikan panduan tentang cara membeli tiket Grand Prix ini, termasuk berapa harganya dan di mana Anda bisa membelinya.

Kapan F1 Mexico City Grand Prix 2026 digelar?

Mexico City Grand Prix 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, dari Jumat, 30 Oktober, hingga Minggu, 1 November.

Tanggal Waktu (lokal) Sirkuit (lokasi) Tiket Minggu, 1 November 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City) Tiket

Cara membeli tiket F1 Mexico City Grand Prix 2026

Fans dapat membeli tiket F1 Mexico City Grand Prix 2026 melalui sejumlah penjual. Tiket ditawarkan melalui portal tiket Formula One, yang bisa diakses langsung lewat situs resmi olahraga ini, dan juga tersedia melalui situs Autodromo Hermanos Rodriguez sendiri.

Harap dicatat bahwa sirkuit untuk Mexican City Grand Prix dibagi ke dalam zona-zona berbeda, yang dibedakan oleh penanda warnanya masing-masing. Untuk menuju zona yang ditentukan, Anda harus masuk melalui gerbang yang sesuai. Setiap zona memiliki fan zone sendiri dengan semua layanan dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut gambaran berbagai zona tersebut:

Zona Tribune Utama & Area Pemandangan Utama Lintasan Gerbang Masuk Terbaik Hijau (Verde) Tribune 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Pit lane, grid start, trek lurus utama start/finis Gerbang 4, 6, 7 Oranye (Naranja) Tribune 2A Aksi salip-menyalip berkecepatan tinggi di trek lurus utama (General Admission) Gerbang 8 Biru (Azul) Tribune 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona pengereman Tikungan 1, S-curves Moisés Solana (Tikungan 1–3) Gerbang 9 & 12 Kuning (Amarilla) Tribune 7, 9, 10, 11 Kompleks berliku Tikungan 4–6 di ujung zona DRS kedua Gerbang 13 & 14 Abu-abu (Gris) Tribune 14 (Foro Sol Sur) Bagian stadion, Tikungan 13–14, seremoni podium pascabalapan Gerbang 2 Cokelat (Café) Tribune 15 (Foro Sol Norte) Bagian stadion, tikungan lambat, atmosfer masif seperti konser Gerbang 2

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, fans juga dapat membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket F1 Mexico City Grand Prix 2026?

Tiket resmi 3 hari untuk F1 Mexico City Grand Prix 2026 di Autódromo Hermanos Rodríguez berkisar dari 3.900 MXN-30.500 MXN ($215 USD-$1.678 USD), tergantung pada zona dan bagian tempat duduk. Tiket dikunci ketat berdasarkan zona, artinya Anda tidak bisa berpindah ke zona berkode warna lain setelah berada di dalam sirkuit.

Tribune Zona Sirkuit Lokasi & Jenis Pemandangan Tiket Resmi 3 Hari (MXN) Grada 1 & 2 Hijau Trek lurus utama, pit lane & aksi grid 30.500 Grada 10 Kuning Tikungan berkecepatan tinggi (Tikungan 4 hingga 6) 19.900 Grada 11 Kuning Tikungan 6 & jalur menuju S-curves Danau 18.300 Grada 4 & 5 Biru Titik pengereman utama & aksi di Tikungan 1 hingga 2 15.000 Grada 5A Biru Pemandangan bagian dalam kompleks pembuka Tikungan 1 hingga 3 13.900 Grada 7 Kuning Masuk ke kompleks Tikungan 4 & 5 13.900 Grada 6 Biru Zona akselerasi keluar dari Tikungan 3 13.000 Grada 12 Kuning Bagian kecepatan di Tikungan 4 hingga 6 12.800 Grada 9 Biru Akselerasi di trek lurus belakang 12.400 Grada 8 Biru Titik tengah trek lurus belakang berkecepatan tinggi 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Abu-abu Di dalam Stadion ikonik, tikungan akhir & podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Cokelat Di dalam Stadion ikonik, bagian chicane lambat 10.000 Grada 3A & 6B Biru Titik panas overtaking / Trek lurus belakang 9.900 Grada 6A Biru Area berdiri General Admission 7.000 Grada 2A Oranye Area berdiri tengah trek lurus pit / GA domestik 3.900

Paket VIP & Hospitality

Jika Anda mencari lebih dari sekadar tempat duduk standar di tribune, paket VIP kelas atas menawarkan makanan premium, open bar, dan akses paddock:

Champions Club : Berada tepat di sepanjang trek lurus utama, dengan harga mulai sekitar $5.600 USD. Paket ini mencakup kursi tribune yang dipesan, akses lounge hospitality, dan tur paddock berpemandu.

F1 Paddock Club : Tingkat kemewahan tertinggi yang berlokasi di atas bangunan pit atau di level kedua stadion Foro Sol, dengan harga mulai sekitar $9.600 USD.

Pantau situs resmi F1 dan Autodromo Hermanos Rodriguez menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Jadwal akhir pekan F1 Mexico City Grand Prix 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Mexico City Grand Prix berlangsung selama tiga hari seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tanggal Sesi Waktu (lokal - CST) Jumat, 30 Oktober Latihan 1 12.30 Jumat, 30 Oktober Latihan 2 16.00 Sabtu, 31 Oktober Latihan 3 11.30 Sabtu, 31 Oktober Kualifikasi 15.00 Minggu, 1 November Balapan 14.00

Di mana F1 Mexico City Grand Prix 2026 digelar?

Mexico City Grand Prix digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, seperti yang selalu terjadi, meski lintasan ini dikenal sebagai Magdalena Mixhuca sebelum 1979.

Sirkuit ini pertama kali dibuka pada 1959 dan versi saat ini masih sebagian besar mengikuti bentuk sirkuit aslinya. Namun, tata letak modernnya, yang memiliki panjang sekitar 4,3 kilometer, membuat lintasan berkelok melewati bekas stadion bisbol, menghadirkan salah satu latar paling memukau dalam kalender F1.

Autodromo Hermanos Rodriguez berada lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan Grand Prix ini pengalaman yang membuat napas tercekat bagi para pembalap. Tim-tim F1 juga punya banyak hal untuk dipikirkan, karena udara tipis memengaruhi performa mesin dan aerodinamika.

Valtteri Bottas memegang rekor lap 1:17.774. Ia membukukan waktu itu pada edisi 2021, yang dimenangi oleh Max Verstappen.

Cara menuju F1 Mexico City Grand Prix

Bandara terdekat ke Autodromo Hermanos Rodriguez adalah Bandara Internasional Benito Juarez, yang juga dikenal sebagai Mexico City International Airport. Bandara itu terletak sekitar 10 kilometer di sebelah timur sirkuit.

Sewa mobil:

Di Bandara Internasional Benito Juarez, terdapat akses ke sejumlah perusahaan penyewaan mobil yang berlokasi strategis di dalam terminal. Di antaranya Avis, Budget, dan Hertz.

Taksi/layanan ride-sharing:

Di Mexico City, pelancong memiliki sejumlah opsi untuk berkeliling kota dengan nyaman menggunakan taksi dan layanan ride-sharing, dengan beberapa pilihan yang lebih populer adalah Uber, Didi, dan taksi reguler (Sitio de Taxis atau Taxi Libre).

Transportasi umum:

Untuk melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Benito Juarez ke pusat kota Mexico City dengan menggunakan transportasi umum, Anda memiliki beberapa pilihan, termasuk Metro dan Metrobus. Sirkuit Mexico City juga menyelenggarakan layanan Ticket2ride. Itu adalah layanan shuttle dari lokasi-lokasi tertentu ke sirkuit dan kembali lagi.

Apa yang bisa diharapkan dari F1 Mexico Grand Prix 2026?

Pada era 1970-an, Grand Prix Meksiko menjadi titik fokus era keemasan F1, menarik kerumunan besar dan menyajikan hiburan yang mendebarkan. Faktor yang membuat popularitas dan keberuntungannya bangkit lagi belakangan ini adalah kesuksesan pembalap Meksiko Sergio Perez, yang finis sebagai runner-up di belakang Max Verstappen dalam Kejuaraan F1 2023 dan mencatat finis 10 besar dalam klasemen pembalap selama sebelas tahun beruntun (2014-2024). Ia kembali dengan Cadillac-nya tahun ini, setelah absen dari kampanye 2025.

Satu-satunya pembalap Meksiko lain yang pernah meraih kemenangan balapan F1 adalah Pedro Rodriguez pada 1970. Ia meninggal secara tragis setahun kemudian setelah insiden balapan, tetapi warisannya tetap hidup karena sirkuit Mexico City berganti nama untuk menghormatinya dan saudaranya, Ricardo, yang juga mantan pembalap F1, pada 1979.

Autodromo Hermanos Rodríguez adalah sirkuit yang menakjubkan dan menjadi lintasan yang perlu dirasakan langsung oleh para penggemar F1 setidaknya sekali seumur hidup. Berada tepat di pusat ibu kota Meksiko, lintasan ini ditandai oleh trek lurus utamanya yang sangat panjang, 1,2 km, salah satu yang terpanjang dalam kalender F1, tempat mobil-mobil F1 modern bisa mencatat kecepatan hingga 330 km/jam. Fitur menonjol lainnya adalah bagian stadion Foro Sol, tempat mobil-mobil melaju melewati tribune berbentuk mangkuk.

Mexico City Grand Prix 2025 didominasi oleh Lando Norris dan hasil itu mengantarkannya ke puncak klasemen Drivers' Championship. Pembalap McLaren itu finis lebih dari 30 detik di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen dari Red Bull. Apakah kali ini kita akan kembali disuguhi pertarungan dramatis? Jangan tunda, jika Anda ingin bergabung dengan lautan penonton pada salah satu hari paling berkesan dalam kalender olahraga Meksiko.



