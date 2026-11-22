Momen-momen olahraga tak terlupakan terus berlanjut di London pada November ini, termasuk penutup mendebarkan edisi perdana Final World Rugby Nations Championship.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions serta sejumlah pertandingan Premier League yang menarik perhatian, termasuk Arsenal vs Manchester City.

Saat musim gugur menyelimuti ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru dunia akan berdatangan ke arena-arena ikonis kota ini. Anda bisa menyaksikan aksi mereka secara langsung dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Baik Anda berkunjung ke London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan olahraga kelas atas, maupun warga setempat yang mencari tiket pada saat-saat terakhir, GOAL menyajikan semua informasi yang Anda butuhkan, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan banyak lagi.

2. Pertandingan Premier League, London (berbagai lokasi), 23-29 November

Setelah jeda internasional berakhir, ada sejumlah laga Premier League unggulan yang patut dinantikan di ibu kota, termasuk duel besar Arsenal vs Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Senin, 23 Nov (20.00) Brentford vs Everton Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 29 Nov (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 Nov (14.05) Fulham vs Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 Nov (16.30) Arsenal vs Manchester City Tiket Emirates Stadium

Klub Premier League apa saja yang berbasis di London?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, London Utara)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Cara membeli tiket Premier League

Ada berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket fasilitas premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tempat duduk melalui jalur resmi klub atau mencari tiket menjelang pertandingan, ada baiknya memeriksa pasar penjualan kembali terverifikasi, seperti LiveFootballTickets.

3. Arsenal vs Borussia Dortmund, Emirates Stadium, 24 November

Arsenal vs Borussia Dortmund berlangsung di Emirates Stadium (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 GMT.

Cara membeli tiket Liga Champions Arsenal vs Borussia Dortmund

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu putar yang sepenuhnya digital di Emirates Stadium, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian anggota Red: Antrean daring yang sebelumnya berdasarkan urutan kedatangan telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring yang sebelumnya berdasarkan urutan kedatangan telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa minggu sebelum setiap pertandingan. Bursa tiket resmi: Jika tiket pertandingan habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket fasilitas premium: Pilihan fasilitas premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal fasilitas premium resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.

Pilihan fasilitas premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal fasilitas premium resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions. Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya sudah habis atau akses pada hari pertandingan yang dicari menjelang laga, suporter dapat memperoleh tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Liga Champions Arsenal?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga tingkatan (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga nominal tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga £120 lebih .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan tingkat permintaan lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal berkisar dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan tingkat permintaan lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal berkisar dari . Tarif khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18-24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18-24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun). Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga nominal melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

4. Akhir pekan final World Rugby Nations Championship, London (Allianz Stadium), 27-29 November

Salah satu ajang olahraga utama di London pada musim gugur ini tak diragukan lagi adalah akhir pekan final Nations Championship di Allianz Stadium, Twickenham (27-29 November).

Turnamen baru yang digelar dua tahun sekali ini mempertemukan kekuatan-kekuatan terbesar rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia utama. Turnamen ini dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya di London. Seluruh dua belas negara peserta akan tampil selama tiga hari penutupan tersebut.

Tanggal (& waktu setempat) Babak & pertandingan Tiket Jumat, 27 Nov (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Fiji vs Italia Tiket Jumat, 27 Nov (20.10) Perebutan peringkat ke-5: Irlandia vs Australia Tiket Sabtu, 28 Nov (13.10) Perebutan peringkat ke-9: Wales vs Jepang Tiket Sabtu, 28 Nov (16.40) Perebutan peringkat ke-3: Inggris vs Selandia Baru Tiket Minggu, 29 Nov (13.10) Perebutan peringkat ke-7: Skotlandia vs Argentina Tiket Minggu, 29 Nov (16.40) Final: Afrika Selatan vs Prancis Tiket

Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi penyelenggara masing-masing (yakni Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Akhir pekan final (27-29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket untuk setiap pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat memperolehnya langsung melalui portal resmi federasi mereka.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket satu hari atau paket beberapa hari untuk 'akhir pekan final' di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk tiket satu hari yang mencakup dua pertandingan selama 'akhir pekan final', kategori harga resmi adalah sebagai berikut: