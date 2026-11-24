London berubah menjadi kota yang berkilau pada musim dingin Desember ini. Semarak liburan itu turut diramaikan berbagai ajang olahraga yang tak terlupakan di seluruh ibu kota, termasuk pertandingan-pertandingan menarik Liga Primer.

Baik Anda ingin memberikan hadiah istimewa kepada orang terdekat maupun meninggalkan sofa di rumah selama beberapa jam untuk menyaksikan olahraga secara langsung, Anda dapat memesan tiket pertandingan atau ajang tersebut mulai hari ini.

Dari pertandingan sepakbola tradisional pada Boxing Day dan derbi London yang sarat pertaruhan hingga riuh penonton Kejuaraan Dunia Dart di Ally Pally, kalender olahraga kota ini semakin padat selama musim liburan.

Simak panduan GOAL mengenai informasi tiket yang Anda perlukan agar tidak kehabisan tempat di sejumlah ajang London yang sayang dilewatkan pada Desember ini, termasuk tempat membelinya dan harganya.

1. Pertandingan Liga Primer, Championship, dan Piala Carabao, berbagai lokasi di London, 2-30 Desember

Sejumlah pertandingan besar sepakbola domestik digelar di London sepanjang Desember, termasuk derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal serta perempat-final Piala Carabao antara Crystal Palace dan Sunderland.

Tanggal (dan waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 2 Desember (19.30) Liga Primer: Chelsea vs Crystal Palace Tiket Stamford Bridge Rabu, 2 Desember (20.15) Liga Primer: Brentford vs Arsenal Tiket Gtech Community Stadium Kamis, 3 Desember (20.15) Liga Primer: Tottenham Hotspur vs Fulham Tiket Tottenham Hotspur Stadium Sabtu, 5 Desember (12.30) Liga Primer: Chelsea vs Liverpool Tiket Stamford Bridge Sabtu, 5 Desember (20.00) Liga Primer: Brentford vs Manchester City Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 6 Desember (20.00) Liga Primer: Tottenham Hotspur vs Arsenal Tiket Tottenham Hotspur Stadium Selasa, 8 Desember (19.45) Championship: Millwall vs Sheffield United Tiket The Den Selasa, 8 Desember (19.45) Championship: Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers Tiket Loftus Road Stadium Selasa, 8 Desember (20.00) Championship: West Ham United vs Middlesbrough Tiket London Stadium Sabtu, 12 Desember (12.30) Championship: Queens Park Rangers vs Watford Tiket Loftus Road Stadium Sabtu, 12 Desember (15.00) Liga Primer: Fulham vs Brentford Tiket Craven Cottage Sabtu, 12 Desember (15.00) Championship: West Ham United vs Bristol City Tiket London Stadium Minggu, 13 Desember (14.00) Liga Primer: Arsenal vs Bournemouth Tiket Emirates Stadium Minggu, 13 Desember (19.00) Liga Primer: Crystal Palace vs Manchester United Tiket Selhurst Park Rabu, 16 Desember (19.30) Perempat-final Piala Carabao: Crystal Palace vs Sunderland Tiket Selhurst Park Sabtu, 19 Desember (12.30) Liga Primer: Brentford vs Newcastle United Tiket Gtech Community Stadium Sabtu, 19 Desember (12.30) Championship: Millwall vs Charlton Athletic Tiket The Den Minggu, 20 Desember (16.30) Liga Primer: Arsenal vs Manchester United Tiket Emirates Stadium Senin, 21 Desember (20.00) Liga Primer: Chelsea vs Aston Villa Tiket Stamford Bridge Sabtu, 26 Desember (15.00) Liga Primer: Fulham vs Brighton & Hove Albion Tiket Craven Cottage Sabtu, 26 Desember (15.00) Liga Primer: Tottenham Hotspur vs Bournemouth Tiket Tottenham Hotspur Stadium Sabtu, 26 Desember (15.00) Championship: Queens Park Rangers vs Bristol City Tiket Loftus Road Stadium Sabtu, 26 Desember (15.00) Championship: West Ham United vs Norwich City Tiket London Stadium Minggu, 27 Desember (15.00) Liga Primer: Crystal Palace vs Arsenal Tiket Selhurst Park Selasa, 29 Desember (19.30) Liga Primer: Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion Tiket Tottenham Hotspur Stadium Selasa, 29 Desember (19.45) Championship: Millwall vs Portsmouth Tiket The Den Rabu, 30 Desember (19.30) Liga Primer: Crystal Palace vs Bournemouth Tiket Selhurst Park Rabu, 30 Desember (19.30) Liga Primer: Fulham vs Arsenal Tiket Craven Cottage

Klub Liga Primer dan Championship apa saja yang berada di London?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, London Utara)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Queens Park Rangers F.C. - Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, London Barat)

West Ham United F.C. - London Stadium (Stratford, London Timur)

Millwall F.C. - The Den (Bermondsey, London Tenggara)

Charlton Athletic F.C. - The Valley (Charlton, London Tenggara)

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer dan Championship?

Tersedia beragam pilihan tiket pertandingan Liga Primer dan Championship, mulai dari tiket satu pertandingan hingga tiket musiman dan paket layanan premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan mendapat peringkat berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum pada periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tempat duduk melalui jalur resmi klub atau mencari tiket menjelang pertandingan, Anda dapat mempertimbangkan pasar penjualan kembali terverifikasi, seperti StubHub.

2. Play-off Piala Dunia Wanita: Inggris vs Ukraina, 5 Desember

Inggris menghadapi Ukraina di Wembley Stadium, London, pada Sabtu, 5 Desember, dengan jadwal sepak mula pukul 17.30 GMT. Ini merupakan leg kedua final play-off Piala Dunia Wanita. Pemenang agregat dua leg akan meraih tempat di Piala Dunia Wanita 2027.

Bagaimana cara membeli tiket play-off Piala Dunia Wanita Inggris vs Ukraina?

Tiket resmi pertandingan bagi pendukung tuan rumah dapat dibeli langsung melalui halaman acara Wembley Stadium atau Ticketmaster UK. Pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor Ukraina harus membeli tiket melalui Asosiasi Sepakbola Ukraina (UAF) atau halaman khusus pendukung tim tamu di situs Wembley Stadium.

Untuk pertandingan yang tiketnya habis terjual atau jika ingin mendapatkan tiket menjelang hari pertandingan, pendukung dapat mencarinya melalui platform penjualan kembali tiket terverifikasi seperti Ticombo.

Berapa harga tiket play-off Piala Dunia Wanita Inggris vs Ukraina?

Tiket resmi kategori umum untuk leg kedua play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA 2027 antara Inggris dan Ukraina berharga £15-£59 bagi orang dewasa dan £5-£17,50 bagi penerima potongan harga.

3. Arsenal vs Real Madrid, Emirates Stadium, 9 Desember

Arsenal menghadapi Real Madrid di Emirates Stadium, London, pada Selasa, 9 Desember, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Arsenal vs Real Madrid?

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu putar Emirates Stadium yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian anggota Red: Antrean daring yang sebelumnya mengutamakan pendaftar pertama telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar pada periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring yang sebelumnya mengutamakan pendaftar pertama telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar pada periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Pertukaran tiket resmi: Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak mendapatkan tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak mendapatkan tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket layanan premium: Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santap hidangan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santap hidangan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions. Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya habis terjual atau jika ingin mendapatkan tiket menjelang hari pertandingan, pendukung dapat mencarinya melalui platform penjualan kembali tiket terverifikasi seperti StubHub.

Berapa harga tiket Liga Champions Arsenal?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga kategori (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga resmi tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari . Harga diskon: Potongan harga tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan pendukung senior (di atas 66 tahun).

Potongan harga tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan pendukung senior (di atas 66 tahun). Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga resmi melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

4. Kejuaraan Dunia Dart PDC, Alexandra Palace, London, 11 Desember hingga 3 Januari

Para pemain dart terbaik dunia akan menuju Ally Pally di London untuk kembali menyajikan keseruan pertandingan selama musim liburan. Aksi Kejuaraan Dunia Dart PDC dimulai pada 11 Desember dan mencapai puncaknya pada final 3 Januari. Anda dapat memesan tempat duduk mulai hari ini untuk tanggal atau sesi pilihan Anda.

Alexandra Palace yang ikonis mungkin menjadi tuan rumah turnamen dart terbesar itu untuk kali ke-20 pada tahun ini, tetapi untuk pertama kalinya pertandingan akan berlangsung di Great Hall, sehingga kapasitas meningkat hingga mencatat rekor 180.000 tiket.

Luke Littler kembali sebagai juara bertahan yang telah memenangi dua edisi berturut-turut. Ia akan berupaya menjadi pemain pertama sejak Phil 'The Power' Taylor pada 2006 yang meraih gelar tiga kali berturut-turut. Anda pun bisa bergabung dengan kerumunan penggemar dart yang bersuka ria dengan mendapatkan tempat di Palace.

Tanggal (waktu setempat) Babak / Sesi Tiket Jumat, 11 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Senin, 14 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 1 pertandingan & babak 16 besar, 2 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (12.30) Sesi siang (babak 16 besar, 3 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (19.00) Sesi malam (babak 16 besar, 3 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (12.30) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (19.00) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Sabtu, 2 Januari (19.30) Semi-final (2 pertandingan) Tiket Minggu, 3 Januari (20.00) Final Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27?

Untuk pertama kalinya, tiket resmi Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27 dijual melalui sistem undian, bukan penjualan umum berdasarkan urutan pembeli. Rincian undiannya sebagai berikut:

Undian anggota tahunan PDCTV - Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September.

- Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September. Undian umum - Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September.

- Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September. Hasil & penjualan umum - Pemenang undian diberi tahu pada akhir September. Tidak ada penjualan umum setelahnya karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.

Penjualan kembali resmi antarpenggemar: Anda dapat memeriksa See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, pasar penjualan kembali resmi untuk tiket standar.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket Kejuaraan Dunia Dart PDC di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27?

Harga tiket resmi Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27 di Alexandra Palace mulai dari £55 untuk tempat duduk bertingkat, £75 untuk tempat duduk di meja, dan £399 untuk layanan premium 501 Club. Harga meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai puncaknya pada final, 3 Januari 2027.