November 2026 berpotensi menjadi bulan yang tak terlupakan bagi penggemar olahraga di London, dengan puncaknya berupa akhir yang mendebarkan dari edisi perdana World Rugby Nations Championship Finals.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Inggris vs Kroasia di Liga Bangsa-Bangsa UEFA, Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions, serta sejumlah pertandingan menarik Liga Primer, termasuk Arsenal vs Manchester City.

Saat musim gugur menyelimuti ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru akan datang ke arena-arena ikonis kota ini. Anda bisa menyaksikan mereka bertanding secara langsung dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Baik Anda berkunjung ke London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan olahraga kelas atas, maupun warga setempat yang mencari tiket menjelang pertandingan, GOAL akan menyajikan semua informasi yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan banyak lagi.

1. Inggris vs Kroasia di Liga Bangsa-Bangsa UEFA, Wembley: 12 November

Inggris vs Kroasia berlangsung di Stadion Wembley (London) pada Kamis, 12 November, dengan jadwal sepak mula pukul 19.45 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Inggris vs Kroasia di Liga Bangsa-Bangsa UEFA?

Tiket pertandingan kandang Inggris pertama-tama tersedia melalui portal tiket resmi England Football. Prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang berafiliasi dengan FA, sebelum sisa alokasi dijual kepada publik.

Berapa harga tiket Inggris vs Kroasia di Liga Bangsa-Bangsa UEFA?

Harga tiket pertandingan Inggris sangat bervariasi, bergantung pada posisi kursi dan paketnya. Melalui jalur resmi, kategori harga umumnya sebagai berikut:

Kategori 1 : mulai £80

: mulai £80 Kategori 2 : mulai £65

: mulai £65 Kategori 3 : mulai £45

: mulai £45 Kategori 4: mulai £35

2. Pertandingan Liga Primer di berbagai lokasi di London: 7-29 November

Jeda internasional berikutnya mungkin akan tiba pada pertengahan November, tetapi sejumlah pertandingan Liga Primer yang menonjol tetap berlangsung sebelum dan sesudahnya, termasuk duel besar Arsenal vs Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 7 November (15.00) Arsenal vs Hull City Tiket Stadion Emirates Sabtu, 7 November (15.00) Fulham vs Newcastle United Tiket Craven Cottage Minggu, 8 November (14.00) Crystal Palace vs Liverpool Tiket Selhurst Park Sabtu, 21 November (15.00) Chelsea vs Leeds United Tiket Stamford Bridge Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium Senin, 23 November (20.00) Brentford vs Everton Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 November (14.05) Fulham vs Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 November (16.30) Arsenal vs Manchester City Tiket Stadion Emirates

Klub Liga Primer apa saja yang berada di London?

Arsenal F.C.: Stadion Emirates (Holloway, London Utara)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer?

Berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Primer tersedia melalui portal tiket resmi klub, mulai dari tiket satu pertandingan hingga tiket musiman dan paket layanan premium tambahan.

Klub-klub di kasta tertinggi sepakbola Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan mendapat peringkat berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau mencari tiket menjelang pertandingan, Anda dapat mempertimbangkan pasar penjualan kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

3. Arsenal vs Borussia Dortmund, Stadion Emirates: 24 November

Arsenal vs Borussia Dortmund berlangsung di Stadion Emirates (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu masuk yang sepenuhnya digital di Stadion Emirates, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali untuk dijual melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat didaftarkan kembali untuk dijual melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian anggota Red Membership: Antrean daring tradisional berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red Membership berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring tradisional berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red Membership berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Bursa tiket resmi: Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga asli langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga asli langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket layanan premium: Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions. Platform penjualan tiket kembali: Untuk pertandingan yang tiketnya terjual habis atau akses menjelang hari pertandingan, suporter dapat mencari tiket melalui platform penjualan kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Stadion Emirates ke dalam tiga tingkatan (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga asli tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan pertandingan derbi (misalnya, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan pertandingan derbi (misalnya, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya, Sabah, Coventry City, Hull City). Harga asli tiket mulai dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya, Sabah, Coventry City, Hull City). Harga asli tiket mulai dari . Tarif khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada tingkatan tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun). Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga asli melalui saluran resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

4. World Rugby Nations Championship di London, Allianz Stadium: 8-29 November

Salah satu acara olahraga utama yang berlangsung di London pada musim gugur ini tidak diragukan lagi adalah akhir pekan final Nations Championship (27-29 November).

Turnamen dua tahunan yang benar-benar baru ini mempertemukan kekuatan-kekuatan utama rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia. Turnamen tersebut dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya di London.

Selain menjadi tuan rumah seluruh pertandingan akhir pekan final, Allianz Stadium di Twickenham juga akan menggelar tiga pertandingan terakhir Inggris di fase grup melawan Australia (8 November), Jepang (14 November), dan Selandia Baru (21 November).

Meski pasangan pertandingan pada akhir pekan final belum akan dipastikan hingga fase grup selesai, seluruh dua belas negara peserta dijamin tampil selama tiga hari penutup turnamen tersebut.

Tanggal (& waktu setempat) Putaran & pertandingan Tiket Minggu, 8 November (15.10) Putaran 4: Inggris vs Australia Tiket Sabtu, 14 November (16.40) Putaran 5: Inggris vs Jepang Tiket Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat ke-5: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat ke-9: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ke-3: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ke-7: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket

Bagaimana cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London?

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing (yaitu Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Akhir pekan final (27-29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final yang digelar di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket untuk setiap pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat memperolehnya langsung melalui portal resmi federasi masing-masing.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket satu hari atau paket beberapa hari untuk akhir pekan final di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk setiap hari yang menggelar dua pertandingan selama akhir pekan final, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Tiket harian berkisar dari £20 hingga £125

: Tiket harian berkisar dari £20 hingga £125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Tiket harian berkisar dari £40 hingga £180

: Tiket harian berkisar dari £40 hingga £180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Tiket harian berkisar dari £125 hingga £280

: Tiket harian berkisar dari £125 hingga £280 Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, tiket dewasa untuk 3 hari berkisar dari £242 hingga £514.

Pertandingan fase grup pada November

Harga tiket standar dewasa untuk masing-masing pertandingan fase grup yang dimainkan di London adalah sebagai berikut:

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