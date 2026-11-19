November 2026 diperkirakan menjadi bulan penuh momen olahraga yang tak terlupakan di London, dengan puncak berupa akhir yang mendebarkan dari edisi perdana Final World Rugby Nations Championship.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Arsenal vs Borussia Dortmund di Liga Champions serta sejumlah pertandingan menarik Premier League, termasuk Arsenal vs Manchester City.

Saat musim gugur tiba di ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru akan berdatangan ke arena-arena ikonis kota ini. Anda bisa menyaksikan aksi mereka secara langsung dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Baik Anda berkunjung ke London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan olahraga kelas atas, maupun warga setempat yang mencari tiket pada saat-saat terakhir, GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan lainnya.

2. Pertandingan Premier League, London (berbagai lokasi), 21-29 November

Setelah jeda internasional berakhir, ada sejumlah pertandingan Premier League yang patut dinantikan di ibu kota, termasuk duel besar Arsenal vs Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (15.00) Chelsea vs Leeds United Tiket Stamford Bridge Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium Senin, 23 November (20.00) Brentford vs Everton Tiket Gtech Community Stadium Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 November (14.05) Fulham vs Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 November (16.30) Arsenal vs Manchester City Tiket Emirates Stadium

Apa saja tim Premier League di London?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, London utara)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, London barat)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, London barat)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, London selatan)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, London barat)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London utara)

Bagaimana cara membeli tiket Premier League?

Ada beragam pilihan tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket satu pertandingan hingga tiket musiman dan paket layanan premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub kasta tertinggi sepakbola Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan mendapat prioritas berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau mencari tiket pada saat-saat terakhir, pasar penjualan kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets bisa menjadi pilihan.

3. Arsenal vs Borussia Dortmund, Emirates Stadium, 24 November

Arsenal vs Borussia Dortmund berlangsung di Emirates Stadium (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 GMT.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions untuk Arsenal vs Borussia Dortmund?

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses gerbang masuk yang sepenuhnya digital di Emirates Stadium, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang Tiket Musiman: Dijamin mendapat kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian Keanggotaan Red: Antrean daring dengan sistem siapa cepat, dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring dengan sistem siapa cepat, dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Bursa Tiket Resmi: Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket Layanan Premium: Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions. Platform Tiket Sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya habis terjual atau akses pada saat-saat terakhir menjelang laga, suporter dapat memperoleh tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Liga Champions Arsenal?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga tingkatan (Kategori A, B, dan C), yang menentukan harga resmi tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan tingkat permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan tingkat permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari . Tarif Diskon: Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun). Syarat Keanggotaan Resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga resmi melalui saluran resmi, penggemar harus memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang masih aktif.

4. World Rugby Nations Championship di London, Allianz Stadium, 14-29 November

Salah satu ajang olahraga utama di London pada musim gugur ini tidak diragukan lagi adalah Pekan Final Nations Championship (27-29 November).

Turnamen dua tahunan yang benar-benar baru ini mempertemukan kekuatan-kekuatan utama rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia. Turnamen dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya di London.

Selain menjadi tempat seluruh pertandingan Pekan Final, Allianz Stadium di Twickenham juga menggelar tiga pertandingan terakhir Inggris di babak grup, yakni melawan Australia (8 November), Jepang (14 November), dan Selandia Baru (21 November).

Meski pasangan tim pada Pekan Final baru akan dipastikan setelah babak grup selesai, seluruh dua belas negara peserta dipastikan tampil selama tiga hari penutup turnamen.

Tanggal (& waktu setempat) Babak & pertandingan Tiket Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat ke-5: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat ke-9: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ke-3: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ke-7: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket

Bagaimana cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London?

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing (misalnya Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Pekan Final (27-29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan Babak Grup (Juli & November): Tiket untuk masing-masing pertandingan babak grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat memperolehnya melalui portal resmi federasi mereka.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk 'Pekan Final' di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk tiket harian yang mencakup dua pertandingan selama 'Pekan Final', kategori harga resmi disusun sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar £20-£125

: Harga tiket harian berkisar £20-£125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar £40-£180

: Harga tiket harian berkisar £40-£180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar £125-£280

: Harga tiket harian berkisar £125-£280 Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar £242-£514.

Pertandingan Babak Grup November

Harga tiket dewasa standar untuk masing-masing pertandingan babak grup yang dimainkan di London adalah sebagai berikut:

Inggris