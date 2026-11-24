Momen-momen olahraga yang tak terlupakan terus hadir di London pada November ini, termasuk penutup mendebarkan edisi perdana Final World Rugby Nations Championship.

Bagi penggemar sepakbola, ada laga Arsenal kontra Borussia Dortmund di Liga Champions serta sejumlah pertandingan Liga Primer yang menarik, termasuk Arsenal kontra Manchester City.

Saat musim gugur menyelimuti ibu kota, atlet-atlet kelas dunia dari berbagai penjuru akan datang ke arena-arena ikonik kota ini. Anda bisa menyaksikan aksi mereka secara langsung dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Baik Anda mengunjungi London untuk berlibur atau melakukan perjalanan bisnis pada November ini dan ingin menyaksikan ajang olahraga papan atas, maupun Anda penggemar olahraga setempat yang mencari tiket pada saat-saat terakhir, GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan lainnya.

2. Pertandingan Liga Primer di sejumlah lokasi di London: 29 November

Ada beberapa pertandingan Liga Primer yang patut dinantikan di ibu kota akhir pekan ini, termasuk duel besar Arsenal kontra Manchester City.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace kontra Hull City Tiket Selhurst Park Minggu, 29 November (14.05) Fulham kontra Bournemouth Tiket Craven Cottage Minggu, 29 November (16.30) Arsenal kontra Manchester City Tiket Emirates Stadium

Klub Liga Primer apa saja yang berada di London?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, London Utara)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, London Barat)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, London Barat)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, London Selatan)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, London Barat)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, London Utara)

Cara membeli tiket Liga Primer

Ada berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Primer, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket terusan semusim dan paket layanan premium tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket terusan semusim

Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan mendapat prioritas berdasarkan poin loyalitas

Terakhir, kepada masyarakat umum pada periode penjualan umum

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau mencari tiket pada saat-saat terakhir, ada baiknya memeriksa pasar penjualan kembali terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

3. Arsenal kontra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 November

Arsenal kontra Borussia Dortmund berlangsung di Emirates Stadium (London) pada Selasa, 24 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 GMT.

Cara membeli tiket Liga Champions untuk Arsenal kontra Borussia Dortmund

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses gerbang masuk yang sepenuhnya digital di Emirates Stadium, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang tiket terusan semusim: Mendapat jaminan kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Mendapat jaminan kursi untuk seluruh 19 pertandingan kandang Liga Primer dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian anggota Red: Antrean daring tradisional yang mengutamakan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu, beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring tradisional yang mengutamakan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu, beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Pertukaran tiket resmi: Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket terusan semusim melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket terusan semusim melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket layanan premium: Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions.

Pilihan layanan premium, termasuk kursi Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan premium resmi Arsenal untuk pertandingan Liga Primer maupun Liga Champions. Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya terjual habis atau akses pertandingan pada saat-saat terakhir, suporter dapat mencari tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

Berapa harga tiket Liga Champions Arsenal?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga tingkat (Kategori A, B, dan C), yang menentukan harga resmi tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga lebih dari £120 .

Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya, Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya, Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari . Tarif khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter Senior (di atas 66 tahun).

Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter Senior (di atas 66 tahun). Syarat keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga resmi melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang masih aktif.

4. Akhir Pekan Final World Rugby Nations Championship, London (Allianz Stadium): 27–29 November

Salah satu ajang olahraga utama di London pada musim gugur ini adalah Akhir Pekan Final Nations Championship di Allianz Stadium, Twickenham (27–29 November).

Turnamen baru yang digelar dua tahun sekali ini mempertemukan kekuatan-kekuatan terbesar rugbi dari Belahan Bumi Utara dan Selatan untuk menentukan juara dunia. Turnamen tersebut dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya di London. Seluruh dua belas negara peserta akan tampil sepanjang tiga hari penutup kompetisi.

Tanggal (& waktu setempat) Babak & pertandingan Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Fiji kontra Italia Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat kelima: Irlandia kontra Australia Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat kesembilan: Wales kontra Jepang Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ketiga: Inggris kontra Selandia Baru Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ketujuh: Skotlandia kontra Argentina Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: Afrika Selatan kontra Prancis Tiket

Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship di London

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing (misalnya Inggris), bergantung pada pertandingannya.

Akhir Pekan Final (27–29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah masing-masing. Anda dapat membelinya langsung melalui portal resmi federasi mereka.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship di London?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk 'Akhir Pekan Final' di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk hari pertandingan yang masing-masing menampilkan dua laga selama 'Akhir Pekan Final', kategori harga resminya adalah sebagai berikut: