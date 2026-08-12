Dengan jumlah penonton di stadion yang mencetak rekor turnamen dan tayangan global yang melampaui 400 juta, dampak sepak bola perempuan terus berlanjut langsung ke kompetisi domestik.

Saat musim Barclays Women’s Super League (WSL) 2026/27 dimulai, minat suporter dan jumlah kehadiran di stadion lebih tinggi daripada sebelumnya.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan tiket pertandingan WSL untuk musim 2026/27, termasuk di mana membelinya dan perkiraan harganya.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Women’s Super League (WSL)?

Metode paling andal dan hemat biaya untuk membeli tiket WSL adalah langsung melalui portal penjualan tiket resmi klub.

Sangat disarankan untuk rutin memeriksa situs klub terkait jadwal penjualan dan ketersediaan paket keanggotaan.

Tiket pertandingan tunggal dan paket tiket musiman tersedia untuk sebagian besar klub WSL, meski membeli lebih awal sangat penting untuk laga besar, derby lokal, dan pertandingan yang melibatkan kandidat juara.

Inisiatif utama stadion terus meningkatkan pengalaman hari pertandingan untuk kampanye 2026/27:

Arsenal Women: Memainkan 100% dari 13 laga kandang mereka di WSL di Emirates Stadium, dengan menawarkan tiket satuan serta bundel beberapa pertandingan.

Memainkan 100% dari 13 laga kandang mereka di WSL di Emirates Stadium, dengan menawarkan tiket satuan serta bundel beberapa pertandingan. Everton Women: Memainkan laga kandang WSL di Goodison Park yang bersejarah, menciptakan markas utama permanen di Merseyside.

Memainkan laga kandang WSL di Goodison Park yang bersejarah, menciptakan markas utama permanen di Merseyside. Chelsea Women: Menggelar laga-laga utama besar di Stamford Bridge, di samping sejumlah pertandingan terpilih di Kingsmeadow.

Menggelar laga-laga utama besar di Stamford Bridge, di samping sejumlah pertandingan terpilih di Kingsmeadow. Liverpool Women: Menggelar bentrokan liga besar di Anfield.

Jika alokasi resmi klub habis terjual, platform penjualan ulang sekunder seperti StubHub menawarkan opsi jual beli antarsuporter untuk laga dengan permintaan tinggi. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Women’s Super League?

Lihat rata-rata harga tiket musiman dewasa dan tiket hari pertandingan untuk musim 2025/26 mendatang:

Klub Tiket Musiman Tiket Pertandingan Arsenal £140 – £360 £13,50 – £90 Aston Villa £80 – £110 £10 – £20 Birmingham City £75 – £95 £10 – £15 Brighton & Hove Albion £95 – £120 £10 – £18 Charlton Athletic £75 – £95 £10 – £15 Chelsea £70 – £130 £12 – £40 Crystal Palace £80 – £100 £10 – £18 Everton £100 – £120 £10 – £20 Liverpool £75 – £100 £10 – £25 London City Lionesses £85 – £110 £10 – £18 Manchester City £85 – £105 £14 – £35 Manchester United £85 – £110 £12 – £25 Tottenham Hotspur £90 – £125 £10 – £22 West Ham United £75 – £90 £10 – £18

Bagaimana saya bisa menonton atau melakukan streaming pertandingan Women’s Super League?

Kampanye WSL yang baru akan menjadi yang pertama dalam kesepakatan siaran baru berdurasi lima tahun yang dibagi antara Sky Sports dan BBC, yang disepakati pada Oktober lalu. Dipahami bahwa Sky akan menayangkan 90% pertandingan secara langsung.

Anda juga dapat melakukan streaming seluruh aksinya di NOW dan aplikasi Sky Sports. NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap stream Sports+ Sky, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, sehingga pelanggan dapat mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Keanggotaan Olahraga NOW juga memberi pelanggan akses ke semua stream langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta sorotan pilihan sesuai permintaan dalam masa keanggotaan Anda. Berbagai paket keanggotaannya adalah sebagai berikut: Keanggotaan Hemat 6 Bulan (£26 per bulan, masa minimum 6 bulan) dan Keanggotaan Harian (£14,99, pembayaran satu kali). Keanggotaan Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlaku selama 24 jam. Keanggotaan Bulanan Fleksibel (£29,99 per bulan, selama 6 bulan). Anda dapat membatalkan kapan saja.

Meninjau informasi tiket untuk sepak bola perempuan level tertinggi menunjukkan pertumbuhan komersial yang cepat dan meningkatnya popularitas kompetisi domestik. Jika Anda berencana memasang taruhan outright bracket atau prediksi pertandingan, memanfaatkan penawaran sambutan memberi Anda bantalan awal yang bagus. Baca ulasan ahli kami untuk menemukan bonus yang terbuka dengan kode promo megapari kami.