Paket hospitality resmi untuk UEFA EURO 2028 baru saja dirilis dan kini tersedia melalui penyedia hospitality resmi. Jadi, inilah cara mendapatkan tiket jika Anda ingin mengamankannya sekarang.

Di mana pun Anda berada di Britania Raya, sepakbola internasional kelas atas akan hadir tidak jauh dari Anda. Penggemar dapat menyesuaikan pengalaman mereka dengan mengikuti tim nasional favorit, memilih stadion tertentu, atau memastikan tempat di Final yang bersejarah.

Simak penjelasan GOAL tentang tiket hospitality UEFA Euro 2028, tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan UEFA Euro 2028 digelar?

UEFA Euro 2028 dimulai pada 9 Juni di Cardiff.

Total 51 pertandingan akan dimainkan, dengan Final berlangsung di Stadion Wembley pada 9 Juli.

Turnamen ini menghadirkan sepakbola internasional yang memukau di dekat Anda, dengan pertandingan digelar di sembilan venue bersejarah di empat negara.

Kota tuan rumah UEFA Euro 2028 mencakup Cardiff dan Dublin, serta kota-kota dengan antusiasme sepakbola yang tinggi seperti Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, dan London.

Jenis tiket UEFA Euro 2028 apa saja yang tersedia sekarang?

Jenis tiket Ringkasan Pesan tiket Venue Series Memastikan akses ke area hospitality resmi untuk semua pertandingan di venue tertentu. Pesan tiket Follow My Team Memberikan akses ke pertandingan yang melibatkan tim pilihan Anda hingga babak perempat-final. Pesan tiket Single Match Experience Pilih satu pertandingan yang ingin Anda saksikan dengan layanan hospitality resmi. Pesan tiket Final Round Series Memastikan akses ke layanan hospitality resmi untuk tiga pertandingan terbesar di Stadion Wembley: kedua laga semi-final dan Final. Pesan tiket

Jenis paket hospitality UEFA Euro 2028 yang tersedia:

Jenis hospitality Kategori Ringkasan Skybox Ruang privat mewah Pengalaman hospitality privat paling eksklusif. Menawarkan penggunaan eksklusif skybox mewah dengan staf khusus. Termasuk santapan gourmet di dalam skybox, minuman premium termasuk sampanye, serta akses langsung ke kursi premium di stadion yang berada di depan skybox. BEYOND Platinum Lounge khas Ruang bersama yang sangat premium, hanya tersedia di venue tertentu (stadion Wembley, Tottenham Hotspur, Everton, dan Manchester City). Menawarkan lounge bersama yang eksklusif dan nyaman, menu khusus dari koki ternama, minuman mewah, prioritas parkir (bergantung pada ketersediaan), cendera mata premium, serta kursi empuk di lokasi utama dekat bagian tengah lapangan. Platinum Lounge premium Pengalaman hospitality bersama kelas satu di lounge stadion yang elegan dengan suasana restoran. Termasuk santapan à la carte dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. Prestige Hospitality premium Pengalaman lounge modern setara kelas bisnis, yang terletak di dalam atau di dekat stadion. Menawarkan menu pilihan, minuman premium, dan kursi stadion kategori tertinggi dengan pemandangan yang sangat baik. Club Hospitality santai Area hospitality bersama yang santai, meriah, dan menyenangkan, di dalam atau di dekat stadion. Menawarkan hiburan yang semarak, makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam paket, serta kursi dengan posisi yang baik. Supporters Club Hospitality penggemar Area bersama bertema tim yang disesuaikan dengan pertandingan tertentu. Termasuk makanan, minuman, dan kursi untuk menyaksikan pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality UEFA Euro 2028?

Melalui kemitraan baru, Seat Unique ditunjuk sebagai Platform Penjualan Daring Resmi di Britania Raya dan Irlandia bagi BEYOND Hospitality 28 AG, Penyedia Hospitality Resmi UEFA EURO 2028.

Kerja sama ini memastikan penggemar sepakbola dapat memperoleh akses premium yang terjamin ke pertandingan-pertandingan paling dinantikan pada 2028 melalui proses pemesanan yang tepercaya dan lancar.

Hospitality resmi menawarkan lebih dari sekadar pertandingan sepakbola selama 90 menit. Paket-paketnya dirancang untuk menghadirkan kemewahan pada hari pertandingan, memadukan pemandangan terbaik di stadion dengan santapan kelas dunia, minuman tanpa biaya tambahan, dan hiburan eksklusif.

Baik untuk menjamu klien perusahaan, merayakan momen bersama keluarga, maupun menikmati ajang olahraga bersejarah bersama teman, paket-paket ini menawarkan lingkungan premium untuk merasakan atmosfer pertandingan dan suasana turnamen.

Karena UEFA Euro 2028 digelar di venue-venue Britania Raya dan Irlandia yang menetapkan standar tinggi, infrastruktur hospitality kelas atas sudah tersedia di sana. Karena itu, layanan makanan dan minumannya direncanakan menghadirkan pengalaman kuliner mendalam yang ditangani koki-koki ternama.

Berapa harga tiket hospitality UEFA Euro 2028?

Harga paket hospitality mulai dari £900 per orang dan mencapai £3.550 lebih, bergantung pada tingkat kemewahan, pentingnya pertandingan, dan venue.

Paket hospitality & struktur harga

Paket dibagi ke dalam beberapa tingkatan yang memadukan santapan mewah, hiburan, dan kursi premium. Harga awal resmi untuk setiap tingkatan meliputi:

Supporters Club / Club (Mulai £900 per orang) : Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman yang tersedia tanpa batas, hiburan di venue, dan tiket pertandingan yang terjamin.

: Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman yang tersedia tanpa batas, hiburan di venue, dan tiket pertandingan yang terjamin. Prestige (Mulai £1.450 per orang) : Pengalaman lounge modern setara kelas bisnis, dengan menu pilihan, minuman premium, dan sejumlah pemandangan terbaik yang tersedia di stadion.

: Pengalaman lounge modern setara kelas bisnis, dengan menu pilihan, minuman premium, dan sejumlah pemandangan terbaik yang tersedia di stadion. Platinum (Mulai £1.950 per orang) : Pengalaman lounge mewah bersama kelas atas, dengan santapan à la carte premium dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi.

: Pengalaman lounge mewah bersama kelas atas, dengan santapan à la carte premium dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. BEYOND Platinum (Mulai £3.550 per orang) : Lounge bersama khas yang sangat premium, dengan santapan pilihan yang sangat istimewa, pilihan minuman kelas atas, dan pemandangan lapangan yang luar biasa.

: Lounge bersama khas yang sangat premium, dengan santapan pilihan yang sangat istimewa, pilihan minuman kelas atas, dan pemandangan lapangan yang luar biasa. Skybox (Mulai £2.400 per orang / skybox utuh hingga €1,49 juta): Layanan hospitality di skybox privat paling eksklusif untuk rombongan. Harga paket sewa seluruh skybox bagi perusahaan atau kelompok pribadi mencapai €1,49 juta untuk suite eksekutif berkapasitas besar (50 kursi) yang mencakup seluruh rangkaian pertandingan di sebuah venue (rata-rata sekitar €4.300 per orang per pertandingan).

Tanpa harga dinamis: Berbeda dari tren terkini pada acara olahraga dan hiburan langsung, penyedia resmi telah mengonfirmasi bahwa harga ditetapkan dan tidak akan melonjak secara dinamis mengikuti permintaan.

Di mana saja venue UEFA Euro 2028?

Stadion (kota & negara) Kapasitas Jumlah pertandingan Informasi & fakta Stadion Wembley (London, Inggris) ~90.000 8 pertandingan Menggelar Final, kedua laga semi-final, 1 laga perempat-final, dan 4 pertandingan grup Principality Stadium (Cardiff, Wales) ~74.000 6 pertandingan Menggelar pertandingan pembuka turnamen Tottenham Hotspur Stadium (London, Inggris) ~62.850 5 pertandingan Venue sangat modern dengan lapangan yang dapat ditarik sepenuhnya Etihad Stadium (Manchester, Inggris) ~61.000 5 pertandingan Sedang diperluas untuk menjadi pusat utama di wilayah utara Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inggris) ~53.000 5 pertandingan Stadion baru berteknologi mutakhir di tepi Sungai Mersey St James' Park (Newcastle, Inggris) ~52.350 5 pertandingan Terkenal dengan atmosfernya yang penuh gairah dan tribune satu tingkat yang curam Hampden Park (Glasgow, Skotlandia) ~52.032 6 pertandingan Rumah bersejarah sepakbola Skotlandia yang menggelar pertandingan grup dan fase gugur Aviva Stadium (Dublin, Irlandia) ~51.700 7 pertandingan Stadion melengkung dengan arsitektur unik yang menggelar pertandingan hingga babak perempat-final Villa Park (Birmingham, Inggris) ~50.000+ 4 pertandingan Stadion bersejarah yang telah ditingkatkan fasilitasnya dan menggelar 3 pertandingan fase grup serta satu laga babak 16 besar

Pembagian fase grup: Setiap stadion akan menggelar pertandingan dari setidaknya dua grup berbeda agar penggemar setempat dapat menyaksikan beragam negara peserta.

Keuntungan bermain di kandang: Tuan rumah bersama yang berhasil lolos melalui Kualifikasi Eropa dijamin memainkan ketiga pertandingan fase grup mereka di negara sendiri.