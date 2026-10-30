Paket keramahtamahan resmi untuk UEFA EURO 2028 baru saja dirilis dan kini tersedia melalui penyedia keramahtamahan resmi. Jadi, inilah kesempatan Anda jika ingin memastikan tiket sekarang juga.

Di mana pun Anda berada di Inggris Raya, sepakbola internasional papan atas akan hadir tidak jauh dari Anda. Penggemar dapat menyesuaikan pengalaman mereka dengan mengikuti tim nasional favorit, memilih stadion tertentu, atau memastikan tempat untuk menyaksikan Final yang bersejarah.

Simak penjelasan GOAL mengenai tiket keramahtamahan UEFA Euro 2028, tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan UEFA Euro 2028 digelar?

UEFA Euro 2028 dimulai pada 9 Juni di Cardiff.

Total 51 pertandingan akan dimainkan, dengan Final berlangsung di Stadion Wembley pada 9 Juli.

Turnamen ini menghadirkan sepakbola internasional yang memukau ke dekat Anda, dengan pertandingan digelar di sembilan stadion bersejarah di empat negara.

Kota tuan rumah UEFA Euro 2028 mencakup Cardiff dan Dublin, serta kota-kota dengan antusiasme sepakbola yang tinggi: Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, dan London.

Jenis tiket UEFA Euro 2028 apa saja yang tersedia sekarang?

Jenis Tiket Ringkasan Pesan Tiket Paket Stadion Memastikan akses keramahtamahan resmi untuk semua pertandingan di stadion tertentu. Pesan Tiket Ikuti Tim Saya Memberikan akses ke pertandingan yang melibatkan tim pilihan Anda hingga babak perempat-final. Pesan Tiket Pengalaman Satu Pertandingan Pilih satu pertandingan yang tidak ingin Anda lewatkan untuk disaksikan dengan layanan keramahtamahan resmi. Pesan Tiket Paket Babak Final Memastikan akses keramahtamahan resmi untuk tiga pertandingan terbesar di Stadion Wembley: kedua semi-final dan Final. Pesan Tiket

Jenis paket keramahtamahan UEFA Euro 2028 yang tersedia:

Jenis Layanan Keramahtamahan Kategori Ringkasan Skybox Ruang Privat Mewah Pengalaman keramahtamahan privat paling eksklusif. Menawarkan penggunaan eksklusif skybox mewah dengan staf khusus yang melayani tamu. Termasuk santapan gourmet di skybox, minuman premium termasuk sampanye, serta akses langsung ke kursi premium di depan skybox. BEYOND Platinum Ruang Tunggu Khas Ruang bersosialisasi kelas sangat premium yang hanya tersedia di stadion tertentu (Stadion Wembley, Tottenham Hotspur, Everton, dan Manchester City). Menawarkan ruang tunggu bersama yang eksklusif dan berkapasitas terbatas, dengan menu khusus dari koki ternama, minuman mewah, parkir prioritas (tergantung ketersediaan), hadiah kenang-kenangan premium, serta kursi berbantalan di lokasi utama dekat bagian tengah stadion. Platinum Ruang Tunggu Utama Pengalaman keramahtamahan bersama kelas satu di ruang tunggu stadion yang elegan dan bergaya restoran. Termasuk santapan à la carte dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. Prestige Layanan Keramahtamahan Premium Pengalaman di ruang tunggu modern berkelas bisnis yang terletak di dalam atau di sebelah stadion. Menawarkan menu pilihan, minuman premium, dan kursi stadion kategori tertinggi dengan pemandangan sangat baik. Club Layanan Keramahtamahan Santai Tempat keramahtamahan bersama dengan suasana santai, meriah, dan menyenangkan (di dalam atau di sebelah stadion). Menawarkan hiburan yang semarak, makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam paket, serta kursi dengan lokasi yang bagus. Supporters Club Layanan Keramahtamahan Penggemar Tempat bersama bertema tim yang disesuaikan dengan pertandingan tertentu. Termasuk makanan, minuman, dan kursi untuk menyaksikan pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket keramahtamahan UEFA Euro 2028?

Melalui kemitraan baru, Seat Unique ditunjuk sebagai Platform Penjualan Daring Resmi di Inggris Raya dan Irlandia untuk BEYOND Hospitality 28 AG, Penyedia Keramahtamahan Resmi UEFA EURO 2028.

Kerja sama ini memastikan penggemar sepakbola dapat memperoleh akses premium yang terjamin ke pertandingan-pertandingan paling dinantikan pada 2028 melalui proses pemesanan yang tepercaya dan mudah.

Layanan keramahtamahan resmi menawarkan jauh lebih dari sekadar pertandingan sepakbola selama 90 menit. Paket-paket ini dirancang untuk menghadirkan kemewahan premium pada hari pertandingan, memadukan pemandangan terbaik di stadion dengan santapan kelas dunia, minuman tanpa biaya tambahan, dan hiburan eksklusif.

Baik untuk menjamu klien perusahaan, merayakan momen bersama keluarga, maupun menikmati ajang olahraga bersejarah bersama teman, paket-paket ini menawarkan lingkungan premium untuk merasakan atmosfer hari pertandingan dan suasana turnamen.

Karena UEFA Euro 2028 digelar di stadion-stadion berstandar tinggi di Inggris Raya dan Irlandia, fasilitas keramahtamahan kelas atas sudah tersedia di sana. Karena itu, sajian makanan dan minumannya direncanakan menghadirkan pengalaman kuliner mendalam yang ditangani koki-koki ternama.

Berapa harga tiket keramahtamahan UEFA Euro 2028?

Harga paket keramahtamahan mulai dari £900 per orang dan meningkat hingga £3.550 ke atas, bergantung pada tingkat kemewahan, pentingnya pertandingan, dan stadion.

Paket Keramahtamahan & Struktur Harga

Paket dibagi berdasarkan tingkatan yang memadukan santapan mewah, hiburan, dan kursi premium. Harga awal resmi untuk setiap tingkatan meliputi:

Supporters Club / Club (Mulai dari £900 per orang) : Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman sepuasnya, hiburan di lokasi, dan tiket pertandingan yang terjamin.

: Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman sepuasnya, hiburan di lokasi, dan tiket pertandingan yang terjamin. Prestige (Mulai dari £1.450 per orang) : Pengalaman di ruang tunggu modern berkelas bisnis dengan menu pilihan, minuman premium, dan beberapa pemandangan terbaik yang tersedia di stadion.

: Pengalaman di ruang tunggu modern berkelas bisnis dengan menu pilihan, minuman premium, dan beberapa pemandangan terbaik yang tersedia di stadion. Platinum (Mulai dari £1.950 per orang) : Pengalaman mewah di ruang tunggu utama bersama, dengan santapan à la carte kelas atas dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi.

: Pengalaman mewah di ruang tunggu utama bersama, dengan santapan à la carte kelas atas dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. BEYOND Platinum (Mulai dari £3.550 per orang) : Ruang bersosialisasi khas kelas ultra-premium yang menawarkan santapan pilihan berkelas tinggi, pilihan minuman eksklusif, dan pemandangan lapangan yang istimewa.

: Ruang bersosialisasi khas kelas ultra-premium yang menawarkan santapan pilihan berkelas tinggi, pilihan minuman eksklusif, dan pemandangan lapangan yang istimewa. Skybox (Mulai dari £2.400 per orang / Skybox penuh hingga €1,49 juta): Layanan keramahtamahan di ruang privat paling eksklusif untuk rombongan. Paket seluruh skybox untuk perusahaan atau kelompok privat mencapai €1,49 juta untuk ruang eksekutif berkapasitas besar (50 kursi) yang mencakup seluruh rangkaian pertandingan di sebuah stadion (rata-rata sekitar €4.300 per orang, per pertandingan).

Tanpa Harga Dinamis: Berbeda dari tren belakangan ini pada acara olahraga dan hiburan langsung, penyedia resmi telah mengonfirmasi bahwa harga bersifat tetap dan tidak akan melonjak secara dinamis berdasarkan permintaan.

Di stadion mana saja UEFA Euro 2028 digelar?

Stadion (Kota & Negara) Kapasitas Jumlah pertandingan Informasi & Fakta Stadion Wembley (London, Inggris) ~90.000 8 pertandingan Menggelar Final, kedua semi-final, 1 perempat-final, dan 4 pertandingan grup Stadion Principality (Cardiff, Wales) ~74.000 6 pertandingan Menggelar pertandingan pembuka turnamen Stadion Tottenham Hotspur (London, Inggris) ~62.850 5 pertandingan Stadion sangat modern dengan lapangan yang dapat ditarik sepenuhnya Stadion Etihad (Manchester, Inggris) ~61.000 5 pertandingan Sedang diperluas untuk menjadi pusat utama di wilayah utara Stadion Hill Dickinson (Liverpool, Inggris) ~53.000 5 pertandingan Stadion baru berteknologi mutakhir di tepi Sungai Mersey St James' Park (Newcastle, Inggris) ~52.350 5 pertandingan Terkenal karena atmosfernya yang penuh gairah dan tribun satu tingkat yang curam Hampden Park (Glasgow, Skotlandia) ~52.032 6 pertandingan Markas bersejarah sepakbola Skotlandia yang menggelar pertandingan grup dan fase gugur Stadion Aviva (Dublin, Irlandia) ~51.700 7 pertandingan Stadion melengkung dengan arsitektur unik yang menggelar pertandingan hingga babak perempat-final Villa Park (Birmingham, Inggris) ~50.000+ 4 pertandingan Stadion bersejarah yang telah ditingkatkan dan menggelar 3 pertandingan fase grup serta satu pertandingan babak 16 besar

Pembagian Pertandingan Fase Grup: Setiap stadion akan menggelar pertandingan dari sedikitnya dua grup berbeda agar penggemar setempat dapat menyaksikan beragam tim nasional yang berlaga.

Keuntungan Bermain di Kandang: Para tuan rumah bersama yang berhasil lolos melalui Kualifikasi Eropa dijamin memainkan ketiga pertandingan fase grup mereka di kandang sendiri.