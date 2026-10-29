Paket hospitality resmi untuk UEFA EURO 2028 baru saja dirilis dan kini tersedia melalui penyedia hospitality resmi. Jadi, inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan tiket sekarang juga.

Di mana pun Anda berada di Britania Raya, pertandingan sepakbola internasional kelas atas akan berlangsung tak jauh dari Anda. Penggemar dapat menyesuaikan pengalaman mereka dengan mengikuti tim nasional favorit, memilih stadion tertentu, atau memastikan tempat di partai final yang bersejarah.

Simak panduan GOAL tentang tiket hospitality UEFA Euro 2028, tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan UEFA Euro 2028 berlangsung?

UEFA Euro 2028 dimulai pada 9 Juni di Cardiff.

Total 51 pertandingan akan dimainkan, dengan partai final berlangsung di Stadion Wembley pada 9 Juli.

Turnamen ini menghadirkan sepakbola internasional yang memukau di dekat Anda, dengan pertandingan digelar di sembilan stadion bersejarah di empat negara.

Kota-kota tuan rumah UEFA Euro 2028 mencakup Cardiff dan Dublin, serta Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, dan London yang memiliki antusiasme besar terhadap sepakbola.

Jenis tiket UEFA Euro 2028 apa yang tersedia saat ini?

Jenis tiket Ringkasan Pesan tiket Venue Series Menjamin akses ke fasilitas hospitality resmi untuk semua pertandingan di stadion tertentu. Pesan tiket Follow My Team Memberikan akses ke pertandingan tim pilihan Anda hingga babak perempat-final. Pesan tiket Single Match Experience Pilih satu pertandingan yang wajib ditonton untuk dihadiri dengan fasilitas hospitality resmi. Pesan tiket Final Round Series Menjamin akses ke fasilitas hospitality resmi untuk tiga pertandingan terbesar di Stadion Wembley: kedua laga semi-final dan partai final. Pesan tiket

Jenis paket hospitality UEFA Euro 2028 yang tersedia:

Jenis hospitality Kategori Ringkasan Skybox Suite mewah Pengalaman hospitality privat paling eksklusif. Menawarkan penggunaan eksklusif skybox mewah dengan staf khusus. Termasuk santapan gourmet di dalam skybox, minuman premium termasuk sampanye, dan akses langsung ke kursi premium stadion di depan skybox. BEYOND Platinum Lounge unggulan Ruang berkumpul super-premium yang hanya tersedia di stadion tertentu (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton, dan Manchester City). Menawarkan lounge bersama yang eksklusif dan berkapasitas terbatas, dengan menu khusus dari koki ternama, minuman mewah, parkir prioritas (tergantung ketersediaan), hadiah kenang-kenangan premium, dan kursi empuk di lokasi utama dekat bagian tengah stadion. Platinum Lounge kelas utama Pengalaman hospitality bersama kelas satu di lounge stadion bergaya restoran yang elegan. Termasuk santapan à la carte dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. Prestige Hospitality premium Pengalaman lounge kontemporer setara kelas bisnis, yang berada di dalam atau di dekat stadion. Menawarkan menu pilihan, sajian minuman premium, dan kursi stadion kategori tertinggi dengan pemandangan yang sangat baik. Club Hospitality santai Tempat hospitality bersama dengan suasana santai, meriah, dan menyenangkan, di dalam atau di dekat stadion. Menawarkan hiburan yang semarak, makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam paket, serta kursi di lokasi yang bagus. Supporters Club Hospitality penggemar Tempat bersama bertema tim yang disesuaikan dengan pertandingan tertentu. Termasuk makanan, minuman, dan kursi untuk menyaksikan pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality UEFA Euro 2028?

Melalui kemitraan baru, Seat Unique ditunjuk sebagai Platform Penjualan Online Resmi di Britania Raya dan Irlandia untuk BEYOND Hospitality 28 AG, Penyedia Hospitality Resmi UEFA EURO 2028.

Kerja sama ini memastikan penggemar sepakbola dapat memperoleh akses premium yang terjamin ke pertandingan-pertandingan paling dinantikan pada 2028 melalui proses pemesanan yang tepercaya dan lancar.

Hospitality resmi menawarkan lebih dari sekadar pertandingan sepakbola selama 90 menit. Paket-paket ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman mewah pada hari pertandingan, memadukan pemandangan terbaik di stadion dengan santapan kelas dunia, minuman gratis, dan hiburan eksklusif.

Baik untuk menjamu klien perusahaan, merayakan bersama keluarga, maupun menikmati ajang olahraga bersejarah bersama teman, paket-paket ini menawarkan lingkungan premium untuk merasakan atmosfer hari pertandingan dan kemeriahan turnamen.

Karena UEFA Euro 2028 digelar di stadion-stadion Britania Raya dan Irlandia yang menjadi tolok ukur kualitas, fasilitas hospitality kelas atas sudah tersedia di sana. Karena itu, sajian makanan dan minumannya direncanakan menghadirkan pengalaman kuliner yang mendalam dan ditangani oleh koki-koki ternama.

Berapa harga tiket hospitality UEFA Euro 2028?

Harga paket hospitality mulai dari £900 per orang dan mencapai £3.550 atau lebih, tergantung tingkat kemewahan, pentingnya pertandingan, dan stadion.

Paket hospitality & struktur harga

Paket dibagi ke dalam beberapa tingkatan yang memadukan santapan mewah, hiburan, dan kursi premium. Harga awal resmi untuk setiap tingkatan meliputi:

Supporters Club / Club (Mulai dari £900 per orang) : Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman tanpa batas, hiburan di lokasi, dan tiket pertandingan yang terjamin.

: Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman tanpa batas, hiburan di lokasi, dan tiket pertandingan yang terjamin. Prestige (Mulai dari £1.450 per orang) : Pengalaman lounge kontemporer setara kelas bisnis dengan menu pilihan, minuman premium, dan beberapa pemandangan stadion terbaik yang tersedia.

: Pengalaman lounge kontemporer setara kelas bisnis dengan menu pilihan, minuman premium, dan beberapa pemandangan stadion terbaik yang tersedia. Platinum (Mulai dari £1.950 per orang) : Pengalaman lounge mewah bersama kelas utama, dengan santapan à la carte kelas atas dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi.

: Pengalaman lounge mewah bersama kelas utama, dengan santapan à la carte kelas atas dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. BEYOND Platinum (Mulai dari £3.550 per orang) : Lounge sosial unggulan yang sangat premium, dengan santapan pilihan yang disiapkan secara istimewa, pilihan minuman kelas atas, dan pemandangan lapangan yang luar biasa.

: Lounge sosial unggulan yang sangat premium, dengan santapan pilihan yang disiapkan secara istimewa, pilihan minuman kelas atas, dan pemandangan lapangan yang luar biasa. Skybox (Mulai dari £2.400 per orang / Skybox utuh hingga €1,49 juta): Fasilitas hospitality di suite privat paling eksklusif untuk rombongan. Paket suite utuh untuk perusahaan atau penggunaan pribadi mencapai €1,49 juta untuk suite eksekutif berkapasitas besar (50 kursi) yang mencakup seluruh rangkaian pertandingan di satu stadion (rata-rata sekitar €4.300 per orang per pertandingan).

Tanpa harga dinamis: Berbeda dengan tren terkini pada ajang olahraga dan hiburan langsung, penyedia resmi telah mengonfirmasi bahwa harga ditetapkan dan tidak akan melonjak secara dinamis berdasarkan permintaan.

Di stadion mana UEFA Euro 2028 digelar?

Stadion (Kota & Negara) Kapasitas Jumlah pertandingan Informasi & Fakta Stadion Wembley (London, Inggris) ~90.000 8 pertandingan Menggelar partai final, kedua semi-final, 1 laga perempat-final, dan 4 pertandingan grup Stadion Principality (Cardiff, Wales) ~74.000 6 pertandingan Menggelar pertandingan pembuka turnamen Stadion Tottenham Hotspur (London, Inggris) ~62.850 5 pertandingan Stadion ultramodern dengan lapangan yang sepenuhnya dapat ditarik Stadion Etihad (Manchester, Inggris) ~61.000 5 pertandingan Sedang diperluas untuk menjadi salah satu pusat utama di wilayah utara Stadion Hill Dickinson (Liverpool, Inggris) ~53.000 5 pertandingan Stadion baru berteknologi mutakhir di tepi Sungai Mersey St James' Park (Newcastle, Inggris) ~52.350 5 pertandingan Terkenal dengan atmosfer penuh gairah dan tribune satu tingkat yang curam Hampden Park (Glasgow, Skotlandia) ~52.032 6 pertandingan Markas bersejarah sepakbola Skotlandia yang menggelar pertandingan grup dan fase gugur Stadion Aviva (Dublin, Irlandia) ~51.700 7 pertandingan Stadion dengan arsitektur lengkung yang khas, menggelar pertandingan hingga babak perempat-final Villa Park (Birmingham, Inggris) ~50.000+ 4 pertandingan Stadion bersejarah yang telah ditingkatkan fasilitasnya, menggelar 3 pertandingan fase grup dan satu laga babak 16 besar

Pembagian pertandingan fase grup: Setiap stadion akan menggelar pertandingan dari setidaknya dua grup berbeda agar penggemar setempat dapat menyaksikan beragam negara peserta.

Keuntungan bermain di kandang: Sesama tuan rumah yang berhasil lolos melalui Kualifikasi Eropa dijamin memainkan ketiga pertandingan fase grup mereka di kandang.