Paket hospitalitas resmi untuk UEFA Euro 2028 baru saja dirilis dan kini tersedia melalui penyedia hospitalitas resmi. Jadi, inilah kesempatan Anda jika ingin memastikan tiket sekarang juga.

Di mana pun Anda berada di Inggris Raya, sepakbola internasional kelas atas akan hadir tak jauh dari Anda. Penggemar dapat menyesuaikan pengalaman mereka dengan mengikuti tim nasional favorit, memilih stadion tertentu, atau memastikan tempat untuk menyaksikan Final yang bersejarah.

Simak panduan GOAL mengenai tiket hospitalitas UEFA Euro 2028, tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan UEFA Euro 2028 digelar?

UEFA Euro 2028 dimulai pada 9 Juni di Cardiff.

Total 51 pertandingan akan dimainkan, dengan Final berlangsung di Stadion Wembley pada 9 Juli.

Turnamen ini menghadirkan sepakbola internasional yang memukau ke dekat tempat tinggal Anda, dengan pertandingan digelar di sembilan lokasi bersejarah di empat negara.

Kota tuan rumah UEFA Euro 2028 meliputi Cardiff dan Dublin, serta kota-kota dengan gairah sepakbola yang besar, yakni Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, dan London.

Jenis tiket UEFA Euro 2028 apa saja yang tersedia sekarang?

Jenis Tiket Ringkasan Pesan Tiket Venue Series Memastikan akses hospitalitas resmi untuk semua pertandingan di stadion tertentu. Pesan Tiket Follow My Team Memberikan akses ke pertandingan tim pilihan Anda hingga babak perempat-final. Pesan Tiket Single Match Experience Pilih satu pertandingan yang wajib disaksikan dengan layanan hospitalitas resmi. Pesan Tiket Final Round Series Memastikan akses hospitalitas resmi untuk tiga pertandingan terbesar di Stadion Wembley: kedua semi-final dan Final. Pesan Tiket

Jenis paket hospitalitas UEFA Euro 2028 yang tersedia:

Jenis Hospitalitas Kategori Ringkasan Skybox Ruang privat mewah Pengalaman hospitalitas privat paling eksklusif. Menawarkan penggunaan eksklusif skybox mewah dengan staf khusus. Termasuk santapan mewah di dalam skybox, minuman premium termasuk sampanye, dan akses langsung ke kursi premium stadion di depan skybox. BEYOND Platinum Lounge eksklusif Ruang berkumpul berkelas super-premium yang hanya tersedia di stadion tertentu (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton, dan Manchester City). Menawarkan lounge bersama yang eksklusif dan berkapasitas terbatas, dengan menu khusus dari koki ternama, minuman mewah, parkir prioritas (tergantung ketersediaan), cendera mata premium, serta kursi empuk di posisi utama dekat bagian tengah stadion. Platinum Lounge kelas utama Pengalaman hospitalitas bersama kelas satu di lounge stadion elegan bergaya restoran. Termasuk hidangan à la carte dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi. Prestige Hospitalitas premium Pengalaman lounge kontemporer setara kelas bisnis, yang terletak di dalam atau di dekat stadion. Menawarkan menu pilihan, minuman premium, dan kursi stadion kategori tertinggi dengan pemandangan sangat baik. Club Hospitalitas santai Tempat hospitalitas bersama yang santai, meriah, dan menyenangkan, di dalam atau di dekat stadion. Menawarkan hiburan yang semarak, makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam paket, serta kursi dengan posisi bagus. Supporters Club Hospitalitas penggemar Tempat bersama bertema tim yang disesuaikan dengan pertandingan tertentu. Termasuk makanan, minuman, dan kursi untuk menyaksikan pertandingan.

Bagaimana cara membeli tiket hospitalitas UEFA Euro 2028?

Melalui kemitraan baru, Seat Unique ditunjuk sebagai Platform Penjualan Daring Resmi di Inggris Raya dan Irlandia bagi BEYOND Hospitality 28 AG, Penyedia Hospitalitas Resmi UEFA Euro 2028.

Kerja sama ini memastikan penggemar sepakbola dapat memperoleh akses premium yang terjamin ke pertandingan-pertandingan paling dinantikan pada 2028 melalui proses pemesanan yang tepercaya dan lancar.

Hospitalitas resmi menawarkan lebih dari sekadar pertandingan sepakbola selama 90 menit. Paket-paketnya dirancang untuk memberikan pengalaman mewah pada hari pertandingan, memadukan pemandangan terbaik di stadion dengan santapan kelas dunia, minuman tanpa biaya tambahan, dan hiburan eksklusif.

Baik untuk menjamu klien perusahaan, merayakan momen bersama keluarga, maupun menikmati ajang olahraga bersejarah bersama teman, paket-paket ini menawarkan lingkungan premium untuk meresapi atmosfer hari pertandingan dan suasana turnamen.

Karena UEFA Euro 2028 digelar di stadion-stadion Inggris Raya dan Irlandia yang menetapkan standar tinggi, fasilitas hospitalitas kelas atas sudah tersedia di sana. Karena itu, program makanan dan minumannya direncanakan menghadirkan pengalaman kuliner mendalam yang ditangani koki-koki ternama.

Berapa harga tiket hospitalitas UEFA Euro 2028?

Harga paket hospitalitas mulai dari £900 per orang dan mencapai £3.550 atau lebih, bergantung pada tingkat kemewahan, pentingnya pertandingan, dan stadion.

Paket hospitalitas dan struktur harga

Paket dibagi ke dalam beberapa tingkatan yang memadukan santapan mewah, hiburan, dan kursi premium. Harga awal resmi untuk setiap tingkatan meliputi:

Supporters Club / Club (Mulai dari £900 per orang) : Tingkatan awal yang berfokus pada penggemar. Menawarkan suasana meriah dengan makanan favorit, minuman yang terus tersedia, hiburan di lokasi, dan tiket pertandingan yang terjamin.

Prestige (Mulai dari £1.450 per orang) : Pengalaman lounge kontemporer setara kelas bisnis, dengan menu pilihan, minuman premium, dan beberapa pemandangan stadion terbaik yang tersedia.

Platinum (Mulai dari £1.950 per orang) : Pengalaman lounge mewah bersama kelas utama, dengan santapan à la carte kelas atas dan akses langsung ke kursi premium kategori tertinggi.

BEYOND Platinum (Mulai dari £3.550 per orang) : Lounge eksklusif untuk bersosialisasi yang berkelas sangat tinggi, dengan santapan pilihan yang disajikan secara istimewa, pilihan minuman kelas atas, dan pemandangan lapangan yang luar biasa.

Skybox (Mulai dari £2.400 per orang / Skybox penuh hingga €1,49 juta) : Layanan hospitalitas di ruang privat paling eksklusif untuk kelompok. Paket seluruh skybox untuk perusahaan atau kelompok privat mencapai €1,49 juta untuk suite eksekutif berkapasitas besar (50 kursi) yang mencakup seluruh rangkaian pertandingan di satu stadion (rata-rata sekitar €4.300 per orang per pertandingan).

Tanpa harga dinamis: Berbeda dari tren belakangan ini pada acara olahraga dan hiburan langsung, penyedia resmi telah mengonfirmasi bahwa harga ditetapkan dan tidak akan melonjak secara dinamis mengikuti permintaan.

Di stadion mana saja UEFA Euro 2028 digelar?

Stadion (Kota & Negara) Kapasitas Jumlah pertandingan Informasi & Fakta Stadion Wembley (London, Inggris) ~90.000 8 pertandingan Menggelar Final, kedua semi-final, 1 perempat-final, dan 4 pertandingan grup Stadion Principality (Cardiff, Wales) ~74.000 6 pertandingan Menggelar pertandingan pembuka turnamen Stadion Tottenham Hotspur (London, Inggris) ~62.850 5 pertandingan Stadion sangat modern dengan lapangan yang dapat ditarik sepenuhnya Stadion Etihad (Manchester, Inggris) ~61.000 5 pertandingan Menjalani perluasan untuk menjadi pusat utama di wilayah utara Stadion Hill Dickinson (Liverpool, Inggris) ~53.000 5 pertandingan Stadion baru berfasilitas mutakhir di tepi Sungai Mersey St James' Park (Newcastle, Inggris) ~52.350 5 pertandingan Terkenal dengan atmosfer penuh gairah dan tribune satu tingkat yang curam Hampden Park (Glasgow, Skotlandia) ~52.032 6 pertandingan Kandang bersejarah sepakbola Skotlandia, yang menggelar pertandingan grup dan fase gugur Stadion Aviva (Dublin, Irlandia) ~51.700 7 pertandingan Stadion melengkung dengan arsitektur unik yang menggelar pertandingan hingga babak perempat-final Villa Park (Birmingham, Inggris) ~50.000+ 4 pertandingan Stadion bersejarah yang telah ditingkatkan fasilitasnya, menggelar 3 pertandingan fase grup dan satu pertandingan babak 16 besar

Pembagian pertandingan fase grup: Setiap stadion akan menggelar pertandingan dari sedikitnya dua grup berbeda agar penggemar setempat dapat menyaksikan beragam negara peserta.

Keuntungan bermain di kandang: Tuan rumah bersama yang berhasil lolos melalui Kualifikasi Eropa dijamin memainkan ketiga pertandingan fase grup mereka di negara sendiri.



