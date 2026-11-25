Piala Dunia Wanita FIFA 2027 akan mempertemukan 32 negara di Brasil pada 24 Juni hingga 25 Juli 2027. Ini akan menjadi edisi pertama turnamen tersebut yang digelar di Amerika Selatan.

Juara bertahan Spanyol, tuan rumah Brasil, Prancis, Jerman, dan Australia sudah lolos. Para penggemar pun akan segera mendapat kesempatan pertama untuk memesan tempat duduk. FIFA membuka penjualan tiket Tahap 1 pada 1 Desember 2026, menjelang Pengundian Final pada 11 Desember, dengan paket beberapa pertandingan mulai dari hanya $5 per laga.

GOAL menyajikan seluruh jadwal tahap penjualan yang telah dikonfirmasi, informasi prapenjualan, serta panduan langkah demi langkah untuk membeli tiket Piala Dunia Wanita 2027.

Kapan tiket Piala Dunia Wanita 2027 mulai dijual?

FIFA telah mengonfirmasi penjualan tiket Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil akan berlangsung dalam empat tahap:

Tahap 1 (Paket Beberapa Pertandingan): Dibuka pada Selasa, 1 Desember 2026 , pukul 10.00 waktu Brasil (08.00 ET / 13.00 waktu Inggris / 14.00 CET) dan ditutup pada Selasa, 8 Desember 2026 , pukul 10.00 waktu Brasil. Penjualan berlaku berdasarkan urutan pembelian, tanpa undian, dengan pilihan Brazil Team Pass, Arena Pass, dan Flex Pass.

Dibuka pada , pukul 10.00 waktu Brasil (08.00 ET / 13.00 waktu Inggris / 14.00 CET) dan ditutup pada , pukul 10.00 waktu Brasil. Penjualan berlaku berdasarkan urutan pembelian, tanpa undian, dengan pilihan Brazil Team Pass, Arena Pass, dan Flex Pass. Tahap 2 (Prapenjualan Visa): Dibuka setelah Pengundian Final pada Jumat, 11 Desember 2026 , setelah seluruh pasangan pertandingan dan waktu sepak mula ditetapkan. Periode ini khusus bagi pemegang kartu kredit dan debit Visa.

Dibuka setelah Pengundian Final pada , setelah seluruh pasangan pertandingan dan waktu sepak mula ditetapkan. Periode ini khusus bagi pemegang kartu kredit dan debit Visa. Tahap 3 dan 4 (Penjualan Umum): Dua tahap penjualan tambahan yang terbuka bagi seluruh penggemar akan menyusul prapenjualan Visa. Tanggal pasti pembukaannya akan diumumkan FIFA.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 24 Juni 2027, belum ditentukan Laga pembuka (laga pertama Brasil di fase grup) Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Tiket 29 Juni 2027, belum ditentukan Laga kedua Brasil di fase grup Arena Itaquera, Sao Paulo Tiket 4 Juli 2027, belum ditentukan Laga ketiga Brasil di fase grup Estadio Nacional, Brasilia Tiket 10–13 Juli 2027, belum ditentukan Babak 16 besar Seluruh 8 stadion tuan rumah, Brasil Tiket 16 Juli 2027, belum ditentukan Perempat-final 1 & 2 Estadio Mineirao, Belo Horizonte & Maracana, Rio de Janeiro Tiket 17 Juli 2027, belum ditentukan Perempat-final 3 & 4 Arena Castelao, Fortaleza & Arena Itaquera, Sao Paulo Tiket 20 Juli 2027, belum ditentukan Semifinal 1 Arena Itaquera, Sao Paulo Tiket 21 Juli 2027, belum ditentukan Semifinal 2 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Tiket 24 Juli 2027, belum ditentukan Perebutan tempat ketiga Arena Itaquera, Sao Paulo Tiket 25 Juli 2027, belum ditentukan Final Piala Dunia Wanita 2027 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Wanita 2027?

Tiket resmi Piala Dunia Wanita 2027 dijual langsung melalui FIFA.com/tickets. Karena tiket Tahap 1 dijual berdasarkan urutan pembelian hingga alokasinya habis, persiapan sangat penting:

Buat FIFA ID lebih awal: Daftarkan akun gratis Anda di FIFA.com/tickets sebelum 1 Desember agar tidak tertunda saat mengantre secara daring pada pagi hari pembukaan penjualan. Pilih paket Tahap 1: Tentukan apakah Anda ingin mengikuti Brasil (Brazil Team Pass), menonton di satu kota tuan rumah (Arena Pass), atau memilih tiga pertandingan yang memenuhi syarat (Flex Pass). Periksa metode pembayaran: Seluruh pembelian resmi diproses dalam real Brasil (BRL). Visa adalah mitra pembayaran pilihan FIFA, meski metode pembayaran lain diterima pada Tahap 1. Untuk Tahap 2 setelah pengundian 11 Desember, kartu debit atau kredit Visa diperlukan.

Karena paket yang banyak diminati dan tiket pertandingan fase gugur bisa cepat habis,Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Piala Dunia Wanita 2027?

Harga tiket resmi di FIFA.com/tickets dibagi menurut kategori tempat duduk Kategori 1, Kategori 2, dan Kategori 3. Seluruh harga sudah termasuk pajak:

Tempat duduk termurah dalam paket: Harga tempat duduk per pertandingan dalam paket Tahap 1 dimulai dari hanya USD 5 (BRL 30) per laga di Kategori 3.

Harga tempat duduk per pertandingan dalam paket Tahap 1 dimulai dari hanya per laga di Kategori 3. Flex Pass (Tiga Pertandingan): Penggemar yang memilih tiga pertandingan yang memenuhi syarat dapat menyusun paket lengkap dengan harga mulai dari kurang dari USD 18 (BRL 100) .

Penggemar yang memilih tiga pertandingan yang memenuhi syarat dapat menyusun paket lengkap dengan harga mulai dari kurang dari . Brazil Team Pass: Akses yang dijamin ke ketiga pertandingan Brasil di fase grup dimulai dari USD 36 (BRL 205) di Kategori 3.

Akses yang dijamin ke ketiga pertandingan Brasil di fase grup dimulai dari di Kategori 3. Arena Pass: Mencakup pertandingan di satu stadion hingga dan termasuk perempat-final jika berlaku, dengan penghematan 27% dibandingkan membeli tiket satuan. Kelompok yang memenuhi syarat juga berhak mendapat potongan harga 50% berdasarkan hukum Brasil.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti Ticombo menawarkan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir. Harga di pasar sekunder akan bervariasi menurut permintaan untuk tiap pertandingan setelah alokasi resmi dirilis.

Semua yang perlu diketahui tentang tiket Piala Dunia Wanita 2027

Memahami tiga paket Tahap 1 akan membantu Anda mendapatkan tempat duduk termurah sebelum penjualan tiket pertandingan satuan dimulai:

Brazil Team Pass: Memberikan akses ke ketiga pertandingan tuan rumah Brasil di fase grup, yakni di Rio de Janeiro (24 Juni), Sao Paulo (29 Juni), dan Brasilia (4 Juli).

Memberikan akses ke ketiga pertandingan tuan rumah Brasil di fase grup, yakni di Rio de Janeiro (24 Juni), Sao Paulo (29 Juni), dan Brasilia (4 Juli). Arena Pass: Cocok bagi penggemar yang menetap di satu kota tuan rumah. Paket ini mencakup semua pertandingan di stadion pilihan Anda hingga babak 16 besar (Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador) atau hingga perempat-final (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza). Semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final tidak termasuk.

Cocok bagi penggemar yang menetap di satu kota tuan rumah. Paket ini mencakup semua pertandingan di stadion pilihan Anda hingga babak 16 besar (Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador) atau hingga perempat-final (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza). Semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final tidak termasuk. Flex Pass: Memungkinkan Anda memilih tiga pertandingan yang memenuhi syarat sepanjang turnamen. Pilihan tersebut dapat mencakup paling banyak satu pertandingan Brasil di fase grup atau satu semifinal, tetapi tidak mencakup final dan perebutan tempat ketiga.

Delapan stadion ikonis Brasil dari Piala Dunia pria 2014 akan menggelar seluruh 64 pertandingan: Rio de Janeiro (Maracana), Sao Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirao), Brasilia (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova), dan Recife (Arena de Pernambuco).