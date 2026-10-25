Cara mendapatkan tiket World Rugby Nations Championship 2026: Jadwal akhir pekan final, harga tiket di Twickenham, dan lainnya

Edisi perdana Rugby Nations Championship mendekati akhir yang mendebarkan, dengan akhir pekan final bersejarah yang pertama kali digelar dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November (Jumat–Minggu) di Allianz Stadium, Twickenham.

Permintaan tiket diperkirakan tinggi, jadi jangan tunda. Pesan tiket Anda hari ini.

Turnamen baru ini menggantikan laga persahabatan yang berdiri sendiri dengan klasemen liga yang menjadi pertaruhan. Dua belas tim rugbi elite dunia dibagi ke dalam dua grup berdasarkan wilayah geografis.

Terlepas dari posisi akhir masing-masing dari dua belas tim pada fase grup, semuanya akan bermain pada akhir pekan final. Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026 digelar?

Setelah fase grup Nations Championship 2026 selesai, akhir pekan final akan berlangsung pada Jumat, 27 November hingga Minggu, 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama untuk menentukan juara keseluruhan digelar pada Minggu, 29 November pukul 16:40 (GMT).

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Jumat, 27 November (16:40) Perebutan tempat ke-11: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Jumat, 27 November (20:10) Perebutan tempat ke-5: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (13:10) Perebutan tempat ke-9: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 November (16:40) Perebutan tempat ke-3: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (13:10) Perebutan tempat ke-7: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Minggu, 29 November (16:40) Final: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket

Cara membeli tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026

Penjualan tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis menurut jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Pra-penjualan untuk klub & pemegang debenture : Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas (seperti pemegang debenture dan klub anggota) pada Januari 2026.

Penjualan umum akhir pekan final : Tiket untuk akhir pekan puncak di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.

Penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk menjelang acara juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: Setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu untuk perlombaan.

Berapa harga tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026?

Untuk tiket harian yang mencakup dua pertandingan (serta paket tiket beberapa hari) selama akhir pekan final, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125

Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180

Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280

Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari) : Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pantau situs resmi kompetisi dan situs resmi masing-masing tim nasional saat waktunya semakin dekat untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket premium dan tiket hospitality World Rugby Nations Championship 2026

Dalam rugbi union, hospitality adalah sebutan untuk paket premium pada hari pertandingan yang menawarkan pengalaman lebih dari tiket biasa.

Pengalaman ini dapat berupa akses ke lounge dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati suasana, pilihan bersantap mulai dari prasmanan hingga hidangan beberapa sajian, bahkan suite pribadi untuk tamu dalam jumlah terbatas.

Paket dan tiket resmi dapat dibeli langsung melalui saluran resmi:

Pemesanan langsung secara daring : Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship maupun situs masing-masing tim.

Penyedia hospitality resmi : Agen hospitality eksklusif Allianz Stadium juga menangani alokasi paket premium. Anda dapat melihat fasilitas dalam setiap paket dan menyelesaikan pemesanan melalui situs Keith Prowse.

Tim mana saja yang tampil di World Rugby Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup geografis berisi enam tim:

Tim Belahan Bumi Utara Tim Belahan Bumi Selatan Inggris Argentina Prancis Australia Irlandia Fiji Italia Jepang Skotlandia Selandia Baru Wales Afrika Selatan

Bagaimana format kompetisi World Rugby Nations Championship?

Alih-alih menjalani rangkaian beberapa laga uji coba melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis seberang satu kali dalam dua periode berbeda:

Seri Musim Panas (Putaran 1–3) : Dimainkan pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk menjalani laga tandang.

Seri Musim Gugur (Putaran 4–6) : Dimainkan pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk menjalani tiga putaran tersisa di stadion-stadion ikonis Eropa.

Klasemen: Meski tim hanya menghadapi lawan dari grup seberang, hasil dan poin bonus mereka dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan performa mereka melawan tim-tim dari selatan).

Akhir pekan final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada penghujung November.

Setiap tim bertandang ke London untuk memainkan laga penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi yang sama persis dalam grup seberang.

Final utama : Tim peringkat pertama Belahan Bumi Utara menghadapi tim peringkat pertama Belahan Bumi Selatan. Pemenangnya dinobatkan sebagai juara resmi Nations Championship.

Laga penentuan peringkat : Peringkat kedua melawan peringkat kedua menentukan posisi ketiga secara keseluruhan, peringkat ketiga melawan peringkat ketiga menentukan posisi kelima, dan seterusnya hingga peringkat keenam melawan peringkat keenam.

Persaingan antarbela­han bumi : Sistem poin bergaya Ryder Cup mencatat keunggulan keseluruhan antara kedua belahan bumi sepanjang akhir pekan final.



