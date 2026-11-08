Cara mendapatkan tiket World Rugby Nations Championship 2026: Inggris vs Selandia Baru, Prancis vs Afrika Selatan, jadwal turnamen, harga tiket, dan lainnya

Program tradisional laga internasional musim gugur dan tur musim panas rugby union telah dirombak menjadi World Rugby Nations Championship, sebuah turnamen global terpadu yang dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya pada November ini. Ingin menyaksikan langsung aksi para pemain dan tim terbaik olahraga ini? Pesan tiket Anda sekarang.

Kompetisi baru yang digelar dua tahun sekali ini dirancang untuk menghapus laga persahabatan yang tidak memiliki arti kompetitif dengan menghadirkan klasemen, pertandingan antartim dari belahan bumi yang berbeda, serta laga final sebagai puncak musim di Twickenham (Minggu, 29 November).

Tiga putaran pertandingan berlangsung di Belahan Bumi Selatan selama musim panas. Kini, perhatian beralih ke Belahan Bumi Utara untuk tiga putaran terakhir dan rangkaian laga final.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL mengenai cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Bagaimana jadwal pertandingan World Rugby Nations Championship 2026?

Tanggal (& waktu setempat) Putaran & pertandingan Tiket Lokasi Jumat, 13 November (21.10) Putaran 5: Prancis vs Afrika Selatan Tiket Stade de France, Paris Sabtu, 14 November (12.40) Putaran 5: Italia vs Argentina Tiket Stadio Luigi Ferraris, Genoa Sabtu, 14 November (14.10) Putaran 5: Wales vs Selandia Baru Tiket Principality Stadium, Cardiff Sabtu, 14 November (16.40) Putaran 5: Inggris vs Jepang Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 14 November (20.10) Putaran 5: Irlandia vs Fiji Tiket Aviva Stadium, Dublin Minggu, 15 November (15.10) Putaran 5: Skotlandia vs Australia Tiket Murrayfield Stadium, Edinburgh Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Skotlandia vs Jepang Tiket Murrayfield Stadium, Edinburgh Sabtu, 21 November (16.40) Putaran 6: Irlandia vs Afrika Selatan Tiket Aviva Stadium, Dublin Sabtu, 21 November (17.40) Putaran 6: Italia vs Fiji Tiket Stadio Friuli, Udine Sabtu, 21 November (20.10) Putaran 6: Wales vs Australia Tiket Principality Stadium, Cardiff Sabtu, 21 November (21.10) Putaran 6: Prancis vs Argentina Tiket Stade de France, Paris Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat ke-5: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat ke-9: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ke-3: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ke-7: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Minggu, 29 November (16.40) Final: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London

Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket terpadu turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing, bergantung pada pertandingannya.

Akhir Pekan Final (27–29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket untuk masing-masing pertandingan fase grup dijual langsung oleh federasi negara tuan rumah. Anda dapat membelinya melalui portal resmi federasi tersebut.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Prapenjualan untuk klub & pemegang hak debentur : Periode paling awal bagi kelompok prioritas (seperti pemegang hak debentur dan klub anggota) dibuka pada Januari 2026.

: Periode paling awal bagi kelompok prioritas (seperti pemegang hak debentur dan klub anggota) dibuka pada Januari 2026. Penjualan umum Akhir Pekan Final : Tiket untuk akhir pekan puncak kompetisi di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.

: Tiket untuk akhir pekan puncak kompetisi di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026. Penjualan umum fase grup: Masing-masing negara membuka penjualan secara bertahap. Sebagai contoh, akses pembelian tiket umum untuk pertandingan di Principality Stadium (Wales) dibuka pada April 2026, setelah periode prioritas bagi anggota.

Meski pusat penjualan tiket terpadu turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Nations Championship mendatang dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk memperoleh tiket.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship 2026?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk “Akhir Pekan Final” di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk hari pertandingan dengan dua laga (dan tiket paket beberapa hari) selama “Akhir Pekan Final”, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125

: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180

: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280

: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280 Tiket paket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket paket dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pertandingan fase grup November (berdasarkan negara tuan rumah)

Harga tiket standar dewasa untuk masing-masing pertandingan fase grup yang diselenggarakan oleh tim-tim Belahan Bumi Utara adalah sebagai berikut:

Inggris (Allianz Stadium, Twickenham)

vs Jepang: £51–£103

vs Australia: £79–£166

vs Selandia Baru: £103–£238

Irlandia (Aviva Stadium, Dublin)

vs Fiji: €30–€120

vs Argentina: €40–€180

vs Afrika Selatan: €55–€210

Skotlandia (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

vs Jepang: £30–£65

vs Australia: £40–£100

vs Selandia Baru: £85–£160

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

vs Jepang: £26–£66

vs Australia: £38–£78

vs Selandia Baru: £68–£128

Prancis

vs Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Harga tiket mulai dari €30

vs Afrika Selatan (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai dari €30

vs Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai dari €25

Italia

vs Afrika Selatan (Allianz Stadium, Turin): Harga tiket mulai dari €32

vs Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genoa): Harga tiket mulai dari €12

vs Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Harga tiket mulai dari €35

Pantau situs resmi kompetisi dan situs tim nasional masing-masing menjelang pertandingan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Kapan World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

World Rugby Nations Championship 2026 edisi perdana berlangsung dari 4 Juli hingga 29 November. Turnamen ini terbagi menjadi dua periode kompetisi yang berbeda, kemudian ditutup dengan rangkaian laga final:

Seri Musim Panas (Putaran 1–3) : Berlangsung dari 4 Juli hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan.

: Berlangsung dari 4 Juli hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan. Seri Musim Gugur (Putaran 4–6) : Dimulai kembali dari 6 November hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan memainkan pertandingan di utara.

: Dimulai kembali dari 6 November hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan memainkan pertandingan di utara. Akhir Pekan Final: Digelar dari 27 November hingga 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final untuk menentukan juara keseluruhan berlangsung pada Minggu, 29 November.

Tim mana saja yang berlaga di Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup geografis, masing-masing berisi enam tim:

Tim Belahan Bumi Utara Tim Belahan Bumi Selatan Inggris Argentina Prancis Australia Irlandia Fiji Italia Jepang Skotlandia Selandia Baru Wales Afrika Selatan

Bagaimana format kompetisi Nations Championship?

Alih-alih memainkan rangkaian beberapa laga melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis lain masing-masing satu kali dalam dua periode berbeda:

Seri Musim Panas (Putaran 1–3) : Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang mereka.

: Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang mereka. Seri Musim Gugur (Putaran 4–6): Digelar pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ternama Eropa.

Klasemen: Meski tim-tim hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil dan poin bonus mereka dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan performa mereka melawan tim-tim dari selatan).

Akhir Pekan Final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada akhir November.

Seluruh tim bertandang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis pada posisi yang sama persis di grup lainnya.