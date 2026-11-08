Cara mendapatkan tiket World Rugby Nations Championship 2026: Inggris vs Selandia Baru, Prancis vs Afrika Selatan, jadwal turnamen, harga tiket, dan lainnya

Program tradisional laga internasional musim gugur dan tur musim panas rugby union telah dirombak menjadi World Rugby Nations Championship, sebuah turnamen global terpadu yang dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya pada November ini. Ingin menyaksikan langsung aksi para pemain dan tim terbaik olahraga ini? Pesan tiket Anda sekarang.
Kompetisi baru yang digelar dua tahun sekali ini dirancang untuk menghapus laga persahabatan yang tidak memiliki arti kompetitif dengan menghadirkan klasemen, pertandingan antartim dari belahan bumi yang berbeda, serta laga final sebagai puncak musim di Twickenham (Minggu, 29 November).
Tiga putaran pertandingan berlangsung di Belahan Bumi Selatan selama musim panas. Kini, perhatian beralih ke Belahan Bumi Utara untuk tiga putaran terakhir dan rangkaian laga final.
Simak informasi tiket terbaru dari GOAL mengenai cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.
Bagaimana jadwal pertandingan World Rugby Nations Championship 2026?
Tanggal (& waktu setempat)
Putaran & pertandingan
Tiket
Lokasi
Jumat, 13 November (21.10)
Putaran 5: Prancis vs Afrika Selatan
Stade de France, Paris
Sabtu, 14 November (12.40)
Putaran 5: Italia vs Argentina
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Sabtu, 14 November (14.10)
Putaran 5: Wales vs Selandia Baru
Principality Stadium, Cardiff
Sabtu, 14 November (16.40)
Putaran 5: Inggris vs Jepang
Allianz Stadium, London
Sabtu, 14 November (20.10)
Putaran 5: Irlandia vs Fiji
Aviva Stadium, Dublin
Minggu, 15 November (15.10)
Putaran 5: Skotlandia vs Australia
Murrayfield Stadium, Edinburgh
Sabtu, 21 November (14.10)
Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru
Allianz Stadium, London
Sabtu, 21 November (14.10)
Putaran 6: Skotlandia vs Jepang
Murrayfield Stadium, Edinburgh
Sabtu, 21 November (16.40)
Putaran 6: Irlandia vs Afrika Selatan
Aviva Stadium, Dublin
Sabtu, 21 November (17.40)
Putaran 6: Italia vs Fiji
Stadio Friuli, Udine
Sabtu, 21 November (20.10)
Putaran 6: Wales vs Australia
Principality Stadium, Cardiff
Sabtu, 21 November (21.10)
Putaran 6: Prancis vs Argentina
Stade de France, Paris
Jumat, 27 November (16.40)
Perebutan peringkat ke-11: Belum ditentukan vs belum ditentukan
Allianz Stadium, London
Jumat, 27 November (20.10)
Perebutan peringkat ke-5: Belum ditentukan vs belum ditentukan
Allianz Stadium, London
Sabtu, 28 November (13.10)
Perebutan peringkat ke-9: Belum ditentukan vs belum ditentukan
Allianz Stadium, London
Sabtu, 28 November (16.40)
Perebutan peringkat ke-3: Belum ditentukan vs belum ditentukan
Allianz Stadium, London
Minggu, 29 November (13.10)
Perebutan peringkat ke-7: Belum ditentukan vs belum ditentukan
Allianz Stadium, London
Minggu, 29 November (16.40)
Final: Belum ditentukan vs belum ditentukan
Allianz Stadium, London
Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026
Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket terpadu turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing, bergantung pada pertandingannya.
- Akhir Pekan Final (27–29 November): Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.
- Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket untuk masing-masing pertandingan fase grup dijual langsung oleh federasi negara tuan rumah. Anda dapat membelinya melalui portal resmi federasi tersebut.
Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:
- Prapenjualan untuk klub & pemegang hak debentur: Periode paling awal bagi kelompok prioritas (seperti pemegang hak debentur dan klub anggota) dibuka pada Januari 2026.
- Penjualan umum Akhir Pekan Final: Tiket untuk akhir pekan puncak kompetisi di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.
- Penjualan umum fase grup: Masing-masing negara membuka penjualan secara bertahap. Sebagai contoh, akses pembelian tiket umum untuk pertandingan di Principality Stadium (Wales) dibuka pada April 2026, setelah periode prioritas bagi anggota.
Meski pusat penjualan tiket terpadu turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Nations Championship mendatang dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk memperoleh tiket.
Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship 2026?
Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk “Akhir Pekan Final” di Allianz Stadium (Twickenham), London.
Untuk hari pertandingan dengan dua laga (dan tiket paket beberapa hari) selama “Akhir Pekan Final”, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:
- Dua pertandingan pada Jumat, 27 November: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125
- Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180
- Dua pertandingan pada Minggu, 29 November: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280
- Tiket paket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket paket dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.
Pertandingan fase grup November (berdasarkan negara tuan rumah)
Harga tiket standar dewasa untuk masing-masing pertandingan fase grup yang diselenggarakan oleh tim-tim Belahan Bumi Utara adalah sebagai berikut:
Inggris (Allianz Stadium, Twickenham)
- vs Jepang: £51–£103
- vs Australia: £79–£166
- vs Selandia Baru: £103–£238
Irlandia (Aviva Stadium, Dublin)
- vs Fiji: €30–€120
- vs Argentina: €40–€180
- vs Afrika Selatan: €55–€210
Skotlandia (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)
- vs Jepang: £30–£65
- vs Australia: £40–£100
- vs Selandia Baru: £85–£160
Wales (Principality Stadium, Cardiff)
- vs Jepang: £26–£66
- vs Australia: £38–£78
- vs Selandia Baru: £68–£128
Prancis
- vs Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Harga tiket mulai dari €30
- vs Afrika Selatan (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai dari €30
- vs Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai dari €25
Italia
- vs Afrika Selatan (Allianz Stadium, Turin): Harga tiket mulai dari €32
- vs Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genoa): Harga tiket mulai dari €12
- vs Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Harga tiket mulai dari €35
Pantau situs resmi kompetisi dan situs tim nasional masing-masing menjelang pertandingan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Kapan World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?
World Rugby Nations Championship 2026 edisi perdana berlangsung dari 4 Juli hingga 29 November. Turnamen ini terbagi menjadi dua periode kompetisi yang berbeda, kemudian ditutup dengan rangkaian laga final:
- Seri Musim Panas (Putaran 1–3): Berlangsung dari 4 Juli hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan.
- Seri Musim Gugur (Putaran 4–6): Dimulai kembali dari 6 November hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan memainkan pertandingan di utara.
- Akhir Pekan Final: Digelar dari 27 November hingga 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final untuk menentukan juara keseluruhan berlangsung pada Minggu, 29 November.
Tim mana saja yang berlaga di Nations Championship 2026?
Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup geografis, masing-masing berisi enam tim:
Tim Belahan Bumi Utara
Tim Belahan Bumi Selatan
Inggris
Argentina
Prancis
Australia
Irlandia
Fiji
Italia
Jepang
Skotlandia
Selandia Baru
Wales
Afrika Selatan
Bagaimana format kompetisi Nations Championship?
Alih-alih memainkan rangkaian beberapa laga melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis lain masing-masing satu kali dalam dua periode berbeda:
- Seri Musim Panas (Putaran 1–3): Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang mereka.
- Seri Musim Gugur (Putaran 4–6): Digelar pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ternama Eropa.
Klasemen: Meski tim-tim hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil dan poin bonus mereka dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan performa mereka melawan tim-tim dari selatan).
Akhir Pekan Final
Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada akhir November.
Seluruh tim bertandang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis pada posisi yang sama persis di grup lainnya.
- Final utama: Tim peringkat pertama Belahan Bumi Utara menghadapi tim peringkat pertama Belahan Bumi Selatan, dengan pemenangnya dinobatkan sebagai juara resmi Nations Championship.
- Pertandingan penentuan peringkat: Peringkat kedua melawan peringkat kedua untuk menentukan peringkat ketiga keseluruhan, peringkat ketiga melawan peringkat ketiga untuk menentukan peringkat kelima, dan seterusnya hingga peringkat keenam melawan peringkat keenam.
- Persaingan antarkedua belahan bumi: Sistem poin bergaya Ryder Cup mencatat keunggulan keseluruhan antara kedua belahan bumi sepanjang akhir pekan final.