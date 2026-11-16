Program tradisional laga internasional musim gugur dan tur musim panas rugby union telah dirombak menjadi World Rugby Nations Championship, turnamen global terpadu yang dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya November ini. Ingin menyaksikan langsung aksi para pemain dan tim terbaik olahraga ini? Pesan tiket Anda sekarang.

Kompetisi baru yang digelar dua tahun sekali ini dirancang untuk menghapus laga persahabatan yang tidak berarti dengan menghadirkan klasemen, pertandingan antartim dari dua belahan bumi, serta partai final sebagai puncak musim di Twickenham (Minggu, 29 November).

Tiga putaran pertandingan berlangsung di Belahan Bumi Selatan selama musim panas. Kini perhatian beralih ke Belahan Bumi Utara untuk tiga putaran terakhir dan rangkaian pertandingan final.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Bagaimana jadwal pertandingan World Rugby Nations Championship 2026?

Tanggal (& waktu setempat) Putaran & pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 21 November (14.10) Putaran 6: Skotlandia vs Jepang Tiket Murrayfield Stadium, Edinburgh Sabtu, 21 November (16.40) Putaran 6: Irlandia vs Afrika Selatan Tiket Aviva Stadium, Dublin Sabtu, 21 November (17.40) Putaran 6: Italia vs Fiji Tiket Stadio Friuli, Udine Sabtu, 21 November (20.10) Putaran 6: Wales vs Australia Tiket Principality Stadium, Cardiff Sabtu, 21 November (21.10) Putaran 6: Prancis vs Argentina Tiket Stade de France, Paris Jumat, 27 November (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Jumat, 27 November (20.10) Perebutan peringkat ke-5: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan peringkat ke-9: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan peringkat ke-3: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ke-7: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Minggu, 29 November (16.40) Final: Belum ditentukan vs belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London

Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing, bergantung pada pertandingannya.

Akhir pekan final (27-29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

: Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster. Pertandingan fase grup (Juli & November): Tiket untuk setiap pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat membelinya melalui portal resmi federasi masing-masing.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Penjualan awal untuk klub & pemegang hak debenture : Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas (seperti pemegang hak debenture dan klub anggota) pada Januari 2026.

: Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas (seperti pemegang hak debenture dan klub anggota) pada Januari 2026. Penjualan umum akhir pekan final : Tiket untuk akhir pekan puncak turnamen di Allianz Stadium mulai dijual untuk umum pada Maret 2026.

: Tiket untuk akhir pekan puncak turnamen di Allianz Stadium mulai dijual untuk umum pada Maret 2026. Penjualan umum fase grup: Setiap negara membuka penjualan pada waktu berbeda. Sebagai contoh, tiket pertandingan di Principality Stadium (Wales) mulai tersedia untuk umum pada April 2026, setelah periode prioritas bagi anggota.

Membeli tiket melalui pusat penjualan tiket turnamen atau federasi tuan rumah masing-masing merupakan cara paling aman bagi para pendukung. Namun, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Nations Championship mendatang juga dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship 2026?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk akhir pekan final di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk hari pertandingan yang masing-masing menampilkan dua laga (serta tiket paket beberapa hari) selama akhir pekan final, kategori harga resminya adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar £20-£125

: Harga tiket harian berkisar £20-£125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar £40-£180

: Harga tiket harian berkisar £40-£180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar £125-£280

: Harga tiket harian berkisar £125-£280 Tiket paket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar £242-£514.

Pertandingan fase grup November (berdasarkan negara tuan rumah)

Harga tiket standar dewasa untuk setiap pertandingan fase grup yang diselenggarakan tim-tim Belahan Bumi Utara adalah sebagai berikut:

Inggris (Allianz Stadium, Twickenham)

vs Selandia Baru: £103-£238

Irlandia (Aviva Stadium, Dublin)

vs Afrika Selatan: €55-€210

Skotlandia (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

vs Jepang: £30-£65

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

vs Australia: £38-£78

Prancis

vs Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai €25

Italia

vs Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Harga tiket mulai €35

Pantau situs resmi kompetisi dan situs federasi masing-masing tim menjelang pertandingan untuk informasi tambahan. Periksa pula ketersediaan tiket terbaru di situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo.

Kapan World Rugby Nations Championship 2026 digelar?

World Rugby Nations Championship 2026 edisi perdana berlangsung dari 4 Juli hingga 29 November. Turnamen ini terbagi menjadi dua periode kompetisi yang berbeda, diikuti rangkaian pertandingan final:

Rangkaian musim panas (Putaran 1-3) : Berlangsung dari 4 Juli hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan.

: Berlangsung dari 4 Juli hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan. Rangkaian musim gugur (Putaran 4-6) : Kompetisi berlanjut dari 6 November hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan memainkan pertandingan di utara.

: Kompetisi berlanjut dari 6 November hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan memainkan pertandingan di utara. Akhir pekan final: Berlangsung dari 27 November hingga 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama untuk menentukan juara keseluruhan digelar pada Minggu, 29 November.

Tim mana saja yang tampil di Nations Championship 2026?

Turnamen ini menghadirkan 12 tim elite dunia, yang dibagi menjadi dua grup geografis berisi enam tim:

Tim Belahan Bumi Utara Tim Belahan Bumi Selatan Inggris Argentina Prancis Australia Irlandia Fiji Italia Jepang Skotlandia Selandia Baru Wales Afrika Selatan

Bagaimana format kompetisi Nations Championship?

Alih-alih memainkan serangkaian pertandingan melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis seberang masing-masing satu kali dalam dua periode berbeda:

Rangkaian musim panas (Putaran 1–3) : Berlangsung pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang.

: Berlangsung pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang. Rangkaian musim gugur (Putaran 4–6): Berlangsung pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ternama Eropa.

Klasemen: Meski tim-tim hanya menghadapi lawan dari grup seberang, hasil dan poin bonus mereka dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan performa mereka melawan tim-tim dari selatan).

Akhir pekan final

Puncak turnamen berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada akhir November.

Seluruh tim bertandang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis pada posisi yang sama persis di grup seberang.