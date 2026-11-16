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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 ticketsBook UEFA Nations League 2026/27 tickets
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Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: Jerman vs Belanda, Denmark vs Norwegia, harga tiket, jadwal, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
France
Spain
England
Germany
Portugal

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan aksi sejumlah tim nasional sepak bola terbaik di Eropa dan dunia.

UEFA Nations League 2026/27, edisi kelima kompetisi internasional ini, berlanjut bulan ini. Dengan memesan tiket hari ini, Anda bisa menyaksikan tim-tim nasional terbesar Eropa berlaga di berbagai penjuru benua.

Fase liga kompetisi ini mencapai puncaknya pada November, ketika setiap tim memainkan dua pertandingan dalam rentang hanya enam hari. Setelah fase liga berakhir, perempat-final akan berlangsung pada Maret 2027, disusul semi-final dan final pada Juni 2027.

Portugal berupaya mempertahankan gelar UEFA Nations League yang diraihnya pada 2025. Portugal juga merupakan tim tersukses dalam kompetisi ini setelah menjuarai edisi perdana pada 2019. Spanyol menargetkan final keempat secara beruntun, setelah menjadi runner-up pada 2021 dan 2025 serta mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tentang tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal dan waktu (setempat)

Pertandingan

Tiket

Lokasi

Senin, 16 November (20.45)

Jerman vs Belanda

Tiket

Olympiastadion (Berlin)

Senin, 16 November (21.45)

Yunani vs Serbia

Tiket

Panthessaliko (Volos)

Selasa, 17 November (20.45)

Denmark vs Norwegia

Tiket

Stadion Parken (Kopenhagen)

Selasa, 17 November (19.45)

Wales vs Portugal

Tiket

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Jadwal lengkap UEFA Nations League 2026/27

Fase

Putaran

Tanggal

Tiket

Fase liga

Pekan pertandingan keenam

15-17 November 2026

Tiket

Perempat-final

Leg pertama

25-27 Maret 2027

Akan diumumkan

Leg kedua

28-30 Maret 2027

Akan diumumkan

Babak final

Semi-final

9-10 Juni 2027

Akan diumumkan

Final

13 Juni 2027

Akan diumumkan

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk fase liga/grup (September-November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup sepenuhnya dikelola oleh asosiasi sepakbola nasional yang berpartisipasi. Anda perlu membeli tiket langsung melalui portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah, misalnya England Football untuk laga kandang Inggris atau FAW untuk laga kandang Wales.

Untuk babak final (Juni 2027): Tiket resmi untuk turnamen babak final akan didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket UEFA.

Tiket resmi untuk pertandingan-pertandingan awal fase grup sudah dijual atau saat ini mendekati akhir periode penjualannya. Sebagian besar asosiasi membuka penjualan sekitar 4-6 minggu sebelum hari pertandingan terkait. Sebagian besar asosiasi memberikan akses prioritas kepada anggota klub suporter terdaftar, seperti England Supporters Travel Club atau anggota 'Red Wall' Wales, sebelum tiket yang tersisa dijual untuk umum.

Untuk babak final Nations League (Juni 2027), penjualan tiket umum dan undian pengajuan tiket melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim peserta babak final dipastikan lolos. Sebagai persiapan untuk babak final pada Juni, ada baiknya Anda membuat akun 'myUEFA' agar dapat menerima pemberitahuan otomatis saat periode penjualan tiket dibuka.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya secara terpisah oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah, bukan melalui portal terpusat UEFA. Karena setiap negara menetapkan harga berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket serta pembagian kategorinya berbeda-beda untuk setiap laga.

Meski letak persis setiap sektor tempat duduk sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket ke dalam 3 atau 4 kategori utama untuk umum, ditambah opsi keluarga dan premium.

Dengan Inggris sebagai contoh, tiket pertandingan di Stadion Wembley secara umum dapat dibagi sebagai berikut:

  • Kategori 1 (Premium / Sisi panjang tribun bawah dan tengah): Berada di sepanjang garis samping utama dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket reguler untuk sektor-sektor utama ini berkisar antara £65-£80, sedangkan kursi premium tersedia mulai dari £95-£120.
  • Kategori 2 (Sudut / Tribun atas sisi panjang): Berada di sudut stadion atau tingkat tribun yang lebih tinggi. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45.
  • Kategori 3 (Sisi pendek / Belakang gawang): Sering kali menjadi tempat duduk suporter tuan rumah yang paling lantang atau sektor khusus suporter tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35.
  • Sektor keluarga dan tiket diskon: Banyak negara tuan rumah menawarkan harga yang jauh lebih murah bagi keluarga dan kalangan muda. Sebagai contoh, tiket sektor keluarga tersedia seharga £25 untuk orang dewasa dan £12,50 untuk anak-anak di bawah 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktunya semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Tim mana saja yang berada di grup Liga A UEFA Nations League?

Grup A1

Grup A2

Grup A3

Grup A4

Prancis

Jerman

Spanyol

Portugal

Italia

Belanda

Kroasia

Denmark

Belgia

Serbia

Inggris

Norwegia

Turki

Yunani

Ceko

Wales

Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.

Siapa saja juara UEFA Nations League edisi terbaru?

Tahun

Juara

Runner-up

Skor

2025

Portugal

Spanyol

5-3 (adu penalti)

2023

Spanyol

Kroasia

5-4 (adu penalti)

2021

Prancis

Spanyol

2-1

2019

Portugal

Belanda

1-0

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