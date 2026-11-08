Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 ticketsBook UEFA Nations League 2026/27 tickets
Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: harga tiket Italia vs Prancis dan Spanyol vs Inggris, jadwal, serta informasi lainnya

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
France
Spain
England
Germany
Portugal

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan aksi beberapa tim nasional sepak bola terbaik di Eropa dan dunia.

UEFA Nations League 2026/27, edisi kelima kompetisi antarnegara ini, berlanjut bulan ini. Dengan memesan tiket hari ini, Anda bisa menyaksikan negara-negara besar Eropa berlaga di berbagai penjuru benua.

Fase liga akan mencapai puncaknya pada November ini, ketika setiap tim memainkan dua pertandingan dalam rentang enam hari yang penuh drama. Setelah fase liga berakhir, perempat-final akan berlangsung pada Maret 2027, disusul semifinal dan final pada Juni 2027.

Portugal berupaya mempertahankan gelar UEFA Nations League yang mereka raih pada 2025. Mereka adalah tim tersukses dalam kompetisi ini setelah juga menjuarai edisi perdana pada 2019. Spanyol mengincar final keempat berturut-turut, setelah menjadi runner-up pada 2021 dan 2025 serta mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tentang tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal & waktu (setempat)

Pertandingan

Tiket

Lokasi

Kamis, 12 November (20.00)

Turki vs Belgia

Tiket

Stadion Gursel Aksel (İzmir)

Kamis, 12 November (20.45)

Italia vs Prancis

Tiket

San Siro (Milan)

Kamis, 12 November (20.45)

Republik Ceko vs Spanyol

Tiket

Stadion Letna (Praha)

Kamis, 12 November (19.45)

Inggris vs Kroasia

Tiket

Stadion Wembley (London)

Jumat, 13 November (20.45)

Belanda vs Yunani

Tiket

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Jumat, 13 November (20.45)

Serbia vs Jerman

Tiket

Stadion Rajko Mitić (Beograd)

Sabtu, 14 November (18.00)

Norwegia vs Wales

Tiket

Ullevaal Stadion (Oslo)

Sabtu, 14 November (19.45)

Portugal vs Denmark

Tiket

Estádio Municipal de Braga (Braga)

Minggu, 15 November (20.45)

Belgia vs Italia

Tiket

Stadion King Baudouin (Brussel)

Minggu, 15 November (20.45)

Prancis vs Turki

Tiket

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

Minggu, 15 November (20.45)

Kroasia vs Republik Ceko

Tiket

Opus Arena (Osijek)

Minggu, 15 November (20.45)

Spanyol vs Inggris

Tiket

Wanda Metropolitano (Madrid)

Senin, 16 November (20.45)

Jerman vs Belanda

Tiket

Olympiastadion (Berlin)

Senin, 16 November (21.45)

Yunani vs Serbia

Tiket

Panthessaliko (Volos)

Selasa, 17 November (20.45)

Denmark vs Norwegia

Tiket

Stadion Parken (Kopenhagen)

Selasa, 17 November (19.45)

Wales vs Portugal

Tiket

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Jadwal lengkap UEFA Nations League 2026/27

Tahap

Putaran

Tanggal

Tiket

Fase liga

Pekan pertandingan ke-5

12–14 November 2026

Tiket

Pekan pertandingan ke-6

15–17 November 2026

Tiket

Perempat-final

Leg pertama

25–27 Maret 2027

Belum diumumkan

Leg kedua

28–30 Maret 2027

Belum diumumkan

Babak final

Semifinal

9–10 Juni 2027

Belum diumumkan

Final

13 Juni 2027

Belum diumumkan

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk fase liga/grup (September–November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup sepenuhnya dikelola oleh asosiasi sepakbola nasional peserta. Anda perlu membeli tiket langsung melalui portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah, misalnya England Football untuk laga kandang Inggris dan FAW untuk laga kandang Wales.

Untuk babak final (Juni 2027): Tiket resmi untuk babak final akan didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket UEFA.

Tiket resmi untuk pertandingan awal fase grup sudah dijual atau saat ini memasuki akhir masa penjualan. Sebagian besar asosiasi membuka penjualan sekitar 4–6 pekan sebelum hari pertandingan terkait. Kebanyakan asosiasi memberikan akses prioritas kepada klub suporter terdaftar, seperti England Supporters Travel Club atau pemegang keanggotaan 'Red Wall' Wales, sebelum tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum.

Untuk babak final Nations League (Juni 2027), penjualan tiket untuk umum dan undian pendaftaran melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim final lolos. Sebagai persiapan untuk babak final pada Juni, ada baiknya Anda membuat akun 'myUEFA' agar dapat menerima pemberitahuan otomatis saat penjualan tiket dibuka.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah masing-masing, bukan melalui portal terpusat UEFA. Karena setiap negara menentukan harganya sendiri berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket serta pembagian kategorinya berbeda-beda.

Meski pembagian area tempat duduk sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket untuk umum ke dalam 3 atau 4 kategori utama, ditambah pilihan untuk keluarga dan kategori premium.

Dengan Inggris sebagai contoh, tiket pertandingan di Stadion Wembley secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut:

  • Kategori 1 (Premium / Sisi Lapangan Tingkat Bawah & Tengah): Terletak di sepanjang sisi lapangan utama dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket umum untuk area utama ini berkisar antara £65–£80, sedangkan kursi premium tersedia dengan harga £95–£120.
  • Kategori 2 (Sudut / Sisi Lapangan Tingkat Atas): Terletak di sudut stadion atau tribun tingkat atas. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45.
  • Kategori 3 (Sisi Pendek / Belakang Gawang): Area ini sering ditempati pendukung tuan rumah yang paling lantang atau menjadi bagian khusus suporter tim tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35.
  • Area Keluarga & Tiket Diskon: Banyak negara tuan rumah menawarkan harga dengan potongan besar untuk keluarga dan anak muda. Misalnya, tiket area keluarga tersedia seharga £25 untuk orang dewasa dan £12,50 untuk anak di bawah 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Tim mana saja yang berada di grup Liga A UEFA Nations League?

Grup A1

Grup A2

Grup A3

Grup A4

Prancis

Jerman

Spanyol

Portugal

Italia

Belanda

Kroasia

Denmark

Belgia

Serbia

Inggris

Norwegia

Turki

Yunani

Republik Ceko

Wales

Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.

Siapa saja juara UEFA Nations League dalam beberapa edisi terakhir?

Tahun

Juara

Runner-up

Skor

2025

Portugal

Spanyol

5-3 (adu penalti)

2023

Spanyol

Kroasia

5-4 (adu penalti)

2021

Prancis

Spanyol

2-1

2019

Portugal

Belanda

1-0

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google