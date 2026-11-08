Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: harga tiket Italia vs Prancis dan Spanyol vs Inggris, jadwal, serta informasi lainnya

UEFA Nations League 2026/27, edisi kelima kompetisi antarnegara ini, berlanjut bulan ini. Dengan memesan tiket hari ini, Anda bisa menyaksikan negara-negara besar Eropa berlaga di berbagai penjuru benua.
Fase liga akan mencapai puncaknya pada November ini, ketika setiap tim memainkan dua pertandingan dalam rentang enam hari yang penuh drama. Setelah fase liga berakhir, perempat-final akan berlangsung pada Maret 2027, disusul semifinal dan final pada Juni 2027.
Portugal berupaya mempertahankan gelar UEFA Nations League yang mereka raih pada 2025. Mereka adalah tim tersukses dalam kompetisi ini setelah juga menjuarai edisi perdana pada 2019. Spanyol mengincar final keempat berturut-turut, setelah menjadi runner-up pada 2021 dan 2025 serta mengangkat trofi pada 2023.
Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tentang tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.
Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang
Tanggal & waktu (setempat)
Pertandingan
Tiket
Lokasi
Kamis, 12 November (20.00)
Turki vs Belgia
Stadion Gursel Aksel (İzmir)
Kamis, 12 November (20.45)
Italia vs Prancis
San Siro (Milan)
Kamis, 12 November (20.45)
Republik Ceko vs Spanyol
Stadion Letna (Praha)
Kamis, 12 November (19.45)
Inggris vs Kroasia
Stadion Wembley (London)
Jumat, 13 November (20.45)
Belanda vs Yunani
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
Jumat, 13 November (20.45)
Serbia vs Jerman
Stadion Rajko Mitić (Beograd)
Sabtu, 14 November (18.00)
Norwegia vs Wales
Ullevaal Stadion (Oslo)
Sabtu, 14 November (19.45)
Portugal vs Denmark
Estádio Municipal de Braga (Braga)
Minggu, 15 November (20.45)
Belgia vs Italia
Stadion King Baudouin (Brussel)
Minggu, 15 November (20.45)
Prancis vs Turki
Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)
Minggu, 15 November (20.45)
Kroasia vs Republik Ceko
Opus Arena (Osijek)
Minggu, 15 November (20.45)
Spanyol vs Inggris
Wanda Metropolitano (Madrid)
Senin, 16 November (20.45)
Jerman vs Belanda
Olympiastadion (Berlin)
Senin, 16 November (21.45)
Yunani vs Serbia
Panthessaliko (Volos)
Selasa, 17 November (20.45)
Denmark vs Norwegia
Stadion Parken (Kopenhagen)
Selasa, 17 November (19.45)
Wales vs Portugal
Cardiff City Stadium (Cardiff)
Jadwal lengkap UEFA Nations League 2026/27
Tahap
Putaran
Tanggal
Tiket
Fase liga
Pekan pertandingan ke-5
12–14 November 2026
Pekan pertandingan ke-6
15–17 November 2026
Perempat-final
Leg pertama
25–27 Maret 2027
Belum diumumkan
Leg kedua
28–30 Maret 2027
Belum diumumkan
Babak final
Semifinal
9–10 Juni 2027
Belum diumumkan
Final
13 Juni 2027
Belum diumumkan
Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27
Untuk fase liga/grup (September–November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup sepenuhnya dikelola oleh asosiasi sepakbola nasional peserta. Anda perlu membeli tiket langsung melalui portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah, misalnya England Football untuk laga kandang Inggris dan FAW untuk laga kandang Wales.
Untuk babak final (Juni 2027): Tiket resmi untuk babak final akan didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket UEFA.
Tiket resmi untuk pertandingan awal fase grup sudah dijual atau saat ini memasuki akhir masa penjualan. Sebagian besar asosiasi membuka penjualan sekitar 4–6 pekan sebelum hari pertandingan terkait. Kebanyakan asosiasi memberikan akses prioritas kepada klub suporter terdaftar, seperti England Supporters Travel Club atau pemegang keanggotaan 'Red Wall' Wales, sebelum tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum.
Untuk babak final Nations League (Juni 2027), penjualan tiket untuk umum dan undian pendaftaran melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim final lolos. Sebagai persiapan untuk babak final pada Juni, ada baiknya Anda membuat akun 'myUEFA' agar dapat menerima pemberitahuan otomatis saat penjualan tiket dibuka.
Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.
Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?
Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah masing-masing, bukan melalui portal terpusat UEFA. Karena setiap negara menentukan harganya sendiri berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket serta pembagian kategorinya berbeda-beda.
Meski pembagian area tempat duduk sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket untuk umum ke dalam 3 atau 4 kategori utama, ditambah pilihan untuk keluarga dan kategori premium.
Dengan Inggris sebagai contoh, tiket pertandingan di Stadion Wembley secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut:
- Kategori 1 (Premium / Sisi Lapangan Tingkat Bawah & Tengah): Terletak di sepanjang sisi lapangan utama dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket umum untuk area utama ini berkisar antara £65–£80, sedangkan kursi premium tersedia dengan harga £95–£120.
- Kategori 2 (Sudut / Sisi Lapangan Tingkat Atas): Terletak di sudut stadion atau tribun tingkat atas. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45.
- Kategori 3 (Sisi Pendek / Belakang Gawang): Area ini sering ditempati pendukung tuan rumah yang paling lantang atau menjadi bagian khusus suporter tim tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35.
- Area Keluarga & Tiket Diskon: Banyak negara tuan rumah menawarkan harga dengan potongan besar untuk keluarga dan anak muda. Misalnya, tiket area keluarga tersedia seharga £25 untuk orang dewasa dan £12,50 untuk anak di bawah 16 tahun.
Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Tim mana saja yang berada di grup Liga A UEFA Nations League?
Grup A1
Grup A2
Grup A3
Grup A4
Prancis
Jerman
Spanyol
Portugal
Italia
Belanda
Kroasia
Denmark
Belgia
Serbia
Inggris
Norwegia
Turki
Yunani
Republik Ceko
Wales
Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.
Siapa saja juara UEFA Nations League dalam beberapa edisi terakhir?
Tahun
Juara
Runner-up
Skor
2025
Portugal
Spanyol
5-3 (adu penalti)
2023
Spanyol
Kroasia
5-4 (adu penalti)
2021
Prancis
Spanyol
2-1
2019
Portugal
Belanda
1-0