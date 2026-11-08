Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: harga tiket Italia vs Prancis dan Spanyol vs Inggris, jadwal, serta informasi lainnya

UEFA Nations League 2026/27, edisi kelima kompetisi antarnegara ini, berlanjut bulan ini. Dengan memesan tiket hari ini, Anda bisa menyaksikan negara-negara besar Eropa berlaga di berbagai penjuru benua.

Fase liga akan mencapai puncaknya pada November ini, ketika setiap tim memainkan dua pertandingan dalam rentang enam hari yang penuh drama. Setelah fase liga berakhir, perempat-final akan berlangsung pada Maret 2027, disusul semifinal dan final pada Juni 2027.

Portugal berupaya mempertahankan gelar UEFA Nations League yang mereka raih pada 2025. Mereka adalah tim tersukses dalam kompetisi ini setelah juga menjuarai edisi perdana pada 2019. Spanyol mengincar final keempat berturut-turut, setelah menjadi runner-up pada 2021 dan 2025 serta mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tentang tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Kamis, 12 November (20.00) Turki vs Belgia Tiket Stadion Gursel Aksel (İzmir) Kamis, 12 November (20.45) Italia vs Prancis Tiket San Siro (Milan) Kamis, 12 November (20.45) Republik Ceko vs Spanyol Tiket Stadion Letna (Praha) Kamis, 12 November (19.45) Inggris vs Kroasia Tiket Stadion Wembley (London) Jumat, 13 November (20.45) Belanda vs Yunani Tiket Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Jumat, 13 November (20.45) Serbia vs Jerman Tiket Stadion Rajko Mitić (Beograd) Sabtu, 14 November (18.00) Norwegia vs Wales Tiket Ullevaal Stadion (Oslo) Sabtu, 14 November (19.45) Portugal vs Denmark Tiket Estádio Municipal de Braga (Braga) Minggu, 15 November (20.45) Belgia vs Italia Tiket Stadion King Baudouin (Brussel) Minggu, 15 November (20.45) Prancis vs Turki Tiket Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Minggu, 15 November (20.45) Kroasia vs Republik Ceko Tiket Opus Arena (Osijek) Minggu, 15 November (20.45) Spanyol vs Inggris Tiket Wanda Metropolitano (Madrid) Senin, 16 November (20.45) Jerman vs Belanda Tiket Olympiastadion (Berlin) Senin, 16 November (21.45) Yunani vs Serbia Tiket Panthessaliko (Volos) Selasa, 17 November (20.45) Denmark vs Norwegia Tiket Stadion Parken (Kopenhagen) Selasa, 17 November (19.45) Wales vs Portugal Tiket Cardiff City Stadium (Cardiff)

Jadwal lengkap UEFA Nations League 2026/27

Tahap Putaran Tanggal Tiket Fase liga Pekan pertandingan ke-5 12–14 November 2026 Tiket Pekan pertandingan ke-6 15–17 November 2026 Tiket Perempat-final Leg pertama 25–27 Maret 2027 Belum diumumkan Leg kedua 28–30 Maret 2027 Belum diumumkan Babak final Semifinal 9–10 Juni 2027 Belum diumumkan Final 13 Juni 2027 Belum diumumkan

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk fase liga/grup (September–November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup sepenuhnya dikelola oleh asosiasi sepakbola nasional peserta. Anda perlu membeli tiket langsung melalui portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah, misalnya England Football untuk laga kandang Inggris dan FAW untuk laga kandang Wales.

Untuk babak final (Juni 2027): Tiket resmi untuk babak final akan didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket UEFA.

Tiket resmi untuk pertandingan awal fase grup sudah dijual atau saat ini memasuki akhir masa penjualan. Sebagian besar asosiasi membuka penjualan sekitar 4–6 pekan sebelum hari pertandingan terkait. Kebanyakan asosiasi memberikan akses prioritas kepada klub suporter terdaftar, seperti England Supporters Travel Club atau pemegang keanggotaan 'Red Wall' Wales, sebelum tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum.

Untuk babak final Nations League (Juni 2027), penjualan tiket untuk umum dan undian pendaftaran melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim final lolos. Sebagai persiapan untuk babak final pada Juni, ada baiknya Anda membuat akun 'myUEFA' agar dapat menerima pemberitahuan otomatis saat penjualan tiket dibuka.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah masing-masing, bukan melalui portal terpusat UEFA. Karena setiap negara menentukan harganya sendiri berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket serta pembagian kategorinya berbeda-beda.

Meski pembagian area tempat duduk sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket untuk umum ke dalam 3 atau 4 kategori utama, ditambah pilihan untuk keluarga dan kategori premium.

Dengan Inggris sebagai contoh, tiket pertandingan di Stadion Wembley secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut:

Kategori 1 (Premium / Sisi Lapangan Tingkat Bawah & Tengah) : Terletak di sepanjang sisi lapangan utama dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket umum untuk area utama ini berkisar antara £65–£80, sedangkan kursi premium tersedia dengan harga £95–£120.

: Terletak di sepanjang sisi lapangan utama dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket umum untuk area utama ini berkisar antara £65–£80, sedangkan kursi premium tersedia dengan harga £95–£120. Kategori 2 (Sudut / Sisi Lapangan Tingkat Atas) : Terletak di sudut stadion atau tribun tingkat atas. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45.

: Terletak di sudut stadion atau tribun tingkat atas. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45. Kategori 3 (Sisi Pendek / Belakang Gawang) : Area ini sering ditempati pendukung tuan rumah yang paling lantang atau menjadi bagian khusus suporter tim tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35.

: Area ini sering ditempati pendukung tuan rumah yang paling lantang atau menjadi bagian khusus suporter tim tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35. Area Keluarga & Tiket Diskon: Banyak negara tuan rumah menawarkan harga dengan potongan besar untuk keluarga dan anak muda. Misalnya, tiket area keluarga tersedia seharga £25 untuk orang dewasa dan £12,50 untuk anak di bawah 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Tim mana saja yang berada di grup Liga A UEFA Nations League?

Grup A1 Grup A2 Grup A3 Grup A4 Prancis Jerman Spanyol Portugal Italia Belanda Kroasia Denmark Belgia Serbia Inggris Norwegia Turki Yunani Republik Ceko Wales

Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.

Siapa saja juara UEFA Nations League dalam beberapa edisi terakhir?