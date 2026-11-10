Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: Harga tiket Italia vs Prancis dan Spanyol vs Inggris, jadwal, dan lainnya

UEFA Nations League 2026/27, edisi kelima kompetisi internasional ini, berlanjut bulan ini. Anda bisa menyaksikan negara-negara terbesar di Eropa berlaga di berbagai penjuru benua dengan memesan tiket hari ini.

Fase liga kompetisi ini mencapai puncaknya pada November, dengan setiap tim memainkan dua pertandingan dalam rentang enam hari. Setelah fase liga berakhir, perempat-final akan berlangsung pada Maret 2027, disusul semi-final dan final pada Juni 2027.

Portugal berstatus juara bertahan UEFA Nations League setelah meraih gelar pada 2025. Mereka juga menjadi tim tersukses dalam kompetisi ini, setelah memenangi edisi perdana pada 2019. Spanyol mengincar final keempat secara beruntun, setelah menjadi runner-up pada 2021 & 2025 serta mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tentang tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Kamis, 12 November (20.00) Turki vs Belgia Tiket Stadion Gursel Aksel (İzmir) Kamis, 12 November (20.45) Italia vs Prancis Tiket San Siro (Milan) Kamis, 12 November (20.45) Republik Ceko vs Spanyol Tiket Stadion Letna (Praha) Kamis, 12 November (19.45) Inggris vs Kroasia Tiket Stadion Wembley (London) Jumat, 13 November (20.45) Belanda vs Yunani Tiket Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Jumat, 13 November (20.45) Serbia vs Jerman Tiket Stadion Rajko Mitić (Beograd) Sabtu, 14 November (18.00) Norwegia vs Wales Tiket Ullevaal Stadion (Oslo) Sabtu, 14 November (19.45) Portugal vs Denmark Tiket Estádio Municipal de Braga (Braga) Minggu, 15 November (20.45) Belgia vs Italia Tiket Stadion King Baudouin (Brussel) Minggu, 15 November (20.45) Prancis vs Turki Tiket Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Minggu, 15 November (20.45) Kroasia vs Republik Ceko Tiket Opus Arena (Osijek) Minggu, 15 November (20.45) Spanyol vs Inggris Tiket Wanda Metropolitano (Madrid) Senin, 16 November (20.45) Jerman vs Belanda Tiket Olympiastadion (Berlin) Senin, 16 November (21.45) Yunani vs Serbia Tiket Panthessaliko (Volos) Selasa, 17 November (20.45) Denmark vs Norwegia Tiket Stadion Parken (Kopenhagen) Selasa, 17 November (19.45) Wales vs Portugal Tiket Stadion Cardiff City (Cardiff)

Jadwal lengkap UEFA Nations League 2026/27

Tahap Babak Tanggal Tiket Fase liga Pekan pertandingan ke-5 12-14 November 2026 Tiket Pekan pertandingan ke-6 15-17 November 2026 Tiket Perempat-final Leg pertama 25-27 Maret 2027 Akan diumumkan Leg kedua 28-30 Maret 2027 Akan diumumkan Babak final Semi-final 9-10 Juni 2027 Akan diumumkan Final 13 Juni 2027 Akan diumumkan

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk fase liga/grup (September - November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup dikelola sepenuhnya oleh asosiasi sepakbola nasional yang berpartisipasi. Anda perlu membeli tiket langsung melalui portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah (misalnya England Football untuk laga kandang Inggris, FAW untuk laga kandang Wales, dan seterusnya).

Untuk babak final (Juni 2027): Tiket resmi untuk turnamen final akan didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket UEFA.

Tiket resmi untuk pertandingan fase grup awal sudah dijual atau saat ini memasuki akhir periode penjualannya. Sebagian besar asosiasi membuka periode penjualan sekitar 4-6 pekan sebelum hari pertandingan terkait. Sebagian besar asosiasi memberikan akses prioritas kepada klub suporter terdaftar (seperti England Supporters Travel Club atau keanggotaan 'Red Wall' Wales) sebelum sisa tiket dijual kepada publik.

Untuk babak final Nations League (Juni 2027), penjualan tiket kepada publik dan undian permohonan tiket melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim peserta babak final dipastikan. Untuk bersiap menyaksikan babak final pada Juni, ada baiknya Anda membuat akun 'myUEFA' agar dapat menerima pemberitahuan otomatis saat periode penjualan tiket dibuka.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya secara terpisah oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah, bukan melalui portal terpusat UEFA. Karena setiap negara menentukan harga berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket serta pembagian kategorinya berbeda-beda untuk setiap laga.

Meski pembagian tempat duduk sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket menjadi 3 atau 4 kategori utama untuk publik, disertai pilihan untuk keluarga dan kategori premium.

Dengan Inggris sebagai contoh, tiket pertandingan di Stadion Wembley secara umum dapat dibagi sebagai berikut:

Kategori 1 (Premium / sisi panjang tribun bawah & tengah) : Berada di sepanjang garis tepi utama lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket reguler untuk area utama ini berkisar antara £65-£80, sementara kursi premium tersedia mulai £95-£120.

: Berada di sepanjang garis tepi utama lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket reguler untuk area utama ini berkisar antara £65-£80, sementara kursi premium tersedia mulai £95-£120. Kategori 2 (Sudut / sisi panjang tribun atas) : Berada di sudut stadion atau tingkat tribun yang lebih tinggi. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45.

: Berada di sudut stadion atau tingkat tribun yang lebih tinggi. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45. Kategori 3 (Sisi pendek / belakang gawang) : Sering menjadi tempat duduk suporter tuan rumah yang paling vokal atau area khusus suporter tim tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai sekitar £35.

: Sering menjadi tempat duduk suporter tuan rumah yang paling vokal atau area khusus suporter tim tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai sekitar £35. Area keluarga & harga khusus: Banyak negara tuan rumah menawarkan potongan harga besar bagi keluarga dan anak muda. Misalnya, tiket area keluarga tersedia seharga £25 untuk orang dewasa dan £12,50 untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Tim mana saja yang berada di grup Liga A UEFA Nations League?

Grup A1 Grup A2 Grup A3 Grup A4 Prancis Jerman Spanyol Portugal Italia Belanda Kroasia Denmark Belgia Serbia Inggris Norwegia Turki Yunani Ceko Wales

Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.

Siapa saja juara UEFA Nations League dalam beberapa edisi terakhir?