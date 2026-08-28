Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: Belanda vs Jerman, Inggris vs Spanyol, harga tiket, jadwal, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
France
Spain
England
Germany
Portugal

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan beberapa tim sepak bola internasional terbaik di Eropa dan dunia beraksi

UEFA Nations League 2026/27, yang merupakan edisi kelima dari kompetisi internasional ini, akan segera dimulai dan Anda bisa menyaksikan semua negara besar Eropa beraksi di seluruh benua dengan memesan tiket mulai hari ini.

Fase liga kompetisi ini dimulai pada September/Oktober mendatang dan diprediksi menjadi periode yang menarik, dengan tim-tim memainkan empat pertandingan dalam rentang sekitar 10 hari saja. Setelah fase liga berakhir pada November, perempat-final kemudian akan berlangsung pada Maret 2027, dengan semifinal dan final digelar pada Juni 2027.

Portugal berstatus juara bertahan UEFA Nations League yang mereka menangi pada 2025 dan mereka adalah tim tersukses di kompetisi ini setelah juga memenangkan edisi perdana pada 2019. Spanyol membidik final keempat secara beruntun, setelah menjadi runner-up pada 2021 & 2025 dan mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal & Waktu (lokal)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Kam, 24 Sep (20.45)

Belanda vs Jerman

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Tiket

Kam, 24 Sep (19.45)

Portugal vs Wales

Estádio José Alvalade (Lisbon)

Tiket

Kam, 24 Sep (20.45)

Norwegia vs Denmark

Ullevaal Stadion (Oslo)

Tiket

Jum, 25 Sep (20.45)

Italia vs Belgia

Stadio Olimpico (Roma)

Tiket

Sab, 26 Sep (20.45)

Czechia vs Kroasia

Fortuna Arena (Praha)

Tiket

Sab, 26 Sep (19.45)

Inggris vs Spanyol

Wembley Stadium (London)

Tiket

Min, 27 Sep (18.00)

Denmark vs Wales

Parken Stadium (Copenhagen)

Tiket

Min, 27 Sep (20.45)

Norwegia vs Portugal

Ullevaal Stadion (Oslo)

Tiket

Min, 27 Sep (20.45)

Jerman vs Yunani

WWK Arena (Augsburg)

Tiket

Sen, 28 Sep (20.45)

Belgia vs Prancis

King Baudouin Stadium (Brussels)

Tiket

Sel, 29 Sep (20.45)

Czechia vs Inggris

Fortuna Arena (Praha)

Tiket

Sel, 29 Sep (20.45)

Spanyol vs Kroasia

Ramón Sánchez–Pizjuán (Seville)

Tiket

Kam, 1 Okt (20.45)

Jerman vs Serbia

Allianz Arena (Munich)

Tiket

Kam, 1 Okt (20.45)

Denmark vs Portugal

Parken Stadium (Copenhagen)

Tiket

Kam, 1 Okt (19.45)

Wales vs Norwegia

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Tiket

Jum, 2 Okt (20.45)

Belgia vs Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liège)

Tiket

Sab, 3 Okt (20.45)

Spanyol vs Czechia

Carlos Tartiere (Oviedo)

Tiket

Min, 4 Okt (20.45)

Belanda vs Serbia

Philips Stadion (Eindhoven)

Tiket

Min, 4 Okt (20.45)

Portugal vs Denmark

Estádio do Dragão (Porto)

Tiket

Sel, 6 Okt (19.45)

Inggris vs Czech Republic

Wembley Stadium (London)

Tiket

Jadwal lengkap kompetisi UEFA Nations League 2026/27

Tahap

Babak

Tanggal

Tiket

Fase liga

Matchday 1

24-26 September 2026

Tiket


Matchday 2

27-29 September 2026

Tiket


Matchday 3

1-3 Oktober 2026

Tiket


Matchday 4

4-6 Oktober 2026

Tiket


Matchday 5

12-14 November 2026

Tiket


Matchday 6

15-17 November 2026

Tiket

Perempat-final

Leg pertama

25-27 Maret 2027

TBA


Leg kedua

28-30 Maret 2027

TBA

Finals

Semifinal

9-10 Juni 2027

TBA


Final

13 Juni 2027

TBA

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk fase liga/grup (September - November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup sepenuhnya dikelola oleh asosiasi nasional yang berpartisipasi. Anda harus membeli tiket langsung dari portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah, misalnya England Football untuk laga kandang Inggris, FAW untuk laga kandang Wales, dan lain-lain.

Untuk putaran final (Juni 2027): Tiket resmi turnamen final akan didistribusikan secara eksklusif melalui UEFA Ticketing Portal.

Tiket resmi untuk pertandingan-pertandingan awal fase grup sudah mulai dijual atau saat ini sedang menuntaskan fase penjualannya. Sebagian besar asosiasi membuka jendela penjualan mereka sekitar 4-6 pekan sebelum matchday tertentu. Sebagian besar asosiasi memberikan akses prioritas kepada klub suporter terdaftar, seperti England Supporters Travel Club atau keanggotaan 'Red Wall' milik Wales, sebelum sisa tiket dilepas ke penjualan umum untuk publik.

Untuk Nations League Finals (Juni 2027), penjualan tiket publik dan undian aplikasi melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim final lolos. Untuk mempersiapkan diri menuju putaran final pada Juni, ada baiknya membuat akun 'myUEFA', sehingga Anda bisa menerima peringatan otomatis mengenai jendela penjualan tiket.

Jika ingin mencari tiket di saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya secara individual oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah, bukan melalui portal UEFA yang terpusat. Karena setiap negara menetapkan harga sendiri berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket dan definisi kategori berbeda-beda di setiap laga.

Meski bagian tempat duduk yang tersedia sangat bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket ke dalam 3 atau 4 kategori publik utama, bersama opsi keluarga dan premium.

Menggunakan Inggris sebagai contoh, tiket untuk pertandingan di Wembley Stadium dapat dikategorikan secara kasar sebagai berikut:

  • Kategori 1 (Premium / Longside Bawah & Tengah): Berlokasi di sepanjang garis tepi utama, menawarkan pandangan terbaik. Harga tiket umum untuk bagian utama ini berkisar antara £65-£80, dengan kursi premium tersedia mulai dari £95-£120.
  • Kategori 2 (Sudut / Longside Atas): Diposisikan di sudut stadion atau tribune yang lebih tinggi. Harga untuk kategori ini biasanya sekitar £45.
  • Kategori 3 (Shortside / Di Belakang Gawang): Sering kali menjadi area duduk suporter tuan rumah yang paling vokal atau bagian tandang yang ditentukan. Harga tiket shortside standar dipatok mulai sekitar £35.
  • Area Keluarga & Konsesi: Banyak negara tuan rumah menawarkan tarif dengan diskon besar untuk keluarga dan kalangan muda. Sebagai contoh, tiket area keluarga bisa didapatkan seharga £25 untuk dewasa dan £12.50 untuk anak-anak di bawah 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktunya semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Tim mana saja yang ada di grup UEFA Nations League A?

Grup A1

Grup A2

Grup A3

Grup A4

Prancis

Jerman

Spanyol

Portugal

Italia

Belanda

Kroasia

Denmark

Belgia

Serbia

Inggris

Norwegia

Turkey

Yunani

Czechia

Wales

Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.

Siapa pemenang UEFA Nations League terbaru?

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor

2025

Portugal

Spanyol

5-3 (adu penalti)

2023

Spanyol

Kroasia

5-4 (adu penalti)

2021

Prancis

Spanyol

2-1

2019

Portugal

Belanda

1-0

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google