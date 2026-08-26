UEFA Conference League mungkin bukan kompetisi klub utama di Eropa, tetapi trofi Eropa selalu menjadi pencapaian yang sangat berharga dan memberi dorongan besar bagi klub serta para suporternya. Laga sepak bola Eropa di bawah sorotan lampu selalu menghadirkan atmosfer yang luar biasa, dan Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski ini baru edisi keenam UEFA Conference League, kompetisi ini terus berkembang dari segi pamor. Ajang ini telah menyediakan panggung bagi tim-tim yang sedang berkembang untuk mendapatkan eksposur Eropa dan bagi klub-klub yang lebih kecil untuk meraih kemenangan internasional bergengsi.

Dengan Brighton, Atalanta, Monaco, dan Ajax memburu kejayaan Conference League pada musim 2026/27, kita akan disuguhi আরও banyak pertandingan menarik dalam beberapa bulan ke depan.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket UEFA Conference League, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Pilihan pertandingan UEFA Conference League yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bergamo) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Copenhagen vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhagen) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Tiket Kam, 22 Okt (18.45) Crvena Zvezda vs Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrade) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Tiket

Cara membeli tiket UEFA Conference League

Tiket resmi UEFA Conference League (fase liga dan fase gugur) dijual secara eksklusif melalui portal tiket resmi masing-masing klub tuan rumah, sementara tiket final UEFA Conference League dijual secara terpusat melalui UEFA Tickets Portal.

Suporter tuan rumah dapat membeli tiket resmi langsung melalui situs resmi klub mereka. Setiap klub menetapkan aturan pembeliannya sendiri, biasanya mewajibkan keanggotaan, atau memprioritaskan pemegang tiket musiman sebelum membuka penjualan umum.

UEFA mewajibkan tim tuan rumah mengalokasikan setidaknya 5% dari kapasitas stadion mereka untuk suporter tim tamu. Tiket tandang ini didistribusikan secara eksklusif melalui saluran tiket resmi klub tamu.

Tiket untuk Final 2027 di Besiktas Park, Istanbul, akan dijual langsung oleh UEFA melalui sistem undian publik netral di situs resmi UEFA. yang diperkirakan akan dibuka pada pertengahan Maret 2027. Tim-tim yang lolos ke final juga akan menerima alokasi tiket langsung untuk dijual kepada suporter terdaftar mereka sendiri.

Jika mencari tiket pertandingan pada saat-saat terakhir, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Conference League?

Harga tiket resmi UEFA Conference League sangat bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket untuk laga fase liga atau fase gugur, atau final puncak.

Untuk pertandingan standar kompetisi, harga tiket dikendalikan secara individual oleh klub sepak bola tuan rumah, yang berarti harga mencerminkan standar liga domestik dan struktur tempat duduk venue setempat. Secara umum, harganya berkisar dari sekitar £30-£95.

Namun, UEFA memberlakukan pedoman ketat bagi suporter tim tamu. Untuk musim 2026/27 saat ini, harga tiket di sektor khusus suporter tandang dibatasi maksimal €20.

Untuk final besar dalam beberapa tahun terakhir, seperti Final 2026 di Leipzig, tiket resmi yang dijual melalui UEFA's Ticket Portal dibagi ke dalam empat kategori tempat duduk utama, bersama dengan opsi khusus:

Fans First : Diposisikan tepat di belakang gawang. Kursi-kursi ini secara eksklusif diperuntukkan bagi suporter terdaftar dari dua finalis yang berpartisipasi (€25-€40).

Kategori 3 : Terletak di sudut-sudut dan tingkat atas stadion di belakang garis gawang (€45-€65).

Kategori 2 : Berada di sudut stadion dan baris lebih atas tribune utama/sisi lapangan. (€140).

Kategori 1 : Kursi-kursi ini berada di tribune sisi panjang utama, tingkat bawah dan tengah, serta memberikan pemandangan sisi lapangan yang utama (€190).

Pantau situs resmi klub saat mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Siapa saja yang bersaing di UEFA Conference League 2026/27?

Sebanyak 36 tim bersaing di fase liga kompetisi UEFA Conference League 2026/27. Ini adalah musim ketiga format baru digunakan, yang membuat setiap tim memainkan total 6 pertandingan melawan 6 klub berbeda dalam struktur liga.

Delapan tim teratas di liga otomatis lolos ke babak 16 besar fase gugur. Tim-tim yang finis di posisi 9 hingga 24 akan bersaing dalam fase play-off dua leg, dengan 8 tim pemenang bergabung dengan para tim yang lolos otomatis di babak 16 besar. Kompetisi kemudian berlanjut dalam format gugur tradisional hingga final.

Di bawah ini, Anda dapat menemukan daftar semua klub yang saat ini terlibat dalam fase liga Conference League 2026/27:

Daftar klub UEFA Conference League 2026-27