Supercoppa Italiana, atau Piala Super Italia, kembali menggunakan format dua tim dan digelar di Italia. Juara bertahan Serie A, Inter, akan menghadapi Lazio, finalis Coppa Italia musim lalu, di San Siro pada 22 Desember. Pesan tiket Anda sekarang untuk menyaksikan laga seru menjelang akhir tahun di Milan.

Inter Milan tampil dalam enam edisi terakhir Supercoppa Italiana dan meraih tiga gelar beruntun pada 2021 hingga 2023. Sementara itu, gelar terakhir Lazio di kompetisi ini diraih pada 2019. Napoli menjadi juara pada Desember lalu setelah mengalahkan Bologna 2-0 di King Saud University Stadium, Riyadh.

Tim asuhan Cristian Chivu, Inter, akan memiliki keunggulan psikologis menjelang pertandingan. Selain bermain di kandang sendiri, San Siro, mereka juga tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Lazio, termasuk kemenangan 2-0 di final Coppa Italia pada Mei.

Lantas, bagaimana cara menyaksikan langsung seluruh aksi seru tersebut? GOAL mengulas semua pilihan tiket Supercoppa Italiana yang tersedia, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan Supercoppa Italiana 2026 digelar?

Edisi terbaru Supercoppa Italiana, yang mempertemukan Inter Milan dan Lazio, berlangsung di San Siro, Milan, dan dijadwalkan dimulai pukul 21.00 waktu setempat (CET).

Cara membeli tiket Supercoppa Italiana 2026

Tiket resmi Supercoppa Italiana 2026 terutama dijual melalui Vivaticket, mitra penjualan tiket resmi Serie A, serta portal klub peserta.

Penjualan tiket pertandingan Supercoppa melalui klub biasanya dilakukan secara bertahap. Pemegang tiket musiman mendapat prioritas beberapa pekan sebelum pertandingan, disusul pemegang kartu suporter atau CRN. Jika masih tersedia, tiket kemudian dijual kepada masyarakat umum.

Untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, suporter juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti Ticombo.

Transfer tiket terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda tiba tepat waktu dan berlaku untuk acara tersebut. Jika tidak, Anda akan menerima pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Supercoppa Italiana 2026?

Berdasarkan perbandingan dengan final kompetisi piala domestik besar di Italia serta harga standar tiap tingkat tribun San Siro, harga tiket resmi untuk penjualan umum diperkirakan berkisar dari €35 hingga €250 lebih, bergantung pada tingkat dan lokasi tribun.

Perkiraan harga resmi untuk tiga tingkat tribun (Anelli) dan empat sisi tribun San Siro adalah sebagai berikut:

Bagian tempat duduk Lokasi dan pandangan Perkiraan harga resmi Terzo Anello (tingkat ketiga) Tribun atas bagian tinggi (Blu, Verde, Rosso) €35–€55 Secondo Anello Blu / Verde Di belakang gawang (Curva Sud & Nord) €50–€80 Primo Anello Blu / Verde Tribun bawah di belakang gawang €75–€110 Secondo Anello Rosso / Arancio Bagian tengah-atas tribun sisi lapangan €110–€160 Primo Anello Arancio Tribun bawah di sisi lapangan (berseberangan dengan bangku cadangan) €150–€210 Primo Anello Rosso & Poltroncine Tribun utama bawah (di belakang bangku cadangan) €190–€260 lebih VIP / Ruang jamuan Ruang eksekutif dan fasilitas eksklusif di tepi lapangan €400–€800 lebih

Pantau situs resmi klub untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Supercoppa Italiana

Berikut para juara Supercoppa Italiana dalam beberapa edisi terakhir: