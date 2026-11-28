Rugby Nations Championship edisi perdana mendekati akhir yang mendebarkan. Akhir pekan final bersejarah, yang pertama dalam sejarah turnamen ini, dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 November (Jumat sampai Minggu) di Allianz Stadium, Twickenham.

Permintaan diperkirakan tinggi, jadi jangan menunda. Pesan tiket Anda hari ini.

Menggantikan laga persahabatan yang berdiri sendiri dengan klasemen liga yang memiliki pertaruhan besar, turnamen baru ini membagi 12 kekuatan elite rugbi dunia ke dalam dua kelompok geografis.

Terlepas dari posisi akhir masing-masing dari 12 tim pada fase grup, semuanya akan bermain pada akhir pekan final. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harga, dan informasi lainnya.

Kapan akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

Setelah fase grup Nations Championship 2026 berakhir, akhir pekan final akan digelar dari Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November, di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama antara Afrika Selatan dan Prancis, yang akan menentukan juara turnamen, berlangsung pada Minggu, 29 November, pukul 16.40 GMT.

Tanggal (dan waktu setempat) Babak dan pertandingan Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan peringkat ketujuh: Skotlandia vs Argentina Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: Afrika Selatan vs Prancis Tiket

Cara membeli tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026

Penjualan tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjual tiketnya, Ticketmaster.

Tiket turnamen pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Pra-penjualan untuk klub dan pemegang hak tempat duduk : Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang hak tempat duduk dan klub anggota, pada Januari 2026.

: Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang hak tempat duduk dan klub anggota, pada Januari 2026. Penjualan umum akhir pekan final: Tiket untuk akhir pekan puncak turnamen di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya sah dan akan tiba sebelum perlombaan.

Berapa harga tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026?

Untuk tiket harian dua pertandingan (serta paket tiket beberapa hari) pada akhir pekan final, kategori harga resmi disusun sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar dari £20 hingga £125

: Harga tiket harian berkisar dari £20 hingga £125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar dari £40 hingga £180

: Harga tiket harian berkisar dari £40 hingga £180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar dari £125 hingga £280

: Harga tiket harian berkisar dari £125 hingga £280 Paket tiket beberapa hari (berlaku untuk 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertahap sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket terusan dewasa untuk 3 hari berkisar dari £242 hingga £514.

Pantau situs resmi turnamen dan situs nasional masing-masing tim menjelang waktunya untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket premium dan tiket hospitality World Rugby Nations Championship 2026

Dalam olahraga rugbi, hospitality adalah sebutan bagi paket pertandingan premium yang menawarkan pengalaman lebih dari tiket biasa.

Pengalaman tersebut beragam, mulai dari akses ke ruang tunggu dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati suasana, pilihan bersantap dari prasmanan hingga hidangan beberapa tahap, sampai suite pribadi untuk tamu dalam jumlah terbatas.

Paket dan tiket terusan resmi dapat dibeli langsung melalui saluran resmi:

Pemesanan langsung secara daring : Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship maupun situs masing-masing tim.

: Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship maupun situs masing-masing tim. Penyedia hospitality resmi: Agen hospitality eksklusif Allianz Stadium juga menangani alokasi paket premium. Anda dapat melihat fasilitas yang termasuk dalam setiap paket dan menyelesaikan pemesanan melalui situs Keith Prowse.

Tim mana saja yang bermain di World Rugby Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup geografis berisi enam tim. Berikut posisi akhir mereka setelah fase grup:

Tim Belahan Bumi Utara (poin fase grup) Tim Belahan Bumi Selatan (poin fase grup) Prancis (26 poin) Afrika Selatan (22 poin, selisih poin +135) Inggris (25 poin) Selandia Baru (22 poin, selisih poin +41) Irlandia (24 poin) Australia (14 poin) Skotlandia (20 poin) Argentina (11 poin) Wales (17 poin) Jepang (5 poin) Italia (2 poin) Fiji (4 poin)

Bagaimana format World Rugby Nations Championship?

Alih-alih memainkan rangkaian beberapa pertandingan melawan satu lawan, setiap negara menghadapi masing-masing dari enam tim di grup geografis lawan satu kali, dalam dua periode berbeda:

Seri Musim Panas (putaran 1 hingga 3) : Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang.

: Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang. Seri Musim Gugur (putaran 4 hingga 6): Digelar pada November. Tim-tim Belahan Bumi Selatan kemudian bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ikonis Eropa.

Klasemen: Meski tim hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil pertandingan dan poin bonus mereka dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan penampilan mereka melawan tim-tim dari selatan).

Akhir pekan final

Puncak turnamen berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, selama satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada penghujung November.

Seluruh tim datang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi yang sama persis di grup lainnya.