Rugby Nations Championship edisi perdana mendekati akhir yang mendebarkan. Akhir Pekan Final yang bersejarah dan pertama dalam sejarah ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 27-29 November (Jumat-Minggu) di Allianz Stadium, Twickenham.

Permintaan diperkirakan tinggi, jadi jangan tunda untuk memesan tiket Anda hari ini.

Menggantikan laga persahabatan yang berdiri sendiri dengan klasemen liga yang menentukan, turnamen baru ini membagi dua belas tim rugbi elite dunia ke dalam dua kelompok geografis.

Di posisi mana pun kedua belas tim finis pada fase grup, semuanya akan bermain pada Akhir Pekan Final. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru yang Anda perlukan untuk membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harganya, dan banyak lagi.

Kapan Akhir Pekan Final World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

Setelah fase grup Nations Championship 2026 selesai, Akhir Pekan Final akan digelar dari Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November, di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama (Afrika Selatan vs Prancis) untuk menentukan juara keseluruhan berlangsung pada Minggu, 29 November, pukul 16.40 (GMT).

Tanggal (& waktu setempat) Perebutan posisi & pertandingan Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan posisi ke-11: Fiji vs Italia Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan posisi ke-5: Irlandia vs Australia Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan posisi ke-9: Wales vs Jepang Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan posisi ke-3: Inggris vs Selandia Baru Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan posisi ke-7: Skotlandia vs Argentina Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: Afrika Selatan vs Prancis Tiket

Cara membeli tiket Akhir Pekan Final World Rugby Nations Championship 2026

Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode pembelian prioritas:

Pra-penjualan untuk klub & pemegang debenture : Periode pembelian paling awal bagi kelompok prioritas (seperti pemegang debenture dan klub anggota) dibuka pada Januari 2026.

: Periode pembelian paling awal bagi kelompok prioritas (seperti pemegang debenture dan klub anggota) dibuka pada Januari 2026. Penjualan umum Akhir Pekan Final: Tiket untuk akhir pekan puncak di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum perlombaan.

Berapa harga tiket Akhir Pekan Final World Rugby Nations Championship 2026?

Untuk tiket harian dua pertandingan (serta paket tiket beberapa hari) selama Akhir Pekan Final, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125

: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180

: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280

: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280 Paket tiket beberapa hari (untuk 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket terusan dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pantau situs resmi kompetisi dan situs tim nasional menjelang acara untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Paket premium dan tiket hospitality World Rugby Nations Championship 2026

Dalam rugbi union, hospitality adalah sebutan untuk paket pertandingan premium yang menawarkan pengalaman lebih dari tiket reguler.

Pengalaman ini dapat berupa akses ke lounge dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati suasana, pilihan bersantap mulai dari prasmanan hingga hidangan beberapa sajian, maupun ruang privat untuk tamu dalam jumlah terbatas.

Paket dan tiket terusan resmi dapat dibeli langsung melalui saluran resmi:

Pemesanan langsung secara daring : Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship serta situs masing-masing tim.

: Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship serta situs masing-masing tim. Penyedia hospitality resmi: Agen hospitality eksklusif Allianz Stadium juga mengelola alokasi paket premium. Anda dapat melihat fasilitas dalam masing-masing paket dan menyelesaikan pemesanan melalui situs Keith Prowse.

Tim mana saja yang berlaga di World Rugby Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup geografis, masing-masing berisi enam tim. Berikut posisi akhir mereka setelah fase grup:

Tim Belahan Bumi Utara (poin fase grup) Tim Belahan Bumi Selatan (poin fase grup) Prancis (26 poin) Afrika Selatan (22 poin, selisih poin +135) Inggris (25 poin) Selandia Baru (22 poin, selisih poin +41) Irlandia (24 poin) Australia (14 poin) Skotlandia (20 poin) Argentina (11 poin) Wales (17 poin) Jepang (5 poin) Italia (2 poin) Fiji (4 poin)

Bagaimana format kompetisi World Rugby Nations Championship?

Alih-alih memainkan serangkaian laga uji coba melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis lain masing-masing satu kali dalam dua periode terpisah:

Seri Musim Panas (Putaran 1-3) : Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan laga tandang.

: Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan laga tandang. Seri Musim Gugur (Putaran 4-6): Digelar pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ikonis Eropa.

Klasemen: Meski hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil dan poin bonus setiap tim dicatat dalam klasemen belahan buminya sendiri (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing dalam klasemen berdasarkan performa mereka melawan tim-tim dari selatan).

Akhir Pekan Final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada akhir November.

Seluruh tim datang ke London untuk menjalani laga penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi sama persis dalam grup lainnya.