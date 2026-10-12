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Book Nations Championship 2026 tickets
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Cara mendapatkan tiket Rugby Autumn Internationals 2026: Jadwal World Rugby Nations Championship, harga tiket, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk edisi perdana World Rugby Nations Championship

Program tradisional Autumn Internationals dan Summer Tours dalam rugbi union telah diubah menjadi World Rugby Nations Championship, turnamen global terpadu yang dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya November ini. Ingin menyaksikan para pemain dan tim terbaik olahraga ini bertanding secara langsung? Pesan tiket Anda sekarang.

Kompetisi baru yang digelar setiap dua tahun ini dirancang untuk menghapus laga persahabatan yang tidak berarti dengan menghadirkan klasemen liga, pertandingan antarkawasan bumi, dan laga final sebagai puncak musim di Twickenham (Minggu, 29 November).

Tiga putaran pertandingan berlangsung di Belahan Bumi Selatan selama musim panas. Kini, perhatian beralih ke Belahan Bumi Utara untuk tiga putaran terakhir dan rangkaian laga final.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL mengenai cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

World Rugby Nations Championship 2026 edisi perdana berlangsung dari 4 Juli hingga 29 November. Turnamen ini terbagi dalam dua periode kompetisi yang berbeda, diikuti rangkaian laga final:

  • Seri Musim Panas (Putaran 1-3): Berlangsung dari 4 hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan.
  • Seri Musim Gugur (Putaran 4-6): Berlanjut dari 6 hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan memainkan pertandingan di utara.
  • Akhir Pekan Final: Digelar dari 27 hingga 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama untuk menentukan juara keseluruhan berlangsung pada Minggu, 29 November.

Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan turnamen atau federasi penyelenggara masing-masing, bergantung pada pertandingannya.

  • Akhir Pekan Final (27-29 November): Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.
  • Pertandingan Fase Grup (Juli & November): Tiket untuk setiap pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat membelinya melalui portal resmi federasi masing-masing.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

  • Pra-penjualan untuk Klub & Pemegang Debenture: Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas (seperti pemegang debenture dan klub anggota) pada Januari 2026.
  • Penjualan Umum Akhir Pekan Final: Tiket untuk akhir pekan final utama di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.
  • Penjualan Umum Fase Grup: Masing-masing negara membuka penjualan pada waktu berbeda. Sebagai contoh, tiket pertandingan di Principality Stadium (Wales) tersedia bagi masyarakat umum pada April 2026, setelah periode prioritas anggota.

Penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder, seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi seluruh transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda pilih. Jika tidak, Anda akan menerima pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship 2026?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada pilihan tiket harian atau paket beberapa hari untuk Akhir Pekan Final di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk setiap hari yang menampilkan dua pertandingan selama Akhir Pekan Final, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

  • Dua pertandingan Jumat, 27 November: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125
  • Dua pertandingan Sabtu, 28 November: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180
  • Dua pertandingan Minggu, 29 November: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280
  • Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pertandingan Fase Grup November (Berdasarkan Negara Tuan Rumah)

Harga tiket standar dewasa untuk setiap pertandingan fase grup yang diselenggarakan tim-tim Belahan Bumi Utara adalah sebagai berikut:

Inggris (Allianz Stadium, Twickenham)

  • vs Jepang: £51-£103
  • vs Australia: £79-£166
  • vs Selandia Baru: £103-£238

Irlandia (Aviva Stadium, Dublin)

  • vs Fiji: €30-€120
  • vs Argentina: €40-€180
  • vs Afrika Selatan: €55-€210

Skotlandia (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

  • vs Jepang: £30-£65
  • vs Australia: £40-£100
  • vs Selandia Baru: £85-£160

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

  • vs Jepang: £26-£66
  • vs Australia: £38-£78
  • vs Selandia Baru: £68-£128

Prancis

  • vs Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Harga tiket mulai €30
  • vs Afrika Selatan (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai €30
  • vs Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai €25

Italia

  • vs Afrika Selatan (Allianz Stadium, Turin): Harga tiket mulai €32
  • vs Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genoa): Harga tiket mulai €12
  • vs Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Harga tiket mulai €35

Pantau situs resmi kompetisi dan situs tim nasional masing-masing saat pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Bagaimana jadwal pertandingan World Rugby Nations Championship 2026?

Tanggal (& waktu setempat)

Putaran & Pertandingan

Tiket

Tempat

Jumat, 6 Nov (20.10)

Putaran 4: Irlandia vs Argentina

Tiket

Aviva Stadium, Dublin

Sabtu, 7 Nov (12.40)

Putaran 4: Italia vs Afrika Selatan

Tiket

Juventus Stadium, Turin

Sabtu, 7 Nov (14.10)

Putaran 4: Skotlandia vs Selandia Baru

Tiket

Murrayfield Stadium, Edinburgh

Sabtu, 7 Nov (16.40)

Putaran 4: Wales vs Jepang

Tiket

Millennium Stadium, Cardiff

Sabtu, 7 Nov (21.10)

Putaran 4: Prancis vs Fiji

Tiket

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Minggu, 8 Nov (15.10)

Putaran 4: Inggris vs Australia

Tiket

Allianz Stadium, London

Jumat, 13 Nov (21.10)

Putaran 5: Prancis vs Afrika Selatan

Tiket

Stade de France, Paris

Sabtu, 14 Nov (12.40)

Putaran 5: Italia vs Argentina

Tiket

Stadio Luigi Ferraris, Genoa

Sabtu, 14 Nov (14.10)

Putaran 5: Wales vs Selandia Baru

Tiket

Principality Stadium, Cardiff

Sabtu, 14 Nov (16.40)

Putaran 5: Inggris vs Jepang

Tiket

Allianz Stadium, London

Sabtu, 14 Nov (20.10)

Putaran 5: Irlandia vs Fiji

Tiket

Aviva Stadium, Dublin

Minggu, 15 Nov (15.10)

Putaran 5: Skotlandia vs Australia

Tiket

Murrayfield Stadium, Edinburgh

Sabtu, 21 Nov (14.10)

Putaran 6: Inggris vs Selandia Baru

Tiket

Allianz Stadium, London

Sabtu, 21 Nov (14.10)

Putaran 6: Skotlandia vs Jepang

Tiket

Murrayfield Stadium, Edinburgh

Sabtu, 21 Nov (16.40)

Putaran 6: Irlandia vs Afrika Selatan

Tiket

Aviva Stadium, Dublin

Sabtu, 21 Nov (17.40)

Putaran 6: Italia vs Fiji

Tiket

Stadio Friuli, Udine

Sabtu, 21 Nov (20.10)

Putaran 6: Wales vs Australia

Tiket

Principality Stadium, Cardiff

Sabtu, 21 Nov (21.10)

Putaran 6: Prancis vs Argentina

Tiket

Stade de France, Paris

Jumat, 27 Nov (16.40)

Perebutan peringkat ke-11: belum ditentukan vs belum ditentukan

Tiket

Allianz Stadium, London

Jumat, 27 Nov (20.10)

Perebutan peringkat ke-5: belum ditentukan vs belum ditentukan

Tiket

Allianz Stadium, London

Sabtu, 28 Nov (13.10)

Perebutan peringkat ke-9: belum ditentukan vs belum ditentukan

Tiket

Allianz Stadium, London

Sabtu, 28 Nov (16.40)

Perebutan peringkat ke-3: belum ditentukan vs belum ditentukan

Tiket

Allianz Stadium, London

Minggu, 29 Nov (13.10)

Perebutan peringkat ke-7: belum ditentukan vs belum ditentukan

Tiket

Allianz Stadium, London

Minggu, 29 Nov (16.40)

Final: belum ditentukan vs belum ditentukan

Tiket

Allianz Stadium, London

Tim mana saja yang berlaga di Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang terbagi dalam dua grup geografis, masing-masing berisi enam tim:

Tim Belahan Bumi Utara

Tim Belahan Bumi Selatan

Inggris

Argentina

Prancis

Australia

Irlandia

Fiji

Italia

Jepang

Skotlandia

Selandia Baru

Wales

Afrika Selatan

Bagaimana format kompetisi Nations Championship?

Alih-alih memainkan rangkaian beberapa pertandingan melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis lainnya masing-masing satu kali dalam dua periode berbeda:

  • Seri Musim Panas (Putaran 1–3): Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan pertandingan tandang.
  • Seri Musim Gugur (Putaran 4–6): Digelar pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ternama Eropa.

Klasemen: Meski hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil pertandingan dan poin bonus setiap tim dicatat dalam klasemen kawasan buminya sendiri (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain di klasemen berdasarkan penampilan mereka melawan tim-tim selatan).

Akhir Pekan Final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada penghujung November.

Seluruh tim bertandang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi yang sama persis di grup lainnya.

  • Final Utama: Tim peringkat pertama Belahan Bumi Utara menghadapi tim peringkat pertama Belahan Bumi Selatan. Pemenangnya dinobatkan sebagai juara resmi Nations Championship.
  • Pertandingan Penentuan Peringkat: Pertemuan dua tim peringkat kedua menentukan peringkat ketiga secara keseluruhan, pertemuan dua tim peringkat ketiga menentukan peringkat kelima, dan seterusnya hingga pertemuan dua tim peringkat keenam.
  • Tantangan Antarkawasan Bumi: Sistem poin seperti Ryder Cup mencatat keunggulan keseluruhan masing-masing kawasan bumi sepanjang akhir pekan final.


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