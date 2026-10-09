Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik di sepak bola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan sejumlah klub terbesar dan pemain ternama dalam olahraga ini menghadirkan keseruan yang memukau dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola global kini menantikan dengan antusias apa yang akan tersaji pada kampanye 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara setelah mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

GOAL akan memberi Anda rangkuman seluruh informasi tiket Premier League terbaru, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

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Cara membeli tiket Premier League

Ada beberapa opsi penjualan tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman. Kemudian untuk mereka yang sebelumnya pernah datang ke pertandingan kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk publik pada periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau Anda mencari tiket last-minute, mungkin layak untuk melihat pasar sekunder terverifikasi, seperti LiveFootballTickets.

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Berapa harga tiket Premier League?

Biaya tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, pelajar, dan lansia, tetapi rentang ini berbeda dari satu tim ke tim lain.

Selain itu, posisi duduk Anda juga membuat perbedaan besar. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dibanderol dengan biaya premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori, misalnya laga besar melawan lawan ternama bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi, dengan harga yang ikut naik.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi tiket tandang pada harga £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk datang ke pertandingan, Anda mungkin ingin melihat jadwal tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL menguraikan klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, rata-rata harga tiket hari pertandingan, serta perkiraan rentang tiket musiman.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

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Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah terjual habis untuk tiket musiman admission umum musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa melampaui 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dikabarkan membutuhkan loyalitas selama beberapa dekade untuk mengamankan tempat. Bahkan klub dengan stadion lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menjadi pengecualian karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu resmi dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya memerlukan membership untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, membership direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis pendukung besar. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (membership tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Membership biasanya memberikan akses awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki membership sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum jarang hingga nyaris tidak ada.

Meski begitu, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu sold out, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket lebih dekat ke hari pertandingan jika persediaan masih ada. Membeli membership secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mengamankan kursi.

Mengevaluasi paket tiket Premier League dan biaya perjalanan sangat penting bagi penggemar yang mengatur perjalanan untuk menyaksikan langsung sepak bola kelas dunia. Untuk memberi diri Anda keunggulan kompetitif yang luar biasa saat memasang taruhan pertandingan dari rumah, memilih bandar taruhan Inggris terbaik dengan penawaran sambutan adalah kuncinya. Lihat rekomendasi ahli kami untuk free bets terbaik yang tersedia di berbagai platform terverifikasi.