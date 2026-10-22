Liga Primer Inggris terus menjadi salah satu kompetisi sepakbola terbaik di dunia berkat drama dan aksi tanpa henti. Sejumlah klub terbesar dan pemain ternama menghadirkan keseruan yang memukau dari pekan ke pekan. Setelah musim Liga Primer Inggris 2025/26 yang sensasional, penggemar sepakbola di seluruh dunia kini tak sabar menantikan apa yang akan terjadi pada musim 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan gelar setelah meraih titel liga pertama mereka dalam 22 tahun. Namun, mereka dipastikan menghadapi ujian berat dari tim-tim seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Berikut GOAL sajikan informasi terbaru seputar tiket Liga Primer Inggris, termasuk tempat membelinya, kisaran harganya, dan banyak lagi.

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Cara membeli tiket Liga Primer Inggris

Ada berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Primer Inggris, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket layanan khusus tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepakbola kasta tertinggi Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui kanal resmi klub atau mencari tiket menjelang pertandingan, Anda dapat mempertimbangkan pasar tiket sekunder terverifikasi seperti LiveFootballTickets.

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Berapa harga tiket Liga Primer Inggris?

Harga tiket Liga Primer Inggris sangat bervariasi. Sebagian besar klub menerapkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, anak-anak, pelajar, dan lanjut usia, tetapi pembagian kategorinya berbeda di setiap klub.

Selain itu, posisi tempat duduk sangat berpengaruh. Letak kursi dan tribun memengaruhi harga secara signifikan, sementara kursi dengan pemandangan terbaik biasanya lebih mahal. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, laga besar melawan lawan ternama dapat masuk kategori harga yang lebih tinggi.

Perlu diketahui pula bahwa Liga Primer Inggris tetap membatasi harga tiket untuk suporter tim tamu sebesar £30. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang menonton pertandingan, Anda dapat memeriksa jadwal laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL merinci klub-klub Liga Primer Inggris 2026-2027, stadion kandang mereka, rata-rata harga tiket pertandingan, serta perkiraan kisaran harga tiket musiman.

Klub Liga Primer Inggris 2026/27 berdasarkan harga tiket

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Apakah tiket musiman Liga Primer Inggris masih tersedia?

Tiket musiman kategori umum di hampir semua klub Liga Primer Inggris untuk musim 2026/27 sudah habis terjual.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah lama berlaku, dan beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu berisi lebih dari 80.000 penggemar, sementara untuk mendapatkan tempat di Liverpool dan Manchester United kabarnya diperlukan loyalitas selama puluhan tahun. Bahkan klub dengan stadion lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth hanya memiliki sedikit tiket tersisa atau tidak memiliki tiket yang tersedia karena tingginya permintaan dan terbatasnya kapasitas.

Fulham menjadi pengecualian karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu resmi, dan mengalokasikannya berdasarkan urutan kedatangan.

Apakah saya perlu menjadi anggota untuk membeli tiket Liga Primer Inggris?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan disarankan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Primer Inggris, terutama untuk pertandingan yang banyak diminati atau klub dengan basis pendukung besar. Sebagian besar klub Liga Primer Inggris menerapkan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (dengan iuran keanggotaan tahunan) Penjualan umum (jika masih ada tiket)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal untuk membeli tiket, kesempatan mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, menjadi anggota sering kali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena kesempatan membeli tiket melalui penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada.

Meski begitu, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas stadion lebih besar atau yang tiketnya tidak selalu habis terjual, mungkin mengizinkan nonanggota membeli tiket mendekati hari pertandingan jika stok masih tersedia. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan kursi.

Menilai paket tiket Liga Primer Inggris dan biaya perjalanan penting bagi penggemar yang merencanakan perjalanan untuk menyaksikan langsung sepakbola kelas dunia. Agar Anda memiliki keunggulan kompetitif saat memasang taruhan pertandingan dari rumah, memilih bandar taruhan terkemuka di Inggris yang menawarkan bonus sambutan menjadi kuncinya. Simak rekomendasi pakar kami mengenai penawaran taruhan gratis terbaik yang tersedia di berbagai platform terverifikasi.