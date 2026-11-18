Kita telah menyaksikan musim panas sepakbola yang sensasional selama Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Kini giliran para calon legenda sepakbola bersinar di Timur Tengah.

Piala Dunia U-17 FIFA kembali digelar di Qatar untuk edisi 2026, mulai 19 November hingga 13 Desember, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Turnamen kelompok usia tingkat dunia ini semakin bergengsi sejak FIFA secara permanen mengubah formatnya menjadi ajang tahunan berskala besar yang diikuti 48 tim. Qatar pertama kali menjadi tuan rumah pada 2025 dan akan terus menjadi tuan rumah hingga 2029.

Bintang sepakbola seperti Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos, dan Victor Osimhen pernah bersinar di level U-17. Siapa yang akan meninggalkan jejak kali ini? Anda bisa datang ke Qatar untuk menyaksikannya langsung.

Simak informasi terbaru dari GOAL tentang cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 berlangsung pada 19 November hingga 13 Desember di Qatar, dengan total 104 pertandingan.

Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L). Dua tim teratas dari setiap grup, bersama delapan tim peringkat ketiga terbaik, melaju ke fase gugur (babak 32 besar).

Pertandingan akan banyak digelar di lapangan-lapangan berkelas dunia di Aspire Zone, Doha. Final pada Minggu, 13 Desember, akan berlangsung di Stadion Ahmed Bin Ali yang megah.

Tahap turnamen Tanggal Tiket Venue Fase grup 19–27 November Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Babak 32 besar 30 November–1 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Babak 16 besar 3–4 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Perempat-final 7 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Semi-final 10 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (lapangan 2 & 7) Perebutan tempat ketiga 13 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (lapangan 2) Final (& pertandingan perebutan tempat ketiga) 13 Desember Tiket Stadion Ahmed Bin Ali (Doha)

Cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026

Tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 dapat dibeli langsung melalui saluran berikut:

Platform utama : Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman tiket khusus Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026.

: Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman tiket khusus Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026. Platform turnamen lokal: Platform resmi penyelenggara di Qatar juga tersedia melalui 'Road to Qatar'.

Tanggal penting & tahap penjualan

Tahap penjualan Tanggal mulai Sasaran pembeli Pr penjualan khusus Visa 19 Oktober 2026 Periode eksklusif bagi pemegang kartu Visa Penjualan umum 26 Oktober 2026 Terbuka bagi semua penggemar dengan metode pembayaran apa pun yang diterima

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket menjelang pertandingan juga dapat membelinya melalui platform sekunder seperti Ticombo.

Pengalihan tiket terjamin: Ticombo melindungi semua pengalihan dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda pilih. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Harga tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 mulai dari QAR 20 (sekitar £4,20 / US$5,50) untuk Tiket Harian umum, sedangkan tiket Final dihargai mulai QAR 15–35 (sekitar £3,20–£7,20 / US$4,10–US$9,60).

Kategori & harga tiket

Tiket Harian:

Tersedia mulai QAR 20. Memberikan akses umum ke enam lapangan (Lapangan 1, 3, 4, 5, 8 & 9) di Kompleks Kompetisi Aspire Zone selama satu hari. Tempat duduk tersedia berdasarkan urutan kedatangan, dan tiket ini juga mencakup akses ke Festival Penggemar.

Tiket Pertandingan Utama:

Tersedia mulai QAR 35. Mencakup seluruh fasilitas 'Tiket Harian' serta kursi yang dipesan di salah satu dari dua lapangan utama (Lapangan 2 atau Lapangan 7) untuk pertandingan penting atau yang banyak diminati sesuai pilihan Anda (bergantung pada kapasitas lapangan).

Tiket Pertandingan Final (Stadion Ahmed Bin Ali):

Kategori 1: QAR 30–QAR 35

Kategori 2: QAR 15

Pantau situs FIFA dan situs resmi turnamen untuk informasi tambahan. Untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini, pantau juga situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo.

Tim mana saja yang berlaga di Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 menandai debut bersejarah format yang diperluas menjadi 48 tim. Tujuh negara berikut akan tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini: Yunani, Montenegro, Mozambik, Rumania, Serbia, Tanzania, dan Vietnam.

Yang mengejutkan, empat dari lima juara terakhir Piala Dunia U-17 (Nigeria, Inggris, Jerman, dan Portugal) gagal lolos ke edisi 2026. Dengan empat gelar juara sebelumnya, Brasil menjadi peserta dengan koleksi gelar terbanyak.

Grup Tim yang lolos Grup A Qatar, Panama, Yunani, Mesir Grup B Kaledonia Baru, Ekuador, Korea Selatan, Uganda Grup C Argentina, Australia, Denmark, Mozambik Grup D Prancis, Haiti, Arab Saudi, Uruguay Grup E Italia, Pantai Gading, Uzbekistan, Jamaika Grup F Kroasia, Kuba, Tajikistan, Senegal Grup G Belgia, Mali, Selandia Baru, Vietnam Grup H Spanyol, Republik Rakyat Tiongkok, Maroko, Fiji Grup I Brasil, Kosta Rika, Republik Irlandia, Tanzania Grup J Amerika Serikat, Aljazair, Cile, Montenegro Grup K Meksiko, Kamerun, Rumania, Venezuela Grup L Jepang, Kolombia, Honduras, Serbia

Siapa saja juara terbaru Piala Dunia U-17 FIFA?

Nigeria memuncaki daftar peraih gelar Piala Dunia U-17 FIFA sepanjang masa, dengan lima trofi sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1985.