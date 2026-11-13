Kita telah menyaksikan musim panas sepakbola yang sensasional selama Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Kini giliran para calon legenda sepakbola bersinar di Timur Tengah.
Piala Dunia U-17 FIFA kembali digelar di Qatar untuk edisi 2026, mulai 19 November hingga 13 Desember, dan Anda bisa memesan tiketnya mulai hari ini.
Turnamen sepakbola usia muda tingkat dunia ini semakin bergengsi sejak FIFA mengubah formatnya secara permanen menjadi turnamen tahunan berskala besar yang diikuti 48 tim. Qatar menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya pada 2025 dan akan terus menjadi tuan rumah hingga 2029.
Bintang sepakbola seperti Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos, dan Victor Osimhen pernah bersinar di panggung U-17. Siapa yang akan meninggalkan jejak kali ini? Anda bisa menyaksikannya langsung di Qatar.
Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.
Kapan Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar?
Piala Dunia U-17 FIFA 2026 berlangsung pada 19 November hingga 13 Desember di Qatar, dengan total 104 pertandingan.
Ke-48 tim dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L). Dua tim teratas dari setiap grup, bersama delapan tim peringkat ketiga terbaik, akan melaju ke fase gugur (babak 32 besar).
Pertandingan akan banyak digelar di berbagai lapangan berkelas dunia di Aspire Zone, Doha, sementara laga final pada Minggu, 13 Desember, akan berlangsung di Stadion Ahmed Bin Ali.
Tahap turnamen
Tanggal
Tiket
Lokasi
Fase grup
19-27 November
Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)
Babak 32 besar
30 November - 1 Desember
Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)
Babak 16 besar
3-4 Desember
Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)
Perempat-final
7 Desember
Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)
Semi-final
10 Desember
Aspire Zone / Doha (lapangan 2 & 7)
Perebutan tempat ketiga
13 Desember
Aspire Zone / Doha (lapangan 2)
Final (& laga perebutan tempat ketiga)
13 Desember
Stadion Ahmed Bin Ali (Doha)
Cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026
Tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 dapat dibeli langsung melalui saluran berikut:
- Platform utama: Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman tiket khusus Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026.
- Platform turnamen setempat: Platform resmi tuan rumah Qatar juga tersedia di 'Road to Qatar'.
Tanggal penting & tahap penjualan
Tahap penjualan
Tanggal mulai
Calon pembeli
Pr penjualan Visa
19 Oktober 2026
Periode eksklusif bagi pemegang kartu Visa
Penjualan umum
26 Oktober 2026
Terbuka bagi semua penggemar dengan metode pembayaran apa pun yang diterima
Jika ingin mendapatkan kursi menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti Ticombo.
Transfer tiket terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program perlindungan bawaannya yang disebut TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda pilih. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.
Berapa harga tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026?
Harga tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 mulai dari QAR 20 (sekitar £4,20 / US$5,50) untuk Tiket Harian umum, sedangkan harga tiket final mulai dari QAR 15-35 (sekitar £3,20-£7,20 / US$4,10-US$9,60).
Kategori & harga tiket
Tiket Harian:
- Mulai dari QAR 20 - Akses umum ke enam lapangan (Lapangan 1, 3, 4, 5, 8 & 9) di Kompleks Kompetisi Aspire Zone selama satu hari, dengan tempat duduk berdasarkan urutan kedatangan, serta akses ke Festival Penggemar.
Tiket Pertandingan Utama:
- Mulai dari QAR 35 - Mencakup seluruh fasilitas 'Tiket Harian', ditambah kursi yang dipesan di salah satu dari dua lapangan utama (Lapangan 2 atau Lapangan 7) untuk pertandingan penting atau banyak diminati pilihan Anda (bergantung pada kapasitas lapangan).
Tiket Pertandingan Final (Stadion Ahmed Bin Ali):
- Kategori 1: QAR 30-QAR 35
- Kategori 2: QAR 15
Pantau situs FIFA dan situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Tim mana saja yang berlaga di Piala Dunia U-17 FIFA 2026?
Piala Dunia U-17 FIFA 2026 menandai debut bersejarah format yang diperluas menjadi 48 tim. Tujuh negara berikut akan tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini: Yunani, Montenegro, Mozambik, Rumania, Serbia, Tanzania, dan Vietnam.
Yang mengejutkan, empat dari lima juara terakhir Piala Dunia U-17 (Nigeria, Inggris, Jerman, dan Portugal) gagal lolos ke edisi 2026. Dengan empat gelar juara sebelumnya, Brasil menjadi negara peserta dengan koleksi gelar terbanyak.
Grup
Tim yang lolos
Grup A
Qatar, Panama, Yunani, Mesir
Grup B
Kaledonia Baru, Ekuador, Korea Selatan, Uganda
Grup C
Argentina, Australia, Denmark, Mozambik
Grup D
Prancis, Haiti, Arab Saudi, Uruguay
Grup E
Italia, Pantai Gading, Uzbekistan, Jamaika
Grup F
Kroasia, Kuba, Tajikistan, Senegal
Grup G
Belgia, Mali, Selandia Baru, Vietnam
Grup H
Spanyol, Republik Rakyat China, Maroko, Fiji
Grup I
Brasil, Kosta Rika, Republik Irlandia, Tanzania
Grup J
Amerika Serikat, Aljazair, Chile, Montenegro
Grup K
Meksiko, Kamerun, Rumania, Venezuela
Grup L
Jepang, Kolombia, Honduras, Serbia
Siapa saja juara Piala Dunia U-17 FIFA terbaru?
Nigeria memuncaki daftar juara sepanjang masa Piala Dunia U-17 FIFA setelah mengangkat trofi lima kali sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1985.
Tahun
Juara
Runner-up
2025
Portugal
Austria
2023
Jerman
Prancis
2019
Brasil
Meksiko
2017
Inggris
Spanyol
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
Meksiko
2011
Meksiko
Uruguay
2009
Swiss
Nigeria
2007
Nigeria
Spanyol
2005
Meksiko
Brasil