Kita telah menyaksikan musim panas sepakbola yang sensasional selama Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Kini giliran para calon legenda sepakbola bersinar di Timur Tengah.

Piala Dunia U-17 FIFA kembali digelar di Qatar untuk edisi 2026, mulai 19 November hingga 13 Desember, dan Anda bisa memesan tiketnya mulai hari ini.

Turnamen sepakbola usia muda tingkat dunia ini semakin bergengsi sejak FIFA mengubah formatnya secara permanen menjadi turnamen tahunan berskala besar yang diikuti 48 tim. Qatar menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya pada 2025 dan akan terus menjadi tuan rumah hingga 2029.

Bintang sepakbola seperti Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos, dan Victor Osimhen pernah bersinar di panggung U-17. Siapa yang akan meninggalkan jejak kali ini? Anda bisa menyaksikannya langsung di Qatar.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 berlangsung pada 19 November hingga 13 Desember di Qatar, dengan total 104 pertandingan.

Ke-48 tim dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L). Dua tim teratas dari setiap grup, bersama delapan tim peringkat ketiga terbaik, akan melaju ke fase gugur (babak 32 besar).

Pertandingan akan banyak digelar di berbagai lapangan berkelas dunia di Aspire Zone, Doha, sementara laga final pada Minggu, 13 Desember, akan berlangsung di Stadion Ahmed Bin Ali.

Tahap turnamen Tanggal Tiket Lokasi Fase grup 19-27 November Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Babak 32 besar 30 November - 1 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Babak 16 besar 3-4 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Perempat-final 7 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Semi-final 10 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (lapangan 2 & 7) Perebutan tempat ketiga 13 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (lapangan 2) Final (& laga perebutan tempat ketiga) 13 Desember Tiket Stadion Ahmed Bin Ali (Doha)

Cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026

Tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 dapat dibeli langsung melalui saluran berikut:

Platform utama : Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman tiket khusus Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026.

: Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman tiket khusus Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026. Platform turnamen setempat: Platform resmi tuan rumah Qatar juga tersedia di 'Road to Qatar'.

Tanggal penting & tahap penjualan

Tahap penjualan Tanggal mulai Calon pembeli Pr penjualan Visa 19 Oktober 2026 Periode eksklusif bagi pemegang kartu Visa Penjualan umum 26 Oktober 2026 Terbuka bagi semua penggemar dengan metode pembayaran apa pun yang diterima

Jika ingin mendapatkan kursi menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti Ticombo.

Transfer tiket terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program perlindungan bawaannya yang disebut TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda pilih. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Harga tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 mulai dari QAR 20 (sekitar £4,20 / US$5,50) untuk Tiket Harian umum, sedangkan harga tiket final mulai dari QAR 15-35 (sekitar £3,20-£7,20 / US$4,10-US$9,60).

Kategori & harga tiket

Tiket Harian:

Mulai dari QAR 20 - Akses umum ke enam lapangan (Lapangan 1, 3, 4, 5, 8 & 9) di Kompleks Kompetisi Aspire Zone selama satu hari, dengan tempat duduk berdasarkan urutan kedatangan, serta akses ke Festival Penggemar.

Tiket Pertandingan Utama:

Mulai dari QAR 35 - Mencakup seluruh fasilitas 'Tiket Harian', ditambah kursi yang dipesan di salah satu dari dua lapangan utama (Lapangan 2 atau Lapangan 7) untuk pertandingan penting atau banyak diminati pilihan Anda (bergantung pada kapasitas lapangan).

Tiket Pertandingan Final (Stadion Ahmed Bin Ali):

Kategori 1: QAR 30-QAR 35

Kategori 2: QAR 15

Pantau situs FIFA dan situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Tim mana saja yang berlaga di Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 menandai debut bersejarah format yang diperluas menjadi 48 tim. Tujuh negara berikut akan tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini: Yunani, Montenegro, Mozambik, Rumania, Serbia, Tanzania, dan Vietnam.

Yang mengejutkan, empat dari lima juara terakhir Piala Dunia U-17 (Nigeria, Inggris, Jerman, dan Portugal) gagal lolos ke edisi 2026. Dengan empat gelar juara sebelumnya, Brasil menjadi negara peserta dengan koleksi gelar terbanyak.

Grup Tim yang lolos Grup A Qatar, Panama, Yunani, Mesir Grup B Kaledonia Baru, Ekuador, Korea Selatan, Uganda Grup C Argentina, Australia, Denmark, Mozambik Grup D Prancis, Haiti, Arab Saudi, Uruguay Grup E Italia, Pantai Gading, Uzbekistan, Jamaika Grup F Kroasia, Kuba, Tajikistan, Senegal Grup G Belgia, Mali, Selandia Baru, Vietnam Grup H Spanyol, Republik Rakyat China, Maroko, Fiji Grup I Brasil, Kosta Rika, Republik Irlandia, Tanzania Grup J Amerika Serikat, Aljazair, Chile, Montenegro Grup K Meksiko, Kamerun, Rumania, Venezuela Grup L Jepang, Kolombia, Honduras, Serbia

Siapa saja juara Piala Dunia U-17 FIFA terbaru?

Nigeria memuncaki daftar juara sepanjang masa Piala Dunia U-17 FIFA setelah mengangkat trofi lima kali sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1985.