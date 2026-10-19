Musim panas penuh sensasi telah kita nikmati lewat Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Kini giliran calon legenda sepak bola masa depan untuk bersinar di Timur Tengah.

Piala Dunia U-17 FIFA kembali digelar di Qatar untuk edisi 2026, mulai 19 November hingga 13 Desember. Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Turnamen junior dunia ini semakin bergengsi sejak FIFA mengubah formatnya secara permanen menjadi turnamen tahunan berskala besar yang diikuti 48 tim. Qatar menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya pada 2025 dan akan terus menjadi tuan rumah hingga 2029.

Bintang sepak bola seperti Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos, dan Victor Osimhen pernah bersinar di ajang U-17. Siapa yang akan meninggalkan jejak kali ini? Anda bisa datang ke Qatar untuk menyaksikannya langsung.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL mengenai cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 berlangsung pada 19 November hingga 13 Desember di Qatar, dengan total 104 pertandingan.

Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L). Dua tim teratas dari setiap grup, bersama delapan tim peringkat ketiga terbaik, akan melaju ke fase gugur (babak 32 besar).

Pertandingan akan banyak digelar di berbagai lapangan berkelas dunia di Aspire Zone, Doha. Final pada Minggu, 13 Desember, akan berlangsung di Stadion Internasional Khalifa yang bersejarah.

Fase turnamen Tanggal Tiket Lokasi Fase grup 19-27 November Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Babak 32 besar 30 November - 1 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Babak 16 besar 3-4 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Perempat-final 7 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan) Semi-final 10 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (lapangan 2 & 7) Perebutan tempat ketiga 13 Desember Tiket Aspire Zone / Doha (lapangan 2) Final (& laga perebutan tempat ketiga) 13 Desember Tiket Stadion Internasional Khalifa (Doha)

Cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026

Tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 dapat dibeli langsung melalui saluran berikut:

Platform utama : Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman khusus tiket Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026.

Platform turnamen setempat : Platform resmi tuan rumah Qatar juga tersedia melalui 'Road to Qatar'.

Tanggal penting & tahap penjualan

Tahap penjualan Tanggal mulai Calon pembeli Pr BANG 19 Oktober 2026 Periode eksklusif bagi pemegang kartu Visa Penjualan untuk umum 26 Oktober 2026 Terbuka bagi semua penggemar dengan metode pembayaran apa pun yang diterima

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket menjelang pertandingan juga dapat membelinya melalui platform sekunder seperti Ticombo.

Transfer tiket terjamin: Ticombo melindungi seluruh transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda tuju. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Harga tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 mulai dari QAR 20 (sekitar £4,20 / US$5,50) untuk tiket harian umum. Sementara itu, harga tiket final mulai dari QAR 15-35 (sekitar £3,20-£7,20 / US$4,10-US$9,60).

Kategori & harga tiket

Tiket harian:

Tersedia mulai dari QAR 20. Tiket ini memberikan akses umum ke enam lapangan (Lapangan 1, 3, 4, 5, 8 & 9) di Kompleks Kompetisi Aspire Zone selama satu hari, dengan tempat duduk berdasarkan urutan kedatangan, serta akses masuk ke Festival Penggemar.

Tiket pertandingan utama:

Tersedia mulai dari QAR 35. Tiket ini mencakup seluruh fasilitas 'tiket harian', ditambah satu kursi yang dipesan di salah satu dari dua lapangan utama (Lapangan 2 atau Lapangan 7) untuk pertandingan penting atau yang banyak diminati sesuai pilihan Anda (bergantung pada kapasitas lapangan).

Tiket pertandingan final (Stadion Internasional Khalifa):

Kategori 1: QAR 30-QAR 35

Kategori 2: QAR 15

Pantau situs FIFA dan situs resmi turnamen untuk informasi tambahan. Periksa juga ketersediaan tiket terkini di situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo.

Tim mana saja yang tampil di Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 menandai debut bersejarah format yang diperluas menjadi 48 tim. Tujuh negara berikut akan tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini: Yunani, Montenegro, Mozambik, Rumania, Serbia, Tanzania, dan Vietnam.

Yang mengejutkan, empat dari lima juara Piala Dunia U-17 terakhir (Nigeria, Inggris, Jerman, dan Portugal) gagal lolos ke edisi 2026. Dengan demikian, Brasil, yang pernah empat kali menjadi juara, menjadi peserta dengan gelar terbanyak.

Grup Tim yang lolos Grup A Qatar, Panama, Yunani, Mesir Grup B Kaledonia Baru, Ekuador, Korea Selatan, Uganda Grup C Argentina, Australia, Denmark, Mozambik Grup D Prancis, Haiti, Arab Saudi, Uruguay Grup E Italia, Pantai Gading, Uzbekistan, Jamaika Grup F Kroasia, Kuba, Tajikistan, Senegal Grup G Belgia, Mali, Selandia Baru, Vietnam Grup H Spanyol, Tiongkok, Maroko, Fiji Grup I Brasil, Kosta Rika, Republik Irlandia, Tanzania Grup J Amerika Serikat, Aljazair, Chile, Montenegro Grup K Meksiko, Kamerun, Rumania, Venezuela Grup L Jepang, Kolombia, Honduras, Serbia

Siapa saja juara Piala Dunia U-17 FIFA terbaru?

Nigeria memimpin daftar peraih gelar Piala Dunia U-17 FIFA sepanjang masa, setelah lima kali mengangkat trofi sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1985.

Tahun Juara Runner-up 2025 Portugal Austria 2023 Jerman Prancis 2019 Brasil Meksiko 2017 Inggris Spanyol 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria Meksiko 2011 Meksiko Uruguay 2009 Swiss Nigeria 2007 Nigeria Spanyol 2005 Meksiko Brasil







