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Book FIFA Under-17 World Cup 2026 tickets
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Cara mendapatkan tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026: Tanggal, jadwal, harga tiket, informasi lokasi pertandingan di Qatar, dan lainnya

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World Cup U17

Semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat di turnamen sepakbola tahunan besar yang digelar di Qatar

Musim panas penuh sensasi telah kita nikmati lewat Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara. Kini giliran calon legenda sepak bola masa depan untuk bersinar di Timur Tengah.

Piala Dunia U-17 FIFA kembali digelar di Qatar untuk edisi 2026, mulai 19 November hingga 13 Desember. Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Turnamen junior dunia ini semakin bergengsi sejak FIFA mengubah formatnya secara permanen menjadi turnamen tahunan berskala besar yang diikuti 48 tim. Qatar menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya pada 2025 dan akan terus menjadi tuan rumah hingga 2029.

Bintang sepak bola seperti Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos, dan Victor Osimhen pernah bersinar di ajang U-17. Siapa yang akan meninggalkan jejak kali ini? Anda bisa datang ke Qatar untuk menyaksikannya langsung.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL mengenai cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 berlangsung pada 19 November hingga 13 Desember di Qatar, dengan total 104 pertandingan.

Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga L). Dua tim teratas dari setiap grup, bersama delapan tim peringkat ketiga terbaik, akan melaju ke fase gugur (babak 32 besar).

Pertandingan akan banyak digelar di berbagai lapangan berkelas dunia di Aspire Zone, Doha. Final pada Minggu, 13 Desember, akan berlangsung di Stadion Internasional Khalifa yang bersejarah.

Fase turnamen

Tanggal

Tiket

Lokasi

Fase grup

19-27 November

Tiket

Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)

Babak 32 besar

30 November - 1 Desember

Tiket

Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)

Babak 16 besar

3-4 Desember

Tiket

Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)

Perempat-final

7 Desember

Tiket

Aspire Zone / Doha (berbagai lapangan)

Semi-final

10 Desember

Tiket

Aspire Zone / Doha (lapangan 2 & 7)

Perebutan tempat ketiga

13 Desember

Tiket

Aspire Zone / Doha (lapangan 2)

Final (& laga perebutan tempat ketiga)

13 Desember

Tiket

Stadion Internasional Khalifa (Doha)

Cara membeli tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026

Tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 dapat dibeli langsung melalui saluran berikut:

  • Platform utama: Portal Tiket Resmi FIFA atau halaman khusus tiket Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026.
  • Platform turnamen setempat: Platform resmi tuan rumah Qatar juga tersedia melalui 'Road to Qatar'.

Tanggal penting & tahap penjualan

Tahap penjualan

Tanggal mulai

Calon pembeli

Pr BANG

19 Oktober 2026

Periode eksklusif bagi pemegang kartu Visa

Penjualan untuk umum

26 Oktober 2026

Terbuka bagi semua penggemar dengan metode pembayaran apa pun yang diterima

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket menjelang pertandingan juga dapat membelinya melalui platform sekunder seperti Ticombo.

Transfer tiket terjamin: Ticombo melindungi seluruh transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda tuju. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Harga tiket resmi Piala Dunia U-17 FIFA Qatar 2026 mulai dari QAR 20 (sekitar £4,20 / US$5,50) untuk tiket harian umum. Sementara itu, harga tiket final mulai dari QAR 15-35 (sekitar £3,20-£7,20 / US$4,10-US$9,60).

Kategori & harga tiket

Tiket harian:

  • Tersedia mulai dari QAR 20. Tiket ini memberikan akses umum ke enam lapangan (Lapangan 1, 3, 4, 5, 8 & 9) di Kompleks Kompetisi Aspire Zone selama satu hari, dengan tempat duduk berdasarkan urutan kedatangan, serta akses masuk ke Festival Penggemar.

Tiket pertandingan utama:

  • Tersedia mulai dari QAR 35. Tiket ini mencakup seluruh fasilitas 'tiket harian', ditambah satu kursi yang dipesan di salah satu dari dua lapangan utama (Lapangan 2 atau Lapangan 7) untuk pertandingan penting atau yang banyak diminati sesuai pilihan Anda (bergantung pada kapasitas lapangan).

Tiket pertandingan final (Stadion Internasional Khalifa):

  • Kategori 1: QAR 30-QAR 35
  • Kategori 2: QAR 15

Pantau situs FIFA dan situs resmi turnamen untuk informasi tambahan. Periksa juga ketersediaan tiket terkini di situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo.

Tim mana saja yang tampil di Piala Dunia U-17 FIFA 2026?

Piala Dunia U-17 FIFA 2026 menandai debut bersejarah format yang diperluas menjadi 48 tim. Tujuh negara berikut akan tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini: Yunani, Montenegro, Mozambik, Rumania, Serbia, Tanzania, dan Vietnam.

Yang mengejutkan, empat dari lima juara Piala Dunia U-17 terakhir (Nigeria, Inggris, Jerman, dan Portugal) gagal lolos ke edisi 2026. Dengan demikian, Brasil, yang pernah empat kali menjadi juara, menjadi peserta dengan gelar terbanyak.

Grup

Tim yang lolos

Grup A

Qatar, Panama, Yunani, Mesir

Grup B

Kaledonia Baru, Ekuador, Korea Selatan, Uganda

Grup C

Argentina, Australia, Denmark, Mozambik

Grup D

Prancis, Haiti, Arab Saudi, Uruguay

Grup E

Italia, Pantai Gading, Uzbekistan, Jamaika

Grup F

Kroasia, Kuba, Tajikistan, Senegal

Grup G

Belgia, Mali, Selandia Baru, Vietnam

Grup H

Spanyol, Tiongkok, Maroko, Fiji

Grup I

Brasil, Kosta Rika, Republik Irlandia, Tanzania

Grup J

Amerika Serikat, Aljazair, Chile, Montenegro

Grup K

Meksiko, Kamerun, Rumania, Venezuela

Grup L

Jepang, Kolombia, Honduras, Serbia

Siapa saja juara Piala Dunia U-17 FIFA terbaru?

Nigeria memimpin daftar peraih gelar Piala Dunia U-17 FIFA sepanjang masa, setelah lima kali mengangkat trofi sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1985.

Tahun

Juara

Runner-up

2025

Portugal

Austria

2023

Jerman

Prancis

2019

Brasil

Meksiko

2017

Inggris

Spanyol

2015

Nigeria

Mali

2013

Nigeria

Meksiko

2011

Meksiko

Uruguay

2009

Swiss

Nigeria

2007

Nigeria

Spanyol

2005

Meksiko

Brasil



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