Piala Dunia FIFA 2026 telah mencapai titik demam tertinggi, dan perebutan tiket Piala Dunia secara global kini resmi memecahkan seluruh rekor sebelumnya.

Bagan turnamen sudah menghadirkan tontonan yang mencengangkan: Norwegia mengejutkan juara lima kali Brasil di New York, sementara skuad Inggris yang bermain dengan sepuluh orang menyingkirkan tuan rumah bersama Meksiko 3-2 dalam laga klasik mendebarkan sepanjang masa di Stadion Azteca. Hadiahnya? Duel perempat-final bertabur bintang yang sudah dipastikan pada Sabtu, 11 Juli, di Miami.

Merencanakan strategi pembelian tiket turnamen memerlukan riset cermat mengenai periode aplikasi resmi dan kategori kursi di venue. Sembari merampungkan persiapan turnamen Anda, memastikan akun game olahraga Anda terisi penuh dengan kredit bonus adalah langkah cerdas. Kunjungi ulasan promo kami untuk membuka reward terbaik dengan kode promo 1xbet terverifikasi kami. Saat ini kita resmi memasuki sengitnya babak 16 besar, fase ketika mimpi turnamen dibentuk dan raksasa-raksasa unggulan tersingkir di tengah jalan.

Sementara itu, Prancis dan Maroko sukses memastikan jalan mereka menuju pertemuan berisiko tinggi di Boston hari ini.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan post-draw Random Selection Draw, resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Last-Minute saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya berdasarkan siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat.

Atau, fan bisa melirik marketplace sekunder seperti StubHub untuk tiket last-minute. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

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Bisakah saya membeli tiket resale Piala Dunia 2026?

Ya. FIFA Resale Marketplace adalah saluran resmi untuk pertukaran yang aman dan dibuka kembali pada 2 April.

Platform itu dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA untuk penduduk internasional, Amerika, dan Kanada.

Penduduk Meksiko sebaiknya menggunakan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga dibuka kembali untuk menangani transaksi resale lokal di bawah perlindungan resmi.

Marketplace sekunder seperti StubHub tetap menjadi opsi populer dan layak bagi fan yang mencari blok kursi tertentu atau akses ke pertandingan-pertandingan paling panas di turnamen ini.

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penetapan harga dinamis yang diterapkan, harga tiket bisa dimulai serendah $60 untuk laga fase grup awal, tetapi dapat meningkat menjadi lebih dari $10.000 untuk final.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket.

Estimasi ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Fase grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 besar $105 - $750 Babak 16 besar $170 - $980 Perempat-final $275 - $1.775 Semi-final $420 - $3.295 Final $2.030 - $10.875

Apa itu harga variabel FIFA?

Pendekatan ticketing FIFA sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan kehadiran.

FIFA menerapkan harga variabel, bersama harga dinamis, untuk proses tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga bisa berfluktuasi sepanjang berbagai fase penjualan berdasarkan peninjauan permintaan dan ketersediaan untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah kapan saja, yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam menghadapi potensi perkembangan tak terduga.

Dengan harga variabel Piala Dunia 2026 milik FIFA, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, harga dinamis akan berlaku setelah suatu fase penjualan dibuka.

Tim mana saja yang lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Total 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan seluruh 48 slot tim nasional kini resmi terisi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, yang lolos secara otomatis.

Daftar final peserta Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan

Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan CAF (Afrika): Aljazair, Cape Verde, Congo DR, Mesir, Ghana, Ivory Coast, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia

Aljazair, Cape Verde, Congo DR, Mesir, Ghana, Ivory Coast, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curacao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat

Kanada, Curacao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oseania): Selandia Baru

Selandia Baru UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Czechia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Türkiye

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan para pemenang play-off interkontinental dan Eropa terakhir mengamankan tempat mereka di turnamen 12 grup yang diperluas dan akan dimulai Juni ini.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan, dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat.

Negara Stadion (Kota) Kapasitas turnamen Piala Dunia Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Azteca (Mexico City) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti 48 tim dan digelar bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: