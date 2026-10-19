Cara Mendapatkan Tiket Pertandingan Internasional Rugbi Musim Gugur 2026: Jadwal World Rugby Nations Championship, Harga Tiket, dan Lainnya

Program tradisional Autumn Internationals dan Summer Tours dalam rugbi union telah dirombak menjadi World Rugby Nations Championship, turnamen global terpadu yang dimulai pada Juli dan mencapai puncaknya November ini. Ingin menyaksikan langsung aksi para pemain dan tim terbaik rugbi? Pesan tiket Anda sekarang.

Kompetisi baru yang digelar dua tahun sekali ini dirancang untuk menghapus laga persahabatan yang tidak berarti dengan menghadirkan klasemen liga, pertandingan antartim dari belahan bumi yang berbeda, serta laga final penutup musim di Twickenham (Minggu, 29 November).

Tiga putaran pertandingan berlangsung di Belahan Bumi Selatan selama musim panas. Kini, perhatian beralih ke Belahan Bumi Utara untuk tiga putaran terakhir dan rangkaian laga final.

Simak informasi tiket terkini dari GOAL mengenai cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat mendapatkannya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Kapan World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

World Rugby Nations Championship 2026 edisi perdana berlangsung dari 4 Juli hingga 29 November. Turnamen ini terbagi dalam dua periode kompetisi yang berbeda, diikuti rangkaian laga final:

Seri Musim Panas (Putaran 1-3) : Digelar dari 4 hingga 18 Juli, dengan tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan.

Seri Musim Gugur (Putaran 4-6) : Dilanjutkan dari 6 hingga 21 November, dengan tim-tim Belahan Bumi Selatan menjalani pertandingan di utara.

Akhir Pekan Final : Digelar dari 27 hingga 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama untuk menentukan juara keseluruhan berlangsung pada Minggu, 29 November.

Cara membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026

Tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 dapat dibeli melalui pusat penjualan tiket turnamen atau masing-masing federasi tuan rumah, bergantung pada pertandingannya.

Akhir Pekan Final (27-29 November) : Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

Pertandingan Fase Grup (Juli & November) : Tiket untuk masing-masing pertandingan fase grup didistribusikan langsung oleh negara tuan rumah. Anda dapat membelinya melalui portal resmi federasi mereka.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis menurut jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Prapenjualan untuk Klub & Pemegang Debenture : Periode paling awal bagi kelompok prioritas, seperti pemegang debenture dan klub anggota, dibuka pada Januari 2026.

Penjualan Umum Akhir Pekan Final : Tiket untuk akhir pekan puncak turnamen di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.

Penjualan Umum Fase Grup : Masing-masing negara membuka penjualan secara bertahap. Misalnya, tiket pertandingan di Principality Stadium (Wales) mulai tersedia bagi masyarakat umum pada April 2026, setelah periode prioritas bagi anggota.

Penggemar yang ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi seluruh transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda tiba tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda pilih. Jika tidak, Anda akan menerima pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket World Rugby Nations Championship 2026?

Harga tiket resmi World Rugby Nations Championship 2026 sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket harian atau paket beberapa hari untuk Akhir Pekan Final di Allianz Stadium (Twickenham), London.

Untuk hari pertandingan yang masing-masing menampilkan dua laga selama Akhir Pekan Final, kategori harga resminya adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar £20-£125

Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar £40-£180

Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar £125-£280

Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari) : Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Misalnya, harga paket dewasa untuk 3 hari berkisar £242-£514.

Pertandingan Fase Grup November (Berdasarkan Negara Tuan Rumah)

Harga tiket standar dewasa untuk masing-masing pertandingan fase grup yang diselenggarakan tim-tim Belahan Bumi Utara adalah sebagai berikut:

Inggris (Allianz Stadium, Twickenham)

vs Jepang: £51-£103

vs Australia: £79-£166

vs Selandia Baru: £103-£238

Irlandia (Aviva Stadium, Dublin)

vs Fiji: €30-€120

vs Argentina: €40-€180

vs Afrika Selatan: €55-€210

Skotlandia (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

vs Jepang: £30-£65

vs Australia: £40-£100

vs Selandia Baru: £85-£160

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

vs Jepang: £26-£66

vs Australia: £38-£78

vs Selandia Baru: £68-£128

Prancis

vs Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Harga tiket mulai €30

vs Afrika Selatan (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai €30

vs Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Harga tiket mulai €25

Italia

vs Afrika Selatan (Allianz Stadium, Turin): Harga tiket mulai €32

vs Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genoa): Harga tiket mulai €12

vs Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Harga tiket mulai €35

Pantau situs resmi kompetisi dan situs tim nasional masing-masing saat jadwal pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan. Periksa juga ketersediaan terkini di situs penjualan kembali tiket seperti Ticombo.

Bagaimana jadwal pertandingan World Rugby Nations Championship 2026?

Tanggal (& waktu setempat) Putaran & Pertandingan Tiket Lokasi Jumat, 6 Nov (20.10) P4: Irlandia vs Argentina Tiket Aviva Stadium, Dublin Sabtu, 7 Nov (12.40) P4: Italia vs Afrika Selatan Tiket Juventus Stadium, Turin Sabtu, 7 Nov (14.10) P4: Skotlandia vs Selandia Baru Tiket Murrayfield Stadium, Edinburgh Sabtu, 7 Nov (16.40) P4: Wales vs Jepang Tiket Millennium Stadium, Cardiff Sabtu, 7 Nov (21.10) P4: Prancis vs Fiji Tiket Parc Olympique Lyonnais, Lyon Minggu, 8 Nov (15.10) P4: Inggris vs Australia Tiket Allianz Stadium, London Jumat, 13 Nov (21.10) P5: Prancis vs Afrika Selatan Tiket Stade de France, Paris Sabtu, 14 Nov (12.40) P5: Italia vs Argentina Tiket Stadio Luigi Ferraris, Genoa Sabtu, 14 Nov (14.10) P5: Wales vs Selandia Baru Tiket Principality Stadium, Cardiff Sabtu, 14 Nov (16.40) P5: Inggris vs Jepang Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 14 Nov (20.10) P5: Irlandia vs Fiji Tiket Aviva Stadium, Dublin Minggu, 15 Nov (15.10) P5: Skotlandia vs Australia Tiket Murrayfield Stadium, Edinburgh Sabtu, 21 Nov (14.10) P6: Inggris vs Selandia Baru Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 21 Nov (14.10) P6: Skotlandia vs Jepang Tiket Murrayfield Stadium, Edinburgh Sabtu, 21 Nov (16.40) P6: Irlandia vs Afrika Selatan Tiket Aviva Stadium, Dublin Sabtu, 21 Nov (17.40) P6: Italia vs Fiji Tiket Stadio Friuli, Udine Sabtu, 21 Nov (20.10) P6: Wales vs Australia Tiket Principality Stadium, Cardiff Sabtu, 21 Nov (21.10) P6: Prancis vs Argentina Tiket Stade de France, Paris Jumat, 27 Nov (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Jumat, 27 Nov (20.10) Perebutan peringkat ke-5: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 28 Nov (13.10) Perebutan peringkat ke-9: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Sabtu, 28 Nov (16.40) Perebutan peringkat ke-3: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Minggu, 29 Nov (13.10) Perebutan peringkat ke-7: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London Minggu, 29 Nov (16.40) Final: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Allianz Stadium, London

Tim mana saja yang tampil di Nations Championship 2026?

Turnamen ini menampilkan 12 tim elite dunia yang terbagi dalam dua grup geografis, masing-masing berisi enam tim:

Tim Belahan Bumi Utara Tim Belahan Bumi Selatan Inggris Argentina Prancis Australia Irlandia Fiji Italia Jepang Skotlandia Selandia Baru Wales Afrika Selatan

Bagaimana format kompetisi Nations Championship?

Alih-alih menjalani rangkaian beberapa pertandingan melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis lainnya masing-masing sekali dalam dua periode berbeda:

Seri Musim Panas (Putaran 1–3) : Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk menjalani laga tandang.

Seri Musim Gugur (Putaran 4–6) : Digelar pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk menjalani tiga putaran tersisa di stadion-stadion ikonis Eropa.

Klasemen: Meski hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil pertandingan dan poin bonus setiap tim dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing. Misalnya, tim-tim Six Nations bersaing dalam klasemen berdasarkan penampilan mereka melawan tim-tim dari selatan.

Akhir Pekan Final

Puncak turnamen berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada penghujung November.

Seluruh tim bertandang ke London untuk menjalani laga penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi yang sama dalam grup lainnya.

Final Utama : Tim peringkat pertama Belahan Bumi Utara menghadapi tim peringkat pertama Belahan Bumi Selatan. Pemenangnya secara resmi dinobatkan sebagai juara Nations Championship.

Laga Penentuan Peringkat : Pertemuan sesama tim peringkat kedua menentukan peringkat ketiga secara keseluruhan, pertemuan sesama tim peringkat ketiga menentukan peringkat kelima, dan seterusnya hingga pertemuan sesama tim peringkat keenam.

Persaingan Antarbelahan Bumi : Sistem poin seperti Ryder Cup mencatat keunggulan keseluruhan antarbelahan bumi sepanjang akhir pekan final.



