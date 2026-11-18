Para pemain darts terbaik dunia akan menuju Ally Pally di London untuk menghadirkan lagi keseruan di oche pada musim perayaan. Aksi seru PDC World Championships dimulai pada 11 Desember dan mencapai puncaknya dengan laga final pada 3 Januari. Anda bisa mendapatkan kursi mulai hari ini untuk tanggal atau sesi pilihan Anda.

Meski Alexandra Palace yang ikonis akan menjadi tempat penyelenggaraan turnamen darts terbesar ini untuk ke-20 kalinya tahun ini, persaingan untuk pertama kalinya akan berlangsung di Great Hall, sehingga jumlah tiket yang tersedia meningkat ke rekor 180.000.

Luke Littler kembali sebagai juara bertahan dua kali beruntun. Ia akan berusaha menjadi pemain pertama sejak Phil 'The Power' Taylor pada 2006 yang meraih gelar dalam tiga kesempatan berturut-turut.

Anda bisa bergabung dengan keramaian penggemar darts dengan mendapatkan tempat di Alexandra Palace. Berikut GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli dan harganya.

Bagaimana jadwal PDC World Darts Championship 2026/27?

PDC World Darts Championship 2026/27 berlangsung di Alexandra Palace, London Utara, mulai Jumat, 11 Desember, hingga Minggu, 3 Januari. Tidak ada pertandingan pada 24-26 Desember maupun 31 Desember.

Berikut jadwal turnamennya:

Tanggal (waktu setempat) Babak / Sesi Tiket Jumat, 11 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Senin, 14 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (12.30) Sesi siang (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (19.00) Sesi malam (babak 1, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (12.30) Sesi siang (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (19.00) Sesi malam (babak 2, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (12.30) Sesi siang (32 besar, 3 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (19.00) Sesi malam (32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (12.30) Sesi siang (32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (19.00) Sesi malam (32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (12.30) Sesi siang (32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (19.00) Sesi malam (32 besar, 1 pertandingan & 16 besar, 2 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (12.30) Sesi siang (16 besar, 3 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (19.00) Sesi malam (16 besar, 3 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (12.30) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (19.00) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Sabtu, 2 Januari (19.30) Semi-final (2 pertandingan) Tiket Minggu, 3 Januari (20.00) Final Tiket

Cara mendapatkan tiket PDC World Darts Championship 2026/27

Untuk pertama kalinya, tiket resmi PDC World Darts Championship 2026/27 dijual melalui sistem undian, bukan penjualan umum berdasarkan urutan kedatangan. Berikut rincian undiannya:

Undian Anggota Tahunan PDCTV - Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September.

- Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September. Undian Umum - Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September.

- Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September. Hasil & Penjualan Umum - Pemenang undian diberi tahu pada akhir September. Tidak ada penjualan umum setelahnya karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.

Penjualan Kembali Resmi Antarpenggemar: Anda dapat memeriksa See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, pasar penjualan kembali resmi untuk tiket standar.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket PDC World Darts Championship di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat melalui jalur alternatif, sekaligus menawarkan opsi yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket PDC World Darts Championship 2026/27?

Harga tiket resmi PDC World Darts Championship 2026/27 di Alexandra Palace mulai dari £55 untuk kursi tribun bertingkat, £75 untuk tempat duduk di meja, dan £399 untuk layanan hospitality 501 Club. Harga meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai puncaknya pada final, 3 Januari 2027.

Kategori tiket Harga - Babak awal / Final Fasilitas utama Kursi tribun bertingkat £55+ / £95 Tribun bergaya stadion di posisi lebih tinggi, dengan kursi lebih lebar, ruang kaki tambahan, dan tempat gelas. Tempat duduk di meja £75+ / £110 Meja bersama di lantai arena, paling dekat dengan panggung dan jalur masuk pemain. Layanan hospitality 501 Club £399+ / £599 Akses ke lounge VIP premium, kursi yang telah dipesan, serta paket makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam harga.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali di pasar sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Di mana PDC World Darts Championship 2026/27 diselenggarakan?

PDC World Darts Championship pindah dari Circus Tavern di Purfleet ke Alexandra Palace untuk pertama kalinya pada 2008. Dengan demikian, ini akan menjadi edisi ke-20 yang digelar di lokasi tersebut di London Utara. Great Hall di Alexandra Palace, tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia tahun ini, berkapasitas lebih dari 5.000 orang.

Dibuka pada 1873 dan dimaksudkan sebagai 'istana untuk rakyat', Alexandra Palace, yang kerap disebut 'Ally Pally', awalnya dirancang sebagai pusat rekreasi, pendidikan, dan hiburan publik, serta padanan Crystal Palace di London Selatan bagi London Utara. Selain World Darts Championship, Alexandra Palace telah menggelar turnamen snooker Masters setiap Januari sejak 2012.

Bagaimana format PDC World Darts Championship 2026/27?

PDC World Darts Championship menggunakan format pertandingan berdasarkan set. Setiap set dimenangi oleh pemain yang meraih tiga leg.

Babak pertama & kedua - Maksimal 5 set

Babak ketiga & keempat - Maksimal 7 set

Perempat-final - Maksimal 9 set

Semi-final - Maksimal 11 set

Final - Maksimal 13 set

Siapa saja juara PDC World Darts terbaru?