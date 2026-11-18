Belum tahu cara menyambut Tahun Baru? Anda bisa pergi ke Salt Lake City untuk menyaksikan pertandingan hoki es NHL Winter Classic pada 31 Desember. Pesan tiket sekarang untuk menyaksikan Utah Mammoth menghadapi Colorado Avalanche.

NHL Winter Classic akan menjadi momen bersejarah bagi penggemar hoki es di Utah. Pertandingan yang digelar di Rice-Eccles Stadium, di kampus University of Utah, itu akan menjadi laga NHL luar ruangan pertama yang dimainkan di negara bagian tersebut.

Avalanche pernah memainkan laga luar ruangan sebelumnya, tetapi kedua rival Divisi Central ini sama-sama akan menjalani debut di Winter Classic. Colorado unggul saat kedua tim terakhir kali bertemu di Utah, menang 4-2 di Delta Center. Keenam gol dalam laga itu tercipta pada periode kedua yang berlangsung sengit.

Malam di arena es itu berpotensi sulit dilupakan. Berikut GOAL sajikan seluruh informasi tiket NHL Winter Classic, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan NHL Winter Classic antara Utah Mammoth dan Colorado Avalanche digelar?

Discover NHL Winter Classic antara Utah Mammoth dan Colorado Avalanche di Rice-Eccles Stadium akan dimainkan pada Kamis, 31 Desember pukul 16.00 MT (18.00 ET / 15.00 PT).

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Kamis, 31 Desember Utah Mammoth vs Colorado Avalanche (16.00 MT) Tiket Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

Cara membeli tiket NHL Winter Classic antara Utah Mammoth dan Colorado Avalanche

Tiket resmi NHL Winter Classic dapat dibeli di Ticketmaster, mitra dan lokapasar tiket resmi NHL. Tiket mulai dijual kepada masyarakat umum pada Selasa, 16 Juni.

Paket VIP & hospitality, yang mencakup kursi di sisi lapangan dan fasilitas seperti kesempatan berfoto bersama trofi Stanley Cup, tersedia melalui NHL Experiences.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan NHL Winter Classic di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan oleh penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket NHL Winter Classic antara Utah Mammoth dan Colorado Avalanche?

Harga tiket resmi NHL Winter Classic antara Utah Mammoth dan Colorado Avalanche dimulai dari sekitar $238 hingga $273, dengan harga rata-rata berkisar antara $250 dan $540, sementara paket VIP/area tengah arena es berharga lebih dari $700 hingga $2.400 lebih.

Kategori / Tingkatan tiket Kisaran harga Yang termasuk Tiket standar termurah / area belakang gawang atas $238–$310 Kursi stadion kategori awal di baris atas sektor Utara, Selatan, dan sudut. Sisi arena dan sudut kategori menengah $350–$550 Baris bawah hingga tengah di sepanjang sisi Timur/Barat (misalnya, Sektor W10-W14, E30) dan area belakang gawang bawah (Sektor S43-S45), dengan pandangan dari posisi lebih tinggi di atas pembatas arena. Tengah arena es / sisi arena utama $700+ Kursi yang sejajar langsung dengan garis merah tengah di sisi Timur dan Barat untuk mendapatkan pandangan paling seimbang ke kedua gawang. Paket pengalaman resmi Mulai $792 Dijual langsung melalui NHL Experiences. Paket awal mencakup tiket di tengah sisi arena, layanan hospitality sebelum pertandingan, serta kesempatan berfoto bersama trofi Stanley Cup. VIP & hospitality klub $675–$2.400+ Kursi premium di tingkat klub, akses ke ruang tunggu dalam ruangan, serta pilihan makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam harga.

Pantau portal tiket resmi NHL dan klub untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Rice-Eccles Stadium

Rice-Eccles Stadium adalah stadion luar ruangan berkapasitas 54.383 kursi di kampus University of Utah, Salt Lake City, yang menjadi kandang tim football Utah Utes. Dibuka pada 1998 di ketinggian sekitar 1.413 meter di kaki Pegunungan Wasatch, stadion ini dikenal di seluruh dunia karena menjadi tempat upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Musim Dingin 2002.

Setelah Salt Lake City terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin, stadion lama (Robert Rice Stadium) sebagian besar dibongkar seusai musim football perguruan tinggi 1997. Dengan dukungan sumbangan $10 juta dari George S. and Dolores Doré Eccles Foundation, stadion baru senilai $50 juta itu dibangun dalam waktu kurang dari 10 bulan.

Selain menjadi tempat pertandingan olahraga, stadion ini juga pernah menggelar konser musik berskala besar, termasuk 360° Tour U2 pada 2011, The Rolling Stones pada 2002, tiga konser Garth Brooks yang seluruh tiketnya terjual habis sepanjang 2021 dan 2022, serta tur stadion Post Malone pada 2025.

Hasil NHL Winter Classic sebelumnya