Cara mendapatkan tiket NBA Paris Game 2027: New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs, Victor Wembanyama bakal jadi bintang di Accor Arena, harga tiket Januari, dan lainnya

Tahun 2027 dibuka dengan meriah bagi penggemar bola basket Eropa ketika sejumlah pemain elite dunia datang ke benua itu. Accor Arena di Paris menjadi tuan rumah pertandingan musim reguler NBA antara New Orleans Pelicans dan San Antonio Spurs pada 14 Januari, dan Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

NBA terus mempererat hubungannya dengan ibu kota Prancis. Ini akan menjadi kali keenam dalam tujuh tahun tim-tim dari liga bola basket terbaik dunia tampil di hadapan penonton Paris yang antusias.

Pada 2025, Accor Arena menggelar dua pertandingan seru antara San Antonio Spurs dan Indiana Pacers. Spurs akan kembali pada Januari mendatang bersama pemain sensasional asal Prancis setinggi 2,24 meter, Victor Wembanyama. Dua tahun lalu, 'Wemby' mencetak total 50 poin dalam dua pertandingan tersebut dan kali ini ia akan berusaha tampil maksimal lagi.

Simak informasi penting dari GOAL tentang tiket pertandingan NBA Paris 2027 mendatang, termasuk harga dan tempat membelinya.

Kapan pertandingan NBA Paris 2027 digelar?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Kamis, 14 Januari New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs (20.00 CET) Tiket Accor Arena (Paris)

Setelah pertandingan di Paris, Pelicans dan Spurs akan menuju Inggris untuk pertandingan NBA Manchester 2027. Berikut rinciannya:

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Minggu, 17 Januari San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans (20.00 CET) Tiket Co-op Live (Manchester)

Cara membeli tiket pertandingan NBA Paris 2027

Meski tiket masuk umum resmi untuk pertandingan NBA Paris 2027 telah terjual habis, paket premium resmi masih tersedia. Penjualan tiket umum dialokasikan melalui sistem undian acak yang dikelola Ticketmaster France.

Paket hospitalitas bisa diperoleh langsung dari NBA Experiences. Paket ini tidak memerlukan keikutsertaan dalam undian dan mencakup kursi di tribun bawah atau atas serta fasilitas premium seperti jamuan makan malam bersama legenda dan resepsi sebelum pertandingan.

Selain membeli tiket langsung melalui portal penjualan resmi, penggemar juga bisa membeli kursi di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket pertandingan NBA Paris 2027?

Harga tiket resmi pertandingan NBA Paris 2027 di Accor Arena sangat bervariasi, bergantung pada lokasi kursi dan jenis paket.

Tribun atas, kategori standar / awal : Harga resmi sekitar €80 hingga €120, bergantung pada apakah pandangan ke lapangan jelas atau terbatas.

: Harga resmi sekitar €80 hingga €120, bergantung pada apakah pandangan ke lapangan jelas atau terbatas. Tribun bawah, kategori standar : Harga resmi sekitar €150 hingga €300, bergantung pada baris kursi dan jaraknya dari lapangan.

: Harga resmi sekitar €150 hingga €300, bergantung pada baris kursi dan jaraknya dari lapangan. Paket kursi tepi lapangan & pengalaman VIP : VIP standar / kursi tepi lapangan mulai €500.

: VIP standar / kursi tepi lapangan mulai €500. Paket resmi NBA Experiences: Berkisar dari $899 hingga $7.199 (atau sekitar €300 hingga lebih dari €3.000, bergantung pada kategori). Paket-paket ini mencakup pilihan kategori Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package, dan Sophomore. Fasilitasnya dapat berupa jamuan makan malam bersama legenda NBA, akses ke House of Legends, NBA EXP Lounge, resepsi penyambutan sebelum pertandingan, pesiar wisata di Sungai Seine, atau sesi latihan menembak bersama legenda NBA.

Pantau portal tiket resmi NBA untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang pertandingan NBA Paris

Selama puluhan tahun, program NBA Global Games telah membawa liga ini ke arena-arena di Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan benua Amerika. Pertandingan pertamanya di luar negeri berlangsung pada 1978, ketika Washington Bullets memainkan laga ekshibisi di Israel, China, dan Filipina.

Sejak itu, program tersebut berkembang menjadi salah satu strategi utama liga untuk memperluas jangkauannya, dengan memadukan laga ekshibisi pramusim dan pertandingan musim reguler untuk menghadirkan bola basket NBA kepada kelompok penggemar yang jarang bisa menyaksikannya secara langsung.

Pada Januari 2025, perhatian penggemar bola basket Eropa tertuju sepenuhnya ke Paris. Kedua pertemuan antara San Antonio Spurs dan Indiana Pacers menghasilkan banyak poin dan membuat para penggemar yang memadati Accor Arena terus terpaku pada pertandingan sepanjang empat kuarter.

Kedua laga di Paris itu memang sama-sama menghasilkan banyak poin, tetapi masih jauh dari pertandingan NBA paling berkesan di Eropa. Pada 2011, Toronto Raptors dan New Jersey Nets bertemu di London. Dalam laga menegangkan yang membutuhkan tiga periode perpanjangan waktu untuk menentukan pemenang, penonton O2 Arena menyaksikan total 273 poin tercipta. Pemain tengah asal Italia, Andrea Bargnani, tampil gemilang dengan mencetak 35 poin untuk Raptors.

Informasi Accor Arena

Accor Arena di Paris terletak di arondisemen ke-12, dekat kawasan Bercy, dan berkapasitas sekitar 20.300 penonton. Arena ini telah beberapa kali menggelar pertandingan NBA sejak 1990-an. Laga mendatang akan menjadi pertandingan musim reguler keenam yang dibawa liga ini ke ibu kota Prancis dan penampilan NBA ke-16 di negara tersebut secara keseluruhan.

Tempat ini mudah dijangkau dengan transportasi umum. Stasiun metro Bercy dan RER sama-sama berada dalam jarak berjalan kaki singkat dari pintu masuk, sehingga Accor Arena menjadi salah satu arena besar di Eropa yang lebih mudah dicapai tanpa mobil. Di dalamnya, pilihan kursi berkisar dari baris tribun atas yang curam dengan pandangan menyeluruh ke lapangan hingga tribun bawah premium dan kursi tepi lapangan, sehingga tersedia pilihan bagi penggemar dengan berbagai anggaran.