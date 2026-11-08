Tahun 2027 dimulai meriah bagi penggemar bola basket Eropa dengan kedatangan sejumlah pemain elite dunia ke benua tersebut. Accor Arena di Paris akan menjadi tuan rumah pertandingan musim reguler NBA antara New Orleans Pelicans dan San Antonio Spurs pada 14 Januari, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

NBA terus mempererat hubungannya dengan ibu kota Prancis. Ini akan menjadi kali keenam dalam tujuh tahun tim-tim dari liga bola basket terbaik dunia tampil di hadapan penonton Paris yang antusias.

Pada 2025, Accor Arena menggelar dua pertandingan seru antara San Antonio Spurs dan Indiana Pacers. Spurs akan kembali pada Januari mendatang bersama pemain sensasional asal Prancis setinggi 2,24 meter, Victor Wembanyama. Dua tahun lalu, 'Wemby' mencetak total 50 poin dalam kedua pertandingan tersebut, dan ia akan berusaha tampil maksimal lagi.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting tentang tiket pertandingan NBA Paris 2027, termasuk harga dan tempat membelinya.

Kapan pertandingan NBA Paris 2027 digelar?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Kamis, 14 Januari New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs (20.00 CET) Tiket Accor Arena (Paris)

Setelah pertandingan di Paris, Pelicans dan Spurs akan bertolak ke Inggris untuk pertandingan NBA Manchester 2027, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Minggu, 17 Januari San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans (15.30 GMT) Tiket Co-op Live (Manchester)

Cara membeli tiket pertandingan NBA Paris 2027

Meski tiket resmi kategori umum untuk pertandingan NBA Paris 2027 telah habis, paket premium resmi masih tersedia. Tiket kategori umum dialokasikan melalui sistem undian acak yang dikelola Ticketmaster France.

Paket layanan premium dapat diperoleh langsung dari NBA Experiences. Paket ini tidak memerlukan keikutsertaan dalam undian dan mencakup tempat duduk di tribun bawah atau atas, serta fasilitas premium seperti jamuan makan malam bersama legenda NBA dan acara penyambutan sebelum pertandingan.

Selain membeli langsung melalui kanal tiket resmi, penggemar juga bisa membeli tempat duduk di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket pertandingan NBA Paris 2027?

Harga tiket resmi pertandingan NBA Paris 2027 di Accor Arena sangat bervariasi, bergantung pada kategori tempat duduk dan jenis paket.

Tribun atas - Standar / kategori termurah : Harga resmi sekitar €80 sampai €120, bergantung pada apakah pandangan ke lapangan jelas atau terbatas.

: Harga resmi sekitar €80 sampai €120, bergantung pada apakah pandangan ke lapangan jelas atau terbatas. Tribun bawah - Standar : Harga resmi sekitar €150 sampai €300, bergantung pada baris tempat duduk dan jaraknya dari lapangan.

: Harga resmi sekitar €150 sampai €300, bergantung pada baris tempat duduk dan jaraknya dari lapangan. Tepi lapangan & paket pengalaman VIP : VIP standar / tepi lapangan: mulai €500.

: VIP standar / tepi lapangan: mulai €500. Paket resmi NBA Experiences: Berkisar dari $899 hingga $7.199 (atau sekitar €300 hingga lebih dari €3.000, bergantung pada kategorinya). Pilihan paket ini mencakup kategori Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package, dan Sophomore. Fasilitasnya dapat mencakup jamuan makan malam bersama legenda NBA, akses ke House of Legends, NBA EXP Lounge, acara penyambutan sebelum pertandingan, pesiar wisata di Sungai Seine, atau sesi latihan menembak bersama legenda NBA.

Pantau kanal tiket resmi NBA untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang pertandingan NBA Paris

Selama puluhan tahun, program NBA Global Games telah membawa liga ini ke arena-arena di Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan kawasan Amerika. Pertandingan pertamanya di luar negeri berlangsung pada 1978, ketika Washington Bullets memainkan laga ekshibisi di Israel, China, dan Filipina.

Sejak itu, program tersebut berkembang menjadi salah satu strategi utama liga untuk memperluas jangkauannya. Laga ekshibisi pramusim dipadukan dengan pertandingan musim reguler untuk menghadirkan bola basket NBA kepada kelompok penggemar yang jarang berkesempatan menyaksikannya secara langsung.

Pada Januari 2025, perhatian penggemar bola basket Eropa tertuju sepenuhnya ke Paris. Kedua pertemuan antara San Antonio Spurs dan Indiana Pacers menghasilkan banyak poin dan membuat para penonton yang memadati Accor Arena terus tegang sepanjang empat kuarter.

Kedua laga di Paris itu memang menghasilkan banyak poin, tetapi masih jauh dari pertandingan NBA paling berkesan di Eropa. Pada 2011, Toronto Raptors dan New Jersey Nets bertemu di London. Laga menegangkan itu membutuhkan tiga periode tambahan untuk menentukan pemenang. Penonton di O2 Arena menyaksikan total 273 poin tercipta, dengan pemain posisi center asal Italia, Andrea Bargnani, tampil menonjol lewat torehan 35 poin bagi Raptors.

Informasi Accor Arena

Accor Arena di Paris, yang terletak di arondisemen ke-12 dekat kawasan Bercy, berkapasitas sekitar 20.300 penonton dan telah beberapa kali menggelar pertandingan NBA sejak 1990-an. Pertandingan mendatang akan menjadi laga musim reguler keenam yang dibawa liga ini ke ibu kota Prancis dan pertandingan NBA ke-16 di negara tersebut secara keseluruhan.

Arena ini mudah dijangkau dengan transportasi umum. Stasiun metro dan RER Bercy sama-sama berjarak dekat dari pintu masuk, sehingga arena besar ini termasuk salah satu yang paling mudah dicapai tanpa mobil di Eropa. Di dalamnya, pilihan tempat duduk tersedia dari baris-baris tribun atas yang curam dengan pemandangan penuh ke lapangan hingga tribun bawah premium dan kursi tepi lapangan, sehingga penggemar dengan beragam anggaran memiliki pilihan untuk hadir.