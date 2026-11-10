Sejumlah bintang basket terbaik dunia akan datang ke Britania Raya pada awal tahun mendatang. Tim-tim NBA sudah sepuluh kali berkunjung ke Britania Raya untuk menjalani pertandingan musim reguler, tetapi ini akan menjadi kali pertama sebuah kota di luar London menjadi tuan rumah.

Pesan tiket hari ini untuk menyaksikan San Antonio Spurs menghadapi New Orleans Pelicans di Co-op Live, Manchester, pada 17 Januari.

Empat belas tim atau waralaba NBA telah bermain di Britania Raya sejak 2011, tetapi San Antonio dan New Orleans akan menjadi nama baru dalam daftar tersebut. Ini memberi para penggemar di Britania Raya kesempatan untuk menyaksikan aksi pemain seperti Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson, dan Dejounte Murray.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting tentang tiket yang perlu Anda ketahui menjelang pertandingan NBA Manchester 2027, termasuk harga dan tempat membelinya.

Kapan pertandingan NBA Manchester 2027 digelar?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Lokasi pertandingan Minggu, 17 Januari San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans (15.30 GMT) Tiket Co-op Live (Manchester)

Cara membeli tiket pertandingan NBA Manchester 2027

Meski tiket reguler resmi untuk pertandingan NBA Manchester 2027 telah habis terjual, paket premium resmi masih tersedia. Penjualan tiket reguler dialokasikan melalui sistem undian yang dikelola Ticketmaster.

Pilihan paket hospitality dapat diperoleh langsung dari NBA Experiences. Paket-paket ini tidak memerlukan pendaftaran undian dan pilihannya mencakup tempat duduk di tingkat bawah hingga akses Hall of Fame di tepi lapangan. Paket tersebut menawarkan fasilitas premium seperti acara penyambutan sebelum pertandingan, akses ke NBA EXP Lounge, sesi latihan tembakan bersama legenda NBA, serta kesempatan berfoto di lapangan.

Selain membeli langsung melalui kanal tiket resmi, penggemar juga dapat membeli tempat duduk di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui kanal alternatif.

Berapa harga tiket pertandingan NBA Manchester 2027?

Selama periode undian awal dan prapenjualan, harga resmi tiket NBA Manchester berkisar dari sekitar £60 hingga lebih dari £450, bergantung pada kategorinya.

Tingkat Atas / Level 3 (Kategori Termurah) : Harga mulai £60 hingga £160 (di pasar penjualan kembali berkisar dari £70 hingga £110). Tempat duduk di deretan tertinggi arena ini menawarkan pemandangan menyeluruh dari atas.

: Harga mulai £60 hingga £160 (di pasar penjualan kembali berkisar dari £70 hingga £110). Tempat duduk di deretan tertinggi arena ini menawarkan pemandangan menyeluruh dari atas. Tingkat Premium 2 / Bagian Tengah Tribun : Harga sekitar £200. Kategori ini menawarkan keseimbangan antara harga dan sudut pandang dari tingkat tengah arena.

: Harga sekitar £200. Kategori ini menawarkan keseimbangan antara harga dan sudut pandang dari tingkat tengah arena. Tribun Bawah / Level 1 : Harga resmi mulai £130 hingga £280. Ini adalah bagian tempat duduk permanen di tingkat bawah yang paling dekat dengan lapangan.

: Harga resmi mulai £130 hingga £280. Ini adalah bagian tempat duduk permanen di tingkat bawah yang paling dekat dengan lapangan. Lantai Arena / Tepi Lapangan (Area VIP): Harga resmi mulai £450 ke atas. Tempat duduk ini berada tepat di ketinggian lapangan.

Pantau kanal tiket resmi NBA untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Co-op Live

Co-op Live di Manchester merupakan salah satu arena kelas dunia terbaru dan terbesar di Britania Raya. Arena ini terletak di Etihad Campus, di sebelah City of Manchester Stadium.

Dibuka pada Mei 2024, arena ini memiliki salah satu kapasitas terbesar di antara arena dalam ruangan di Eropa, dengan 23.500 tempat duduk. Arena ini berencana menggelar sekitar 120 acara per tahun. Selain basket, berbagai acara hiburan dan olahraga lain telah dan akan digelar di sana, termasuk tinju, netball, tenis, esports, senam, dan pertunjukan musik langsung.

Sejarah pertandingan NBA di Britania Raya

O2 Arena di London menjadi tuan rumah seluruh sepuluh pertandingan musim reguler NBA sebelumnya, dengan hasil sebagai berikut: