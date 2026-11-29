Tidak ada jeda Natal bagi para pebasket terbaik dunia. Lima pertandingan menarik akan berlangsung pada 25 Desember, diawali pertemuan ulang final NBA antara New York Knicks dan San Antonio Spurs di Madison Square Garden. Anda sudah bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Alih-alih bersantai di sofa setelah menyantap kalkun dan hidangan Natal, Anda bisa duduk di tepi lapangan untuk menyaksikan Jalen Brunson berhadapan dengan Victor Wembanyama (Spurs di kandang Knicks), atau menonton LeBron James beraksi saat kembali ke Los Angeles untuk menghadapi Luka Dončić (76ers di kandang LA Lakers).

Olahraga adalah hadiah yang terus memberi kegembiraan, bahkan pada 25 Desember. Berikut GOAL menyajikan semua informasi tiket pertandingan NBA Hari Natal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Bagaimana jadwal pertandingan NBA Hari Natal 2026?

Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) San Antonio Spurs di kandang New York Knicks (12.00 ET) Tiket Madison Square Garden (New York, NY) Miami Heat di kandang Boston Celtics (14.30 ET) Tiket TD Garden (Boston, MA) Philadelphia 76ers di kandang Los Angeles Lakers (14.00 PT) Tiket Crypto.com Arena (Los Angeles, CA) Oklahoma City Thunder di kandang Minnesota Timberwolves (19.00 CT) Tiket Target Center (Minneapolis, MN) Denver Nuggets di kandang Golden State Warriors (19.30 PT) Tiket Chase Center (San Francisco, CA)

Cara membeli tiket pertandingan NBA Hari Natal 2026

Tiket resmi NBA Hari Natal 2026 dapat dibeli melalui NBATickets.com, Ticketmaster, atau loket resmi tim tuan rumah. Tiket pertandingan tunggal musim reguler 2026-27 mulai dijual pada akhir Agustus dan awal September 2026, setelah jadwal dirilis pada 13 Agustus.

Perhatikan penjualan tiket tambahan:

Tim terkadang melepas tiket yang sebelumnya ditahan, seperti jatah untuk keperluan siaran atau jatah pemain yang tidak terpakai, pada hari-hari terakhir menjelang 25 Desember.

Selain itu, tiket pertandingan juga dapat dibeli di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan tepercaya untuk penggemar yang berharap memperoleh tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket pertandingan NBA Hari Natal 2026?

Harga tiket resmi NBA Hari Natal 2026 umumnya dimulai dari $180 hingga $530 untuk kursi di tribun atas dan mencapai lebih dari $15.000 untuk kursi di tepi lapangan, bergantung pada arena tuan rumah dan pertandingannya.

Karena harga tiket utama yang dijual melalui NBATickets.com dan Ticketmaster berubah mengikuti permintaan serta cepat habis setelah mulai dijual pada akhir musim panas, daftar tiket yang tersedia saat ini mencakup kursi standar resmi dan tiket penjualan kembali yang telah diverifikasi.

Pantau portal tiket resmi NBA dan situs tim untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

San Antonio Spurs di kandang NY Knicks: Semua yang perlu diketahui

Head to Head Seri 3 0 2 NBA Summer League San Antonio Spurs SAS 70 New York Knicks NYK 49 FT NBA San Antonio Spurs SAS 90 New York Knicks NYK 94 FT NBA New York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 FT NBA New York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 FT NBA San Antonio Spurs SAS 104 New York Knicks NYK 105 FT 466 Poin yang dicetak 485

Philadelphia 76ers di kandang LA Lakers: Semua yang perlu diketahui

Head to Head Seri 4 0 1 NBA LA Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 FT NBA Philadelphia 76ers PHI 108 LA Lakers LAL 112 FT NBA Philadelphia 76ers PHI 118 LA Lakers LAL 104 FT NBA LA Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 FT NBA LA Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 FT 552 Poin yang dicetak 541

Sejarah pertandingan NBA pada Hari Natal

NBA pertama kali menggelar pertandingan pada Hari Natal 1947, setahun setelah liga tersebut berdiri. Sejak itu, NBA menggelar pertandingan pada hari tersebut setiap tahun, kecuali pada 1998 ketika penghentian kompetisi akibat perselisihan ketenagakerjaan membatalkan separuh musim 1998-99. Menonton bola basket pada 25 Desember kini menjadi tradisi yang sayang dilewatkan.

Para penggemar mengawali hari dengan membuka hadiah, berharap menemukan jersei atau sepasang sepatu khas pemain di bawah pohon Natal, lalu bersiap menikmati lima pertandingan bertabur bintang. Mereka berkesempatan menyaksikan pemain veteran dan legenda seperti LeBron James dan Steph Curry, serta bintang yang tengah menanjak seperti Anthony Edwards dan Victor Wembanyama.

Penonton di seluruh Amerika Serikat menyaksikan aksi NBA pada Hari Natal dari tahun ke tahun. Dalam rangkaian lima pertandingan tahun lalu (2025), sebanyak 47,2 juta orang di Amerika Serikat menonton melalui ABC dan ESPN. Angka itu naik 45% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi jangkauan penonton Natal terbesar bagi liga dalam 15 tahun.

LA Lakers tentu akan ambil bagian, setelah selalu bermain pada 25 Desember di setiap musim sejak 1999. Sayangnya bagi penggemar Lakers, persentase kemenangan mereka selama periode Natal tidak menggembirakan. NY Knicks adalah tim lain yang memiliki kedekatan kuat dengan Natal. Tim asal New York itu telah bertanding pada Hari Natal dalam lebih dari 50 musim dan tampil dalam pertandingan Natal pertama NBA pada 1947. Sejak itu, Knicks hampir selalu menjadi bagian dari jadwal pertandingan hari raya.