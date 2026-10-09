Perburuan hadiah tertinggi sepak bola Eropa kembali hadir untuk musim Liga Champions UEFA 2026/27. Menampilkan klub-klub elite Eropa yang bertarung dalam fase liga tunggal yang diperluas menjadi 36 tim, setiap hari pertandingan menjanjikan drama kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Setelah drawing fase liga resmi pada Kamis, 27 Agustus 2026, yang digelar di Grimaldi Forum, Monaco, seluruh 36 tim peserta kini mengetahui delapan lawan mereka untuk fase utama kompetisi.

Juara bertahan dua musim beruntun Paris Saint-Germain memasuki kampanye ini sebagai tim yang menjadi incaran, ditemani di Pot 1 oleh raksasa-raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, dan Barcelona.

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Jadwal pertandingan & kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Setelah drawing, setiap klub mendapat delapan lawan pertandingan, empat kandang dan empat tandang, yang tersebar di empat pot. UEFA menyusun kalender fase liga berlangsung dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal fase liga

Matchday 1: 8–10 September 2026 (Selesai)

8–10 September 2026 (Selesai) Matchday 2: 13–14 Oktober 2026 (Akan datang)

13–14 Oktober 2026 (Akan datang) Matchday 3: 20–21 Oktober 2026

20–21 Oktober 2026 Matchday 4: 3–4 November 2026

3–4 November 2026 Matchday 5: 24–25 November 2026

24–25 November 2026 Matchday 6: 8–9 Desember 2026

8–9 Desember 2026 Matchday 7: 19–20 Januari 2027

19–20 Januari 2027 Matchday 8: 27 Januari 2027 (Semua 18 pertandingan dimainkan secara bersamaan)

Jadwal fase gugur

Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 Februari & 23–24 Februari 2027

16–17 Februari & 23–24 Februari 2027 Babak 16 besar: 9–10 Maret & 16–17 Maret 2027

9–10 Maret & 16–17 Maret 2027 Perempat-final: 6–7 April & 13–14 April 2027

6–7 April & 13–14 April 2027 Semifinal: 27–28 April & 4–5 Mei 2027

27–28 April & 4–5 Mei 2027 Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Bagaimana sistem pembagian jadwal Liga Champions bekerja?

Setiap klub menghadapi dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4, dengan menghadapi satu tim di kandang dan satu tim di tandang dari setiap pot.

Meski seluruh delapan pasangan lawan ditentukan saat drawing, urutan kronologis pertandingan secara tepat, tanggal pertandingan yang spesifik, dan waktu kick-off (18:45 CET dan 21:00 CET) dirampungkan serta dipublikasikan UEFA tak lama setelah drawing untuk mencegah bentrok penjadwalan stadion/kota dan mengakomodasi pilihan siaran.

Klub-klub Liga Champions yang lolos & pembagian pot

Pot Klub yang lolos Pot 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Pot 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pot 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pot 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Sab 5 Juni 2027 Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan untuk pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kampanye, terutama selama fase gugur dan final di Madrid.

Portal Tiket Klub: Untuk pertandingan reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi anggota klub dan periode ballot.

Untuk pertandingan reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi anggota klub dan periode ballot. Ballot publik resmi UEFA: Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.

Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027. Platform resale UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan suporter lain setelah alokasi utama habis terjual.

Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan suporter lain setelah alokasi utama habis terjual. Marketplace sekunder: Untuk matchday dengan permintaan tinggi atau pembelian mendadak, platform sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan opsi pasar sekunder.

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Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket primer yang dibeli langsung melalui penjualan resmi anggota klub atau ballot publik UEFA menawarkan harga nominal tetap

Tahap turnamen / kategori Alokasi tempat duduk Kisaran harga resmi Fase liga General Admission €35 – €150 (£30 – £130) Fase gugur (16 besar – semifinal) General Admission €50 – €350 (£45 – £300) Final: Fans First Dikhususkan untuk suporter khusus finalis €70 – €82 (~£60 / $80–$100) Final: Kategori 3 Tingkat atas di belakang gawang / sudut €180 – €210 (~£150 / $210) Final: Kategori 2 Tribun utama tingkat atas/tengah & sudut €560 – €650 (~£480 / $700–$760) Final: Kategori 1 Sisi lapangan utama & tribun utama tingkat bawah €820 – €950 (~£700 / $1,100)

Harga tiket pasar sekunder & resale

Harga di marketplace tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, urgensi pertandingan, dan kapasitas stadion:

Fase liga: Pertandingan standar biasanya dimulai antara $55 dan $300+, meski laga besar, misalnya Real Madrid vs. Barcelona atau Liverpool vs. PSG, bisa melampaui $600–$1,000+.

Perempat-final & semifinal: Duel fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya dimulai di kisaran £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+) dan rata-rata £500 hingga £800+.

Final: Harga resale untuk final Liga Champions dimulai di kisaran $1,350 hingga $2,500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan bisa naik menjadi $5,000 hingga $13,000+ untuk kursi sentral utama.

Siapa saja pemenang Liga Champions sebelumnya?

Tahun Juara Runner-up Skor Venue 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 adu penalti) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (London) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (adu penalti) San Siro (Milan)

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