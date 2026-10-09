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Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, pertandingan, harga tiket, dan lainnya

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Bayern Munich
Atletico Madrid

Begini cara menyaksikan aksi epik sepakbola Eropa musim ini di Liga Champions

Perburuan hadiah tertinggi sepak bola Eropa kembali hadir untuk musim Liga Champions UEFA 2026/27. Menampilkan klub-klub elite Eropa yang bertarung dalam fase liga tunggal yang diperluas menjadi 36 tim, setiap hari pertandingan menjanjikan drama kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Setelah drawing fase liga resmi pada Kamis, 27 Agustus 2026, yang digelar di Grimaldi Forum, Monaco, seluruh 36 tim peserta kini mengetahui delapan lawan mereka untuk fase utama kompetisi.

Juara bertahan dua musim beruntun Paris Saint-Germain memasuki kampanye ini sebagai tim yang menjadi incaran, ditemani di Pot 1 oleh raksasa-raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, dan Barcelona.

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Jadwal pertandingan & kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Setelah drawing, setiap klub mendapat delapan lawan pertandingan, empat kandang dan empat tandang, yang tersebar di empat pot. UEFA menyusun kalender fase liga berlangsung dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal fase liga

  • Matchday 1: 8–10 September 2026 (Selesai)
  • Matchday 2: 13–14 Oktober 2026 (Akan datang)
  • Matchday 3: 20–21 Oktober 2026
  • Matchday 4: 3–4 November 2026
  • Matchday 5: 24–25 November 2026
  • Matchday 6: 8–9 Desember 2026
  • Matchday 7: 19–20 Januari 2027
  • Matchday 8: 27 Januari 2027 (Semua 18 pertandingan dimainkan secara bersamaan)

Jadwal fase gugur

  • Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 Februari & 23–24 Februari 2027
  • Babak 16 besar: 9–10 Maret & 16–17 Maret 2027
  • Perempat-final: 6–7 April & 13–14 April 2027
  • Semifinal: 27–28 April & 4–5 Mei 2027
  • Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Bagaimana sistem pembagian jadwal Liga Champions bekerja?

Setiap klub menghadapi dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4, dengan menghadapi satu tim di kandang dan satu tim di tandang dari setiap pot.

 Meski seluruh delapan pasangan lawan ditentukan saat drawing, urutan kronologis pertandingan secara tepat, tanggal pertandingan yang spesifik, dan waktu kick-off (18:45 CET dan 21:00 CET) dirampungkan serta dipublikasikan UEFA tak lama setelah drawing untuk mencegah bentrok penjadwalan stadion/kota dan mengakomodasi pilihan siaran.

Klub-klub Liga Champions yang lolos & pembagian pot

PotKlub yang lolos
Pot 1Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
Pot 2Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Pot 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Pot 4Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

TanggalPertandinganVenueTiket
Sab 5 Juni 2027Final Liga Champions UEFA (18.00 CET)Estadio Metropolitano, MadridTiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan untuk pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kampanye, terutama selama fase gugur dan final di Madrid.

  • Portal Tiket Klub: Untuk pertandingan reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi anggota klub dan periode ballot.
  • Ballot publik resmi UEFA: Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.
  • Platform resale UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan suporter lain setelah alokasi utama habis terjual.
  • Marketplace sekunder: Untuk matchday dengan permintaan tinggi atau pembelian mendadak, platform sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan opsi pasar sekunder.

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Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket primer yang dibeli langsung melalui penjualan resmi anggota klub atau ballot publik UEFA menawarkan harga nominal tetap

Tahap turnamen / kategoriAlokasi tempat dudukKisaran harga resmi
Fase ligaGeneral Admission€35 – €150 (£30 – £130)
Fase gugur (16 besar – semifinal)General Admission€50 – €350 (£45 – £300)
Final: Fans FirstDikhususkan untuk suporter khusus finalis€70 – €82 (~£60 / $80–$100)
Final: Kategori 3Tingkat atas di belakang gawang / sudut€180 – €210 (~£150 / $210)
Final: Kategori 2Tribun utama tingkat atas/tengah & sudut€560 – €650 (~£480 / $700–$760)
Final: Kategori 1Sisi lapangan utama & tribun utama tingkat bawah€820 – €950 (~£700 / $1,100)

Harga tiket pasar sekunder & resale

Harga di marketplace tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, urgensi pertandingan, dan kapasitas stadion:

  • Fase liga: Pertandingan standar biasanya dimulai antara $55 dan $300+, meski laga besar, misalnya Real Madrid vs. Barcelona atau Liverpool vs. PSG, bisa melampaui $600–$1,000+.
  • Perempat-final & semifinal: Duel fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya dimulai di kisaran £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+) dan rata-rata £500 hingga £800+.
  • Final: Harga resale untuk final Liga Champions dimulai di kisaran $1,350 hingga $2,500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan bisa naik menjadi $5,000 hingga $13,000+ untuk kursi sentral utama.

Siapa saja pemenang Liga Champions sebelumnya?

TahunJuaraRunner-upSkorVenue
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 adu penalti)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Munich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (London)
2023Manchester CityInter Milan1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MunichParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (adu penalti)San Siro (Milan)

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