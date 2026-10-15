Perburuan trofi tertinggi sepakbola Eropa kembali bergulir pada musim Liga Champions UEFA 2026/27. Klub-klub elite Eropa akan bersaing dalam fase liga tunggal yang diperluas menjadi 36 tim. Setiap hari pertandingan menjanjikan aksi kelas dunia dalam perjalanan menuju Final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

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Jadwal pertandingan dan kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Setelah undian, setiap klub mendapat delapan lawan, empat untuk pertandingan kandang dan empat untuk laga tandang, yang berasal dari empat pot. UEFA menyusun kalender fase liga yang berlangsung dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal fase liga

Hari pertandingan 1: 8–10 September 2026 (Selesai)

8–10 September 2026 (Selesai) Hari pertandingan 2: 13–14 Oktober 2026 (Akan datang)

13–14 Oktober 2026 (Akan datang) Hari pertandingan 3: 20–21 Oktober 2026

20–21 Oktober 2026 Hari pertandingan 4: 3–4 November 2026

3–4 November 2026 Hari pertandingan 5: 24–25 November 2026

24–25 November 2026 Hari pertandingan 6: 8–9 Desember 2026

8–9 Desember 2026 Hari pertandingan 7: 19–20 Januari 2027

19–20 Januari 2027 Hari pertandingan 8: 27 Januari 2027 (Seluruh 18 pertandingan dimainkan serentak)

Jadwal fase gugur

Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 & 23–24 Februari 2027

16–17 & 23–24 Februari 2027 Babak 16 besar: 9–10 & 16–17 Maret 2027

9–10 & 16–17 Maret 2027 Perempat-final: 6–7 & 13–14 April 2027

6–7 & 13–14 April 2027 Semi-final: 27–28 April & 4–5 Mei 2027

27–28 April & 4–5 Mei 2027 Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Bagaimana pembagian lawan di Liga Champions dilakukan?

Setiap klub menghadapi dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4 (masing-masing satu dalam laga kandang dan satu dalam laga tandang dari setiap pot).

Meski kedelapan lawan ditentukan saat undian, urutan pertandingan, tanggal pasti setiap laga, dan waktu sepak mula (18.45 CET dan 21.00 CET) difinalisasi dan diumumkan UEFA tidak lama setelah undian untuk mencegah benturan jadwal stadion atau kota serta mengakomodasi pilihan siaran.

Klub peserta Liga Champions dan pembagian pot

Pot Klub peserta Pot 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Pot 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pot 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pot 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan Final Liga Champions UEFA 2027?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sabtu, 5 Juni 2027 Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan tiket pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kompetisi, terutama pada fase gugur dan final di Madrid.

Portal tiket klub: Untuk pertandingan reguler fase liga dan laga kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub dan periode undian tiket.

Untuk pertandingan reguler fase liga dan laga kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub dan periode undian tiket. Undian tiket publik resmi UEFA: Pendaftaran tiket untuk penonton netral pada Final di Estadio Metropolitano akan dibuka melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.

Pendaftaran tiket untuk penonton netral pada Final di Estadio Metropolitano akan dibuka melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027. Platform penjualan kembali UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga sesuai nilai nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan suporter lain setelah alokasi awal terjual habis.

Satu-satunya platform resmi dengan harga sesuai nilai nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan suporter lain setelah alokasi awal terjual habis. Platform pasar sekunder: Untuk hari pertandingan dengan permintaan tinggi atau pembelian pada saat-saat terakhir, platform seperti LiveFootballTickets menawarkan pilihan tiket di pasar sekunder.

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Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket yang dibeli langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub atau undian tiket publik UEFA ditawarkan dengan harga nominal tetap

Fase turnamen / kategori Alokasi tempat duduk Kisaran harga nominal resmi Fase liga Tiket umum €35 – €150 (£30 – £130) Fase gugur (babak 16 besar – semi-final) Tiket umum €50 – €350 (£45 – £300) Final: Fans First Dikhususkan bagi suporter kedua finalis €70 – €82 (~£60 / $80–$100) Final: Kategori 3 Tribun tingkat atas di belakang gawang / sudut stadion €180 – €210 (~£150 / $210) Final: Kategori 2 Tribun utama tingkat atas/menengah & sudut stadion €560 – €650 (~£480 / $700–$760) Final: Kategori 1 Tempat duduk utama di sisi lapangan & tribun utama tingkat bawah €820 – €950 (~£700 / $1.100)

Harga tiket di pasar sekunder & penjualan kembali

Harga di platform tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, tingginya permintaan untuk pertandingan, dan kapasitas stadion:

Fase liga: Harga pertandingan reguler umumnya mulai dari kisaran $55 hingga $300+, meski laga besar (misalnya Real Madrid vs. Barcelona atau Liverpool vs. PSG) bisa melampaui $600–$1.000+.

Perempat-final & semi-final: Harga laga fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya mulai dari sekitar £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+), dengan rata-rata £500 hingga £800+.

Final: Harga tiket penjualan kembali untuk Final Liga Champions mulai dari sekitar $1.350 hingga $2.500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan bisa naik menjadi $5.000 hingga $13.000+ untuk kursi utama di bagian tengah.

Siapa saja yang pernah menjuarai Liga Champions?

Tahun Juara Runner-up Skor Tempat 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (penalti 4–3) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (London) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (penalti) San Siro (Milan)

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