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Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, dan informasi lainnya

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Bayern Munich
Atletico Madrid

Begini cara menyaksikan aksi sepak bola Eropa yang spektakuler di Liga Champions musim ini

Perburuan trofi tertinggi sepakbola Eropa kembali bergulir pada musim Liga Champions UEFA 2026/27. Klub-klub elite Eropa akan bersaing dalam fase liga tunggal yang diperluas menjadi 36 tim. Setiap hari pertandingan menjanjikan aksi kelas dunia dalam perjalanan menuju Final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

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Jadwal pertandingan dan kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Setelah undian, setiap klub mendapat delapan lawan, empat untuk pertandingan kandang dan empat untuk laga tandang, yang berasal dari empat pot. UEFA menyusun kalender fase liga yang berlangsung dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal fase liga

  • Hari pertandingan 1: 8–10 September 2026 (Selesai)
  • Hari pertandingan 2: 13–14 Oktober 2026 (Akan datang)
  • Hari pertandingan 3: 20–21 Oktober 2026
  • Hari pertandingan 4: 3–4 November 2026
  • Hari pertandingan 5: 24–25 November 2026
  • Hari pertandingan 6: 8–9 Desember 2026
  • Hari pertandingan 7: 19–20 Januari 2027
  • Hari pertandingan 8: 27 Januari 2027 (Seluruh 18 pertandingan dimainkan serentak)

Jadwal fase gugur

  • Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 & 23–24 Februari 2027
  • Babak 16 besar: 9–10 & 16–17 Maret 2027
  • Perempat-final: 6–7 & 13–14 April 2027
  • Semi-final: 27–28 April & 4–5 Mei 2027
  • Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Bagaimana pembagian lawan di Liga Champions dilakukan?

Setiap klub menghadapi dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4 (masing-masing satu dalam laga kandang dan satu dalam laga tandang dari setiap pot).

 Meski kedelapan lawan ditentukan saat undian, urutan pertandingan, tanggal pasti setiap laga, dan waktu sepak mula (18.45 CET dan 21.00 CET) difinalisasi dan diumumkan UEFA tidak lama setelah undian untuk mencegah benturan jadwal stadion atau kota serta mengakomodasi pilihan siaran.

Klub peserta Liga Champions dan pembagian pot

PotKlub peserta
Pot 1Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
Pot 2Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Pot 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Pot 4Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan Final Liga Champions UEFA 2027?

TanggalPertandinganTempatTiket
Sabtu, 5 Juni 2027Final Liga Champions UEFA (18.00 CET)Estadio Metropolitano, MadridTiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan tiket pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kompetisi, terutama pada fase gugur dan final di Madrid.

  • Portal tiket klub: Untuk pertandingan reguler fase liga dan laga kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub dan periode undian tiket.
  • Undian tiket publik resmi UEFA: Pendaftaran tiket untuk penonton netral pada Final di Estadio Metropolitano akan dibuka melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.
  • Platform penjualan kembali UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga sesuai nilai nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan suporter lain setelah alokasi awal terjual habis.
  • Platform pasar sekunder: Untuk hari pertandingan dengan permintaan tinggi atau pembelian pada saat-saat terakhir, platform seperti LiveFootballTickets menawarkan pilihan tiket di pasar sekunder.

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Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket yang dibeli langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub atau undian tiket publik UEFA ditawarkan dengan harga nominal tetap

Fase turnamen / kategoriAlokasi tempat dudukKisaran harga nominal resmi
Fase ligaTiket umum€35 – €150 (£30 – £130)
Fase gugur (babak 16 besar – semi-final)Tiket umum€50 – €350 (£45 – £300)
Final: Fans FirstDikhususkan bagi suporter kedua finalis€70 – €82 (~£60 / $80–$100)
Final: Kategori 3Tribun tingkat atas di belakang gawang / sudut stadion€180 – €210 (~£150 / $210)
Final: Kategori 2Tribun utama tingkat atas/menengah & sudut stadion€560 – €650 (~£480 / $700–$760)
Final: Kategori 1Tempat duduk utama di sisi lapangan & tribun utama tingkat bawah€820 – €950 (~£700 / $1.100)

Harga tiket di pasar sekunder & penjualan kembali

Harga di platform tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, tingginya permintaan untuk pertandingan, dan kapasitas stadion:

  • Fase liga: Harga pertandingan reguler umumnya mulai dari kisaran $55 hingga $300+, meski laga besar (misalnya Real Madrid vs. Barcelona atau Liverpool vs. PSG) bisa melampaui $600–$1.000+.
  • Perempat-final & semi-final: Harga laga fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya mulai dari sekitar £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+), dengan rata-rata £500 hingga £800+.
  • Final: Harga tiket penjualan kembali untuk Final Liga Champions mulai dari sekitar $1.350 hingga $2.500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan bisa naik menjadi $5.000 hingga $13.000+ untuk kursi utama di bagian tengah.

Siapa saja yang pernah menjuarai Liga Champions?

TahunJuaraRunner-upSkorTempat
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (penalti 4–3)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Munich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (London)
2023Manchester CityInter Milan1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MunichParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (penalti)San Siro (Milan)

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